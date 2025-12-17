بؤرة استيطانية جديدة في الأغوار والمستوطنون يصعدون اعتداءاتهم

- إقامة بؤرة استيطانية جديدة وتضييق على السكان: قام مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية، مما أدى إلى فرض قيود على حركة الأهالي ومنع الرعي، مهددين بذلك استقرار السكان وسبل عيشهم. - اعتداءات متفرقة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية: شهدت مناطق مختلفة اعتداءات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال، بما في ذلك اقتحام تجمعات فلسطينية، وإتلاف المحاصيل الزراعية، واقتلاع أشجار الزيتون، مما زاد من قلق المزارعين. - اقتحامات وتهجير في القدس وسلوان: اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى واستولوا على منازل في سلوان، بينما أصدرت سلطات الاحتلال أوامر بإخلاء منازل أخرى، في تصعيد لسياسة التهجير القسري ضد الفلسطينيين.

أقام مستوطنون، اليوم الأربعاء، بؤرة استيطانية جديدة في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية الفلسطينية في الضفة الغربية. وأكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، لـ"العربي الجديد"، أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت الخربة صباح اليوم، وجلبت كرفانين سكنيين إلى محيط التجمع، وشرعت بنصبهما وإدخال مستلزماتهما والبدء بتجهيزهما، في خطوة تهدف إلى تثبيت وجود استيطاني جديد في المنطقة.

وأوضح مليحات أن المستوطنين نفذوا أعمال مسح وتفقد في محيط منازل المواطنين، وفرضوا قيودا مشددة على حركة الأهالي، إذ منعوا المرور عبر الطريق المؤدي إلى الشارع الرئيسي، وحالوا دون وصول السكان إلى مناطق الرعي القريبة من منازلهم، كما منعوا الرعي في المنطقة بالكامل، ما شكّل تضييقا خطيرا على سبل عيش السكان واستقرارهم.

وأكد مليحات أن هذه الإجراءات تمثل "تصعيدا ميدانيا خطيرا يهدد الوجود الفلسطيني في خربة الحديدية، ويستهدف مصادر رزق الأهالي المعتمدين بشكل أساسي على الرعي والزراعة"، محذرا من أن استمرار هذه الممارسات "يمهّد لفرض أمر واقع استيطاني جديد في الأغوار الشمالية، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق السكان الأصليين في الأرض والتنقل والعمل".

وفي سياق متصل، أفاد مليحات بأن مجموعات من المستوطنين اقتحمت صباح اليوم تجمع شكارة، شرقي بلدة دوما، جنوبي نابلس، وأطلقت عبارات استفزازية بحق الأهالي، كما قطعت السياجات المحيطة بمنازل المواطنين، وأشار أيضا إلى أن مستوطنين أدخلوا مواشيهم، صباح اليوم، إلى أراضي المواطنين الزراعية في بلدة سنجل، شمالي رام الله، ما تسبب بأضرار للمحاصيل الزراعية وأثار مخاوف السكان المحليين. كما شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم باقتلاع أشجار الزيتون الممتدة على طول الشارع الاستيطاني المحاذي لبلدة ديراستيا، شمال غربي سلفيت، ما ألحق أضرارا كبيرة بالممتلكات الزراعية وأثار قلق المزارعين.

واقتحم مستوطنون، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، تجمع عرب العراعرة البدوي، شرقي جبع، شمال شرقي القدس، حيث رشقوا منازل الأهالي بالحجارة، فيما أطلق جيش الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت باتجاه السكان. من جانب آخر، أكدت مصادر محلية أن مستوطنين اقتحموا، اليوم الأربعاء، قرية كفر مالك، شمال شرقي رام الله.

إصابات في قلقيلية ونابلس

ميدانيا، أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في الساق بحي النقار في مدينة قلقيلية، جرى نقلها إلى المستشفى. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن أربع إصابات برصاص قوات الاحتلال في مدينة نابلس وصلت إلى مستشفى رفيديا الحكومي، بينها إصابة خطيرة في الصدر. وبحسب مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة سوق مدينة نابلس والبلدة القديمة، وداهمت عددا من المحال التجارية، قبل أن تنسحب من المكان.

وفي سياق آخر، جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، أراضي زراعية واقتلعت أشجارا في قرية النبي صالح، شمال غربي رام الله. كما هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مغسلة يحيط بها سور في قرية جيت، شرق قلقيلية، بحجة عدم الترخيص. وعند المدخل الشرقي لبلدة السواحرة، جنوب شرق القدس، هدمت قوات الاحتلال منشأة سكنية.

اقتحام للأقصى وتهجير في سلوان

وعلى صعيد متصل، أفادت محافظة القدس بأن 689 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية قوات الاحتلال.

وفي حي بطن الهوى ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، استولى مستوطنون، اليوم الأربعاء، على منزلين بعد اقتحامهما ورفع العلم الإسرائيلي فوقهما، بعد أيام من إخلاء العائلة المالكة لهما قسريا لصالح جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية. وأفادت محافظة القدس، في بيان، بأن المستوطنين اقتحموا منزلي الشقيقين ناصر وعايد الرجبي ووالدتهما، في إطار مساع متواصلة للسيطرة على عقارات فلسطينية في الحي، ضمن مخطط استيطاني يستهدف المنطقة.

وفي سياق متصل، سلّمت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي خليل بصبوص وابنه بلال قرارا بإخلاء منزليهما في حي بطن الهوى، وحددت الخامس من يناير/ كانون الثاني المقبل موعدا نهائيا لتنفيذ الإخلاء، لصالح الجمعية الاستيطانية ذاتها. وتزعم سلطات الاحتلال أن قرارها يستند إلى "الملكية اليهودية" للأرض، رغم أن المنزلين يؤويان ثمانية أفراد من العائلة، بينهم أطفال، في خطوة تأتي ضمن سياسة تهجير قسري تستهدف الوجود الفلسطيني في سلوان، بحسب بيان محافظة القدس.