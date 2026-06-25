انفجار في مستودع لـ"الحشد الشعبي" بمحافظة ديالى العراقية

- انفجار في مستودع عتاد للحشد الشعبي داخل معسكر المنصورية بمحافظة ديالى، دون خسائر بالأرواح، مع استمرار التحقيقات لمعرفة الأسباب المحتملة، سواء كانت عرضية أو نتيجة هجوم. - الوحدات الأمنية والعسكرية سيطرت على الحريق ومنعت امتداده، بينما استبعدت فرضية الهجوم المباشر، مرجحة أن يكون الانفجار عرضياً بسبب ظروف التخزين وارتفاع درجات الحرارة. - الحادث يعيد الجدل حول سلامة مخازن أسلحة الحشد الشعبي، وسط تراجع الهجمات الأميركية على معسكراته في ظل انخفاض المواجهات الإقليمية.

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، عن وقوع انفجار في مستودع عتاد تابع لـ"الحشد الشعبي" داخل معسكر المنصورية بمحافظة ديالى، شمال شرقي بغداد، فيما لم تتوفر معلومات مؤكدة على الفور عن أسباب الانفجار وما إذا كان عرضياً أم ناتجاً عن هجوم أو اعتداء معيّن. ووفقاً لبيان للوزارة، فإنّ "انفجاراً وقع في أحد مستودعات العتاد التابعة للحشد الشعبي داخل معسكر المنصورية"، مشيراً إلى أنّ "المعلومات الأولية تؤكد عدم وجود أي خسائر بالأرواح جراء الانفجار والحريق الناجم عنه".

وأضاف البيان أن الوحدات الأمنية والعسكرية اتخذت الإجراءات اللازمة لإخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع امتداده إلى المواقع المجاورة، مشيراً إلى أنه "في الوقت نفسه، شرعت القوات الأمنية بإجراء التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث وأسباب الانفجار، وسيتم الإعلان عن النتائج حال اكتمالها". وبحسب إفادات شهود عيان، فإنّ الحادث تسبب بانفجارات متتابعة في المستودع، فيما تصاعدت أعمدة الدخان داخل المعسكر، ما أثار حالة من الاستنفار الأمني في محيط المنطقة.

واستبعد ضابط في قيادة الجيش بمحافظة ديالى فرضية أن يكون الانفجار ناجماً عن هجوم مباشر، وقال في تصريح لـ"العربي الجديد"، شريطة عدم ذكر اسمه، إنه "حتى الآن لا توجد أي إشارات أو معلومات عن وجود هجوم، ولا توجد مؤشرات إلى رصد أي طائرات مسيّرة أو غيرها في سماء المنطقة لحظة وقوع الانفجار"، وأشار إلى أنه "لا يمكن الجزم بذلك بشكل قاطع، لكن المرجح أن الانفجار قد يكون عرضياً ناجماً عن ظروف الخزن داخل المستودع، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير بدرجات الحرارة".

تصاعد للدخان جراء انفجار في مقر لواء 24 التابع للحشد الشعبي في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى بالعراق

وأفادت مصادر محلية بأن الانفجار اندلع في مخزن للأسلحة داخل المقر، فيما لم تعلن السلطات المعنية حتى الآن عن حجم الأضرار نتجية الحادث pic.twitter.com/d5dZkh1Q7U — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 25, 2026

ولم تصدر هيئة "الحشد الشعبي" على الفور أي بيان رسمي أو تعليق بشأن الانفجار أو حجم الأضرار التي خلفها داخل المعسكر. ويعيد الحادث إلى الواجهة ملف سلامة مخازن أسلحة "الحشد الشعبي"، الذي أثار جدلاً واسعاً خلال السنوات الماضية، عقب انفجارات وأضرار سُجلت فيها.

وفي فترات سابقة تعرّضت معسكرات ومقار ومستودعات تابعة لـ"الحشد الشعبي" والفصائل المسلحة التي تعمل تحت خيمته لضربات أميركية، تسببت بانفجارات ووقوع ضحايا، تصاعدت حدتها في فترات المواجهة بين الولايات المتحدة والفصائل المدعومة من إيران. غير أن وتيرة تلك الهجمات تراجعت بصورة ملحوظة بالتزامن مع تراجع حدة المواجهة العسكرية الإقليمية وتعليق الفصائل هجماتها ضد المصالح الأميركية.