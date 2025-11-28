انقلاب غينيا بيساو: فييرا تيه رئيساً للوزراء

- استولى المجلس العسكري في غينيا بيساو على السلطة، وعين وزير المال السابق إيليديو فييرا تيه رئيساً للوزراء، بعد إطاحة الرئيس عمر سيسوكو إمبالو وتعليق الانتخابات. - شهدت العاصمة بيساو عودة الحياة الطبيعية مع إعادة فتح المتاجر والمطاعم ورفع حظر التجول الليلي، رغم استمرار التوترات السياسية. - علّق الاتحاد الأفريقي عضوية غينيا بيساو بعد الانقلاب، في ظل تاريخ البلاد المضطرب من الانقلابات منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974.

عيّن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في غينيا بيساو آخر وزير مال للرئيس المعزول رئيساً للوزراء، اليوم الجمعة، غداة تعيين جنرال رئيساً لفترة انتقالية من المتوقع أن تستمر عاماً.

وأعلن الجيش، الأربعاء، إطاحة الرئيس عمر سيسوكو إمبالو والسيطرة على غينيا بيساو بالكامل وتعليق العملية الانتخابية الرئاسية والتشريعية التي لم تعلن نتائجها، علماً أنها أُجريت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

والخميس، عيّن قادة الانقلاب رئيس أركان القوات البرية الجنرال هورتا نتام رئيساً للقيادة العسكرية العليا لاستعادة النظام وتأمين انتقال سياسي. والجمعة، أصدر الجنرال هورتا نتام مرسوماً بتعيين وزير المال الأخير إيليديو فييرا تيه رئيساً للوزراء ووزيراً للمال.

وفي حفل تنصيب قصير في العاصمة بيساو اليوم الجمعة، أشاد رئيس المجلس العسكري بفييرا تيه "المجتهد"، معرباً عن أمله في "مواصلة العمل معه في السفينة نفسها". وأضاف: "الشعب ينتظر منا ومنكم الكثير من الالتزام".

ومساء الخميس، وصل رئيس غينيا بيساو المعزول عمر سيسوكو إمبالو إلى السنغال في طائرة عسكرية استأجرتها الحكومة السنغالية.

وأعادت، الجمعة، المتاجر والمطاعم والأعمال التجارية الصغيرة فتح أبوابها.

وأفاد مراسلو وكالة فرانس برس بأن حركة السيارات، وبينها سيارات الأجرة، عادت صباح الجمعة في الشارع الرئيسي المؤدي من المرفأ إلى القصر الرئاسي في العاصمة بيساو وحتى قرب القصر، وكذلك حركة المشاة. كما لاحظ مراسلو فرانس برس تقليص الإجراءات الأمنية والوجود العسكري في العاصمة.

وقال بائع متجول يبلغ 25 عاماً لفرانس برس: "عدت إلى العمل، لأنني إذا بقيت في المنزل، فلن أتمكن من شراء الطعام. لكن الأمور لا تسير على ما يرام حالياً. منذ صباح اليوم، أجول في المدينة، لكنني لم أبع شيئاً بعد".

والخميس، رُفع حظر التجول الليلي الذي فُرض الأربعاء، في إشارة أخرى إلى استقرار نسبي رغم الانقلاب، عقب الإعلان في اليوم نفسه عن إعادة فتح "كامل النقاط الحدودية التي كانت مغلقة منذ ظهر الأربعاء". كما أمر الجيش بإعادة فتح المدارس والأسواق والمؤسسات الخاصة "فوراً".

شهدت غينيا بيساو، الدولة الساحلية في غرب أفريقيا الواقعة بين السنغال وغينيا (كوناكري)، أربعة انقلابات وسلسلة من محاولات الانقلاب منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974. ولطالما شكلت نتائج الانتخابات في البلاد موضع جدل.

وعلّق الاتحاد الأفريقي، الجمعة، عضوية غينيا بيساو في هيئاته، بعد يومين من الانقلاب.

