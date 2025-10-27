بابا الفاتيكان سيزور موقع انفجار مرفأ بيروت في رحلته الخارجية الأولى

أعلن الفاتيكان، الاثنين، أن البابا لاوون الرابع عشر سيصلي في موقع الانفجار في مرفأ بيروت، الذي وقع قبل خمس سنوات، وذلك خلال رحلة إلى تركيا ولبنان في نوفمبر/ تشرين الثاني. وستكون هذه أول رحلة خارجية للبابا الأميركي منذ تنصيبه في مايو/ أيار عقب وفاة البابا الأرجنتيني فرنسيس.

وتبدأ رحلة لاوون الرابع عشر في تركيا حيث سيشارك في إحياء الذكرى الـ1700 لمجمع نيقيا، وهو حدث كبير في تاريخ المسيحية. وسيصل البابا إلى أنقرة في نوفمبر، حيث سيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان ومسؤولين ومنظمات من المجتمع المدني ودبلوماسيين، قبل التوجه إلى إسطنبول.

وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، سيزور بابا الفاتيكان ليوم واحد مدينة إزنيق التي كانت تسمى نيقيا والواقعة جنوب غرب إسطنبول، وسيترأس فيها صلاة مسكونية. وعُقد مجمع نيقيا في العام 325 للميلاد في هذه المدينة بإيعاز من الإمبراطور قسطنطين الأول. وضم المجمع 300 أسقف من الإمبراطورية الرومانية وأقرّ أسس العقيدة التي تتبناها جماعات مسيحية كثيرة حتى اليوم.

وفي اليوم الموالي، سيزور البابا المسجد الأزرق الشهير في إسطنبول، وسيلتقي بطريرك القسطنطينية برثلماوس الأول، قبل أن يحتفل بقداس عام، قبل أن يسافر إلى بيروت، حيث سيلتقي الرئيس اللبناني جوزاف عون ورئيس الوزراء نواف سلام.

وفي الأول من ديسمبر/ كانون الأول، سيزور البابا ضريح شفيع لبنان القديس شربل مخلوف في دير مار مارون في عنايا شمال بيروت. كما سيقيم صلاة صامتة في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول في موقع انفجار مرفأ بيروت الذي وقع صيف العام 2020، وأودى بأكثر من 220 شخصاً ودمر جزءاً كبيراً من العاصمة اللبنانية.

وبذلك، يكون لاوون الرابع عشر ثالث بابا يزور لبنان بعد يوحنا بولس الثاني في العام 1997، وبنديكتوس السادس عشر في العام 2012. أما آخر زيارة أجراها بابا إلى تركيا، فكانت زيارة فرنسيس في العام 2014، والتقى حينها الرئيس أردوغان. وكان البابا فرنسيس سيقوم بهذه الرحلة إلى تركيا ولبنان في نهاية مايو/أيار، لكنه توفي في 21 إبريل/نيسان عن 88 عاماً.

