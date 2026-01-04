- أثار الهجوم الأميركي على فنزويلا انقساماً في فرنسا، حيث اعتبر ماكرون مؤيداً للولايات المتحدة، بينما انتقدت قوى اليسار واليمين المتطرف العملية لانتهاكها القانون الدولي والسيادة الوطنية. - دعا جان لوك ميلانشون إلى إدانة العملية واعتبرها عدواناً إمبريالياً، مطالباً بالإفراج عن مادورو وزوجته، ودعا لاجتماع عاجل لمجلس الأمن. أبدى أوليفيه فور تحفظه على موقف ماكرون. - وصفت الصحافة الفرنسية العملية بأنها مغامرة تفتح أبواب الفوضى، مشيرةً إلى غياب خطة لإدارة "ما بعد مادورو"، وانتقدت تجاوزات إدارة ترامب لتقويضها النظام الديمقراطي.

أثار الهجوم العسكري الأميركي على فنزويلا واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو انقساماً في المشهد السياسي الفرنسي، كما سلّط الضوء، وفق سياسيين من مختلف المشارف، على الضعف الفرنسي في مواجهة التحديات الاستراتيجية، وسط شعور بأن الموقف الرسمي الذي عبّر عنه الرئيس إيمانويل ماكرون من اختطاف نيكولاس مادورو وأحداث فنزويلا ينمّ عن تبعية للولايات المتحدة، وعدم قدرة على الخروج بموقف مستقل. ورغم الفجوة الأيديولوجية والسياسية بين معسكري اليمين واليسار الفرنسيين، تبقى مسألة الدوافع وانتهاك القانون الدولي واستباحة السيادة الوطنية مسألة جامعة باعتبارها سابقة تهدد الاستقرار والأمن الدوليين.

وقال الرئيس الفرنسي، في بيان، إن الشعب الفنزويلي "تخلّص" أخيراً من القمع، داعياً إلى انتقال ديمقراطي سريع للسلطة بقيادة المعارض إدموندو غونزاليس أوروتيا، الذي تقول المعارضة الفنزويلية إنه الفائز الحقيقي بانتخابات الرئاسة في البلاد التي أجريت في يوليو/ تموز عام 2024، وتعتبره القوى الغربية الفائز الشرعي في انتخابات ذلك العام.

وجاء موقف ماكرون، الذي لم يتطرق فيه أبداً إلى العدوان الأميركي (قال محيطه وفق موقع إذاعة فرنسا الدولية بعد البيان إنه "أخذ علماً بالضربات الأميركية") بعد وقت قليل من اعتبار وزير خارجيته أن اختطاف نيكولاس مادورو والعملية العسكرية الأميركية في فنزويلا "يتعارضان مع مبادئ القانون الدولي"، حيث كتب على "إكس" أن "العملية العسكرية التي أدت إلى القبض على نيكولاس مادورو تنتهك مبدأ عدم اللجوء إلى القوة الذي يقوم عليه القانون الدولي". وأضاف أن فرنسا "تؤكد مجدداً أنه لا يمكن فرض حلّ سياسي دائم من الخارج، وأن الشعوب ذات السيادة وحدها هي التي تستطيع أن تقرر مستقبلها بنفسها"، علماً أنه رأى أيضاً أن مادورو "انتهك بشدة حقوق الفنزويليين".

هذا الموقف كان أقرب إلى ما عبّر عنه رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا، فيما وصف زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون اختطاف نيكولاس مادورو بالعدوان الإمبريالي.

ودان "اليسار" الفرنسي، بقيادة ميلانشون والحزب الاشتراكي، العملية بقوة، واصفاً إياها بالعدوان الإمبريالي والانتهاك الصارخ للقانون الدولي، كما وجهّ ميلانشون انتقادات لموقف ماكرون، حيث كتب على "إكس" أن "موقف ماكرون ليس صوت فرنسا، لقد ألحق بنا العار. إنه يتخلى عن القانون الدولي، يوم أسود لبلادنا". واعتصم أعضاء حزب ميلانشون "فرنسا الأبية" وعدد من أعضاء النقابات في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس، مساء أمس السبت، بدعوة من ميلانشون، تنديداً بالعملية الأميركية.

دعا ميلانشون الحكومة الفرنسية إلى إدانة الحرب على فنزويلا عبر طلب اجتماع عاجل لمجلس الأمن

وفي تصريحات لقادة الحركة رصدها "العربي الجديد" خلال التجمع، أعلن الحزب عن دعمه الكامل للشعب الفنزويلي وسلطاته في مواجهة "الحرب غير الشرعية" التي تشنها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وندّد زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي بقصف كاراكاس والتدخل المباشر الذي يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومحاولة لفرض تغيير النظام بالقوة، وهو ما اعتبره تكراراً لنمط الانقلابات والحروب التي دمرت أميركا اللاتينية في القرن الماضي، مؤكداً في الوقت نفسه شرعية مقاومة الشعب الفنزويلي هذا العدوان.

وطالب ميلانشون بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته سيليا فلوريس، وضمان سلامتهما وعودتهما غير المشروطة إلى بلادهما، داعياً الحكومة الفرنسية إلى إدانة هذه الحرب والمطالبة بوقف إطلاق النار والدفاع عن سيادة فنزويلا عبر طلب اجتماع عاجل لمجلس الأمن. وحذّر من أن هذا التدخل يهدّد السلم والأمن الدوليين.

أما زعيم الحزب الاشتراكي أوليفيه فور، فكتب على "إكس" أن "فرنسا ليست دولة تابعة للولايات المتحدة، ورئيسنا لا يمكن أن يتصرف كأنه فقط متحدث باسم البيت الأبيض".

وجاء موقف اليمين المتطرف أكثر حذراً ومراوغة، حيث ركّز جوردان بارديلا وحزب التجمع الوطني على سقوط "الديكتاتورية"، مع إبداء تحفظ على وسيلة التدخل. واعتبر بارديلا في تعليق على "إكس" أن ما حصل في فنزويلا جاء نتيجة الديكتاتورية الدموية والقاسية التي حرمت المعارضة من حقوقها السياسية وأبقت البلاد غارقة في أزمة اقتصادية لا نهاية لها، لكن في الوقت نفسه، دعا إلى احترام سيادة الدول، داعياً إلى تعزيز قوة فرنسا للدفاع عن مصالحها دولياً.

وكتب بارديلا على "إكس" أن "نظام مادورو واجه انتقادات مشروعة عديدة على أسس ديمقراطية، ومع ذلك، لا يمكن تطبيق احترام القانون الدولي وسيادة الدول بشكل انتقائي". ورأى أن الإطاحة الخارجية بالحكومة بالقوة غير مقبولة، وتؤدي إلى "عدم الاستقرار الجيوسياسي في عصرنا". وأضاف: "نطالب بإعطاء الشعب الفنزويلي صوتاً في أسرع وقت ممكن، حتى يتمكن من الخروج من هذه الأزمة الكبرى من خلال عملية ديمقراطية حرة وشفافة وعادلة". وانتقد سياسات ماكرون التي أدت إلى "إضعاف فرنسا على المستوى الدولي"، داعياً إلى تعزيز القدرات الصناعية والعسكرية، وإعادة بناء شبكة دبلوماسية قوية.

وأفردت الصحافة الفرنسية في صفحاتها مواضيع تتعلق بالسيادة والقانون الدولي والتوقعات بعد "قطع رأس النظام" في فنزويلا، فيما تناول موقع "ميديا بارت" الصراع حول "الزلزال السياسي" الذي فجّر انقساماً بين قوى اليمين واليسار في فرنسا، مبيناً اختلاف القوى السياسية في تلقي النبأ، وبين وصف اليمين اختطاف نيكولاس مادورو بـ"نهاية الديكتاتورية"، وتعالي صرخات التنديد من معسكر اليسار الذي اعتبر الخطوة "عدواناً سافراً" واختطافاً للسيادة الوطنية.

وبين الرصد والتحليل ووضع سيناريوهات مستقبلية، وموقف القانون الدولي من العملية، تصدر اختطاف مادورو والقضية الفنزويلية عناوين الصحافة الفرنسية. ووصفت صحيفة "ليبراسيون" العملية الأميركية ضد كاراكاس بأنها "مغامرة تفتح أبواب الفوضى" رغم اعتقال مادورو. واعتبرت الصحيفة أن واشنطن تبنت نهجاً صدامياً يكسر الأعراف الدبلوماسية، ما خلق فراغاً عقائدياً وسياسياً خطيراً، وأشارت إلى غياب خطة لإدارة "ما بعد مادورو"، وهو ما سيفتح فنزويلا على خيارات عدة، فيمكن أن تتحول إلى ساحة للمليشيات والنزاعات الإقليمية، أو القبول بانهيار مؤسسات الدولة ونشوب حرب أهلية، أو التورط في احتلال طويل الأمد لإدارة الأزمات المعيشية وتأمين النفط، ما يجعل هذا "الانتصار" بداية لأزمة إقليمية مستعصية.

ويبدو أن الأزمة التي خلقتها إدارة ترامب لن تكون على المستوى الخارجي فقط، فحسب صحيفة لوموند، فإنها امتدت لتجعل من الكونغرس الأميركي "ضحية جانبية" لتجاوزات إدارة ترامب. فبينما برّرت الإدارة الأميركية التحرك بضرورات الأمن القومي، فجّر انفرادها بالقرار دون العودة إلى المشرعين موجة غضب عارمة داخل الكونغرس. ويواجه البيت الأبيض اتهامات بتقويض النظام الديمقراطي وتهميش الدور الرقابي للبرلمان، ما يضع البلاد أمام أزمة قانونية ودبلوماسية معقدة، وفق الصحيفة.

قانونياً، لخصت صحيفة لوفيغارو اليمينية الجدل بشأن اعتقال الرئيس الفنزويلي، واعتبر خبراء القانون الدولي هذا الإجراء، بحسب الصحيفة، انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة، لغياب تفويض دولي وخرق حصانة رؤساء الدول، وغياب الحالة الهجومية من كاراكاس على واشنطن، لافتين إلى أن هذه الممارسات تكرس "قانون الغاب" وتضعف النظام العالمي، محولةً القوة العسكرية إلى بديل للدبلوماسية والقانون في تصفية الخصومات السياسية. هذه السياسة عدتها صحيفة "أومانيته" الشيوعية سمة السياسة "الترامبية الجديدة" التي تسعى إلى تغيير وجه الولايات المتحدة بشكل جذري ودائم، وسط مخاوف من تآكل الضوابط الديمقراطية، مع امتلاك ترامب الآن تفويضاً شعبياً وسيطرة مؤسسية تمنحه القوة لتنفيذ أجندته الأكثر راديكالية.