- البابا لاوون الرابع عشر استنكر الأوضاع الإنسانية في غزة خلال عظته في عيد الميلاد، مشيراً إلى معاناة الفلسطينيين من الحروب والظروف المعيشية القاسية، حيث يعيشون في خيام مكشوفة للطقس القاسي. - أكد البابا على ضرورة وقف الحرب وإيصال المساعدات، مشدداً على معاناة الأطفال والعائلات من الجوع بسبب الحصار الإسرائيلي، ولفت الانتباه إلى الأزمات الإنسانية المتواصلة في القطاع. - رغم دعواته، أشار البابا في مقابلة إلى أن الفاتيكان لا يمكنه إعلان الحرب على غزة كإبادة جماعية، بينما يواصل الفلسطينيون إحياء المناسبات الدينية وسط الدمار.

استنكر البابا لاوون الرابع عشر الأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة خلال عظته في عيد الميلاد اليوم الخميس، في نداء مباشر على نحو غير معتاد خلال قداس يقام عادة في أجواء مهيبة وروحانية بمناسبة احتفال المسيحيين حول العالم بميلاد المسيح. وقال أول بابا من الولايات المتحدة، "كيف لنا... ألا نفكر في الخيام في غزة، التي ظلت لأسابيع مكشوفة أمام المطر والرياح والبرد؟".

وأدان البابا لاوون الرابع عشر "الركام والجروح المفتوحة" التي تخلفها الحروب، مشيراً على وجه الخصوص إلى الوضع الإنساني في غزة. وتحدّث البابا في أثناء قدّاس في كاتدرائية القديس بطرس عن "هشاشة السكان العزّل الذين اختبروا العديد من الحروب، المتواصلة أو تلك التي انتهت، مخلّفة الركام والجروح المفتوحة".

وهذه المرة ليست الأولى التي يستذكر فيها البابا لاوون الرابع عشر قطاع غزة، إذ شدد أكثر من مرة على ضرورة وقف الحرب وعلى ضرورة إيصال المساعدات وعلى معاناة أهالي وأطفال القطاع، وخلال حفل تنصيبه الرسمي في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان في مايو/ أيار الماضي، لفت إلى أزمة الجوع جراء الحصار الإسرائيلي. وقال: "لن ننسى إخوتنا الذين يعانون ويلات الحروب. الأطفال والعائلات والمسنون الذين نجوا بصعوبة من الموت في غزة، يواجهون حالياً الجوع".

ورغم دعواته وتصريحاته عن الحرب ومعاناة الفلسطينيين، أكد البابا لاوون الرابع عشر في مقابلة أُجريت معه في يوليو/تموز الماضي لإعداد كتاب، ونُشرت في سبتمبر/ أيلول، أنّ الفاتيكان "لا يستطيع أن يعلن" في هذه المرحلة أنّ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة إبادة جماعية.

يأتي ذلك فيما أحيا المسيحيون الفلسطينيون، مساء الأربعاء، قداس عيد الميلاد في كنيسة العائلة المقدسة شرقي مدينة غزة، وذلك بعد مرور عامين على حرب الإبادة الجماعية. وأقيم القداس داخل مجمع دير اللاتين (الكاثوليك)، وسط أجواء حاول فيها المشاركون استعادة شيء من رمزية العيد الدينية والإنسانية، رغم أن آثار الحرب ما زالت جاثمة على الواقع النفسي والمعيشي للفلسطينيين في القطاع، إذ لا يزال الدمار والفقد حاضرين في أدق تفاصيل الحياة اليومية. ويعيش أهالي قطاع غزة في ظروف إنسانية مأساوية، ولا سيما مع إمعان جيش الاحتلال الإسرائيلي في خرق اتفاق وقف إطلاق النار يومياً. ويقطن غالبية سكان القطاع في خيام مهترئة وبقايا المنازل التي دمرها الاحتلال، مع إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على منع إدخال البيوت المتنقلة.

(رويترز، العربي الجديد)