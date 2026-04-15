- نصح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتير بالابتعاد عن وسائل الإعلام، بعد تصريحات الأخير التي رفض فيها تدخل فرنسا في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. - انتقد بارو تصريحات لايتير بسخرية، مشيراً إلى أن السفير الإسرائيلي يبدو عازماً على تقليص عدد الدول الشريكة للبنان، واقترح عليه الابتعاد عن الميكروفونات وكاميرات التلفزيون. - أعرب بارو عن رضاه لاستجابة إسرائيل لطلب فرنسا بالعمل على ترسيخ وقف إطلاق النار ونزع سلاح حزب الله، في ظل توتر العلاقات بين فرنسا وإسرائيل.

نصح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، اليوم الأربعاء، السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل لايتير بالبقاء "بعيداً قدر الإمكان" عن وسائل الإعلام، وذلك رداً على تصريحات للدبلوماسي رفض فيها تدخل باريس في المفاوضات بين إسرائيل ولبنان.

وكان السفير يحيئيل لايتير قد قال، عقب محادثات مباشرة مع نظيرته اللبنانية في واشنطن، ندى حمادة، إن بلاده "لا تريد أن ترى الفرنسيين يتدخلون في هذه المفاوضات". وأضاف: "نريد إبقاء الفرنسيين بعيدين قدر الإمكان عن كل شيء تقريباً، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمفاوضات السلام".

وردّ بارو على هذه التصريحات بسخرية لاذعة، واصفاً لايتير بأنه "رجل يبدو شديد الدبلوماسية وبالغ اللباقة وذكي جداً"، في تعليق حمل طابعاً تهكمياً واضحاً. وخلال مشاركته في مؤتمر دولي لدعم السودان في برلين، أضاف بارو بنبرة نقدية أن السفير الإسرائيلي "يبدو عازماً على تقليص عدد الدول الشريكة التي سيحتاج إليها لبنان للنهوض، إلى الحد الأدنى".

كما اقترح الوزير الفرنسي على الدبلوماسي الإسرائيلي أن يبتعد "قدر الإمكان" عن "الميكروفونات وكاميرات التلفزيون"، في إشارة إلى ضرورة ضبط التصريحات الإعلامية.

وفي ما يتعلق بمضمون المفاوضات، أعرب بارو عن رضاه لاستجابة الحكومة الإسرائيلية لما وصفه بـ"طلب فرنسا"، عبر اغتنام "اليد الممدودة" من لبنان، بهدف العمل على ترسيخ وقف إطلاق النار، والانطلاق في عملية منسقة لنزع سلاح حزب الله، وصولاً إلى تسوية النزاع المستمر منذ عقود بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر ملحوظ في العلاقات بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا سيما منذ إعلان باريس اعترافها بدولة فلسطين.

(فرانس برس)