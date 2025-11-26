انقلاب عسكري في غينيا بيساو

أعلن عسكريون في غينيا بيساو، اليوم الأربعاء، سيطرتهم الكاملة على البلاد وتعليق العملية الانتخابية وإغلاق الحدود. وسُمع دوي إطلاق نار قرب القصر الرئاسي بعد ثلاثة أيام من إجراء الانتخابات الوطنية، حيث سيطر رجال يرتدون زيا عسكريا على الطريق الرئيسي المؤدي إلى القصر في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، والتي شهدت الكثير من الاضطرابات السياسية، بينها أربعة انقلابات ومحاولات انقلاب عديدة منذ استقلالها.

قال عمر سيسوكو إمبالو، رئيس غينيا بيساو، أنه جرى اعتقاله اليوم، بحسب ما أوردت صحيفة "بيساو ديلي نيوز".

وتلا العسكريون بيانا في مقر قيادة الجيش بالعاصمة بيساو، وفق مراسلي وكالة فرانس برس، حيث أعلنوا سلسلة من الإجراءات التصعيدية شملت تعليق العملية الانتخابية في البلاد، في خطوة تُعد مؤشراً واضحاً على تنفيذ انقلاب على الرئيس الحالي. وقال العسكريون، في بيان مقتضب، إنهم قرروا تعليق الانتخابات الرئاسية التي جرت الأحد الماضي، قبل يوم من موعد إعلان النتائج الأولية. كما أعلنوا إغلاق جميع النقاط الحدودية "حتى إشعار آخر".

وأفاد شاهد من وكالة "رويترز" واثنان من السكان بوقوع إطلاق نار متواصل قرب مقر اللجنة الوطنية للانتخابات الأربعاء.

وأجرت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا انتخاباتها الرئاسية الأحد الماضي، وكان من المتوقع إعلان النتائج الأولية غداً الخميس. ويتنافس في السباق الانتخابي الرئيس الحالي عمر سيسكو إمبالو وخصمه الأبرز فرناندو دياس. وقال شاهد عيان إن السكان كانوا يفرّون من المكان، بينما استمر إطلاق النار قرب مبنى لجنة الانتخابات.

وتُعد غينيا بيساو من أفقر دول العالم، إذ يعيش نحو 40% من سكانها في فقر مدقع. كما تشكّل مركزاً لتهريب المخدرات بين أميركا اللاتينية وأوروبا، في ظل تاريخ طويل من الاضطرابات السياسية والانقلابات. وبالتوازي مع الانتخابات الرئاسية، اختار الناخبون أيضاً 102 نائب في البرلمان، على أن تُعلن النتائج الأولية في موعد أقصاه الخميس.

(رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس)