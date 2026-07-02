انفصاليو إقليم بابوا يعلنون قتل طيار أميركي كان ينقل قوات إندونيسية

- أعلنت جماعة انفصالية في إقليم بابوا عن قتل طيار أميركي وإحراق طائرة إندونيسية، مبررة ذلك بانتهاك الطائرة لتحذيرها بعدم دخول مناطق عملياتها. - اندلعت احتجاجات في بابوا تطالب بانسحاب القوات العسكرية، مما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى، في ظل صراع مستمر منذ 1969 بعد ضم الإقليم لإندونيسيا. - في مايو، أعلنت جماعات انفصالية مسؤوليتها عن قتل ثمانية مدنيين، متهمة إياهم بأنهم عناصر استخبارات، وسط تصاعد التوترات في المنطقة.

أعلنت جماعة انفصالية في إقليم بابوا، اليوم الخميس، أنها قتلت بالرصاص طيارا أميركيا كان ينقل قوات إندونيسية إلى المنطقة. وقال المتحدث باسم جيش تحرير بابوا الغربية سيبي سامبوم، في بيان، إن مقاتلي الجماعة في مقاطعة ياهوكيمو قتلوا الطيار الأميركي نيكولاس إف. جوسلين، وأضرموا النار في طائرة تابعة لشركة الطيران الإندونيسية "بي تي إيه إم إيه" في قرية بالينجاما.

وأضاف سامبوم أنه تم استهداف الطائرة لأنها، بحسب زعمه، خالفت إنذارا أصدره جيش تحرير بابوا الغربية يحظر على الرحلات الجوية المدنية دخول المناطق التي تعتبرها الجماعة الانفصالية مناطق عمليات تابعة لها. ولم تتوافر على الفور أي معلومات بشأن مصير الإندونيسيين الذين كانوا على متن الطائرة.

وفي إبريل/ نيسان، اندلعت احتجاجات في بابوا للمطالبة بانسحاب القوات العسكرية من المنطقة أوقعت قتلى وجرحى، بينهم نساء وأطفال. ونفّذت السلطات تلك العملية ضد انفصاليين مسلحين يسعون لاستقلال المنطقة الغنية بالموارد منذ 1969، عندما أدى تصويت أشرفت عليه الأمم المتحدة إلى وضعها تحت سيطرة إندونيسيا بعد حكم استعماري هولندي استمر عقوداً.

وفي مايو/ أيار الماضي، قال الجيش الإندونيسي إن جماعات انفصالية مسلحة قتلت ثمانية مدنيين في منطقة ياهوكيمو في الإقليم، في حين أعلن "جيش تحرير بابوا الغربية الوطني" حينها مسؤوليته عن الهجوم، مدعيا أن القتلى كانوا عناصر استخبارات تنكروا على هيئة عمال مناجم، داعيا الحكومة الإندونيسية إلى وقف إرسال أفراد عسكريين متخفين إلى المنطقة. وعام 2021 وضعت الحكومة الإندونيسية "جيش التحرير الوطني لبابوا الغربية" ضمن قوائم الإرهاب.

(أسوشييتد برس، العربي الجديد)