انفجار عنيف يهزّ معسكراً لقوات العمالقة في عدن جنوبيّ اليمن

- انفجار عنيف يهز معسكر الصولبان في عدن، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير وسماع دوي الانفجار في مناطق واسعة، وسط أنباء عن إصابات بين الجنود دون حصيلة رسمية حتى الآن. - مصادر محلية تشير إلى أن الانفجار نجم عن تماس كهربائي في مخزن أسلحة، بينما أفادت أخرى بسماع طائرة تحلق قبل الحادث، دون تأكيد رسمي للأسباب. - معسكر الصولبان يعد موقعاً عسكرياً مهماً في عدن، ويشهد حوادث متكررة مرتبطة بمخازن الأسلحة، مما يثير تساؤلات حول إجراءات السلامة.

هزّ انفجار عنيف، بعد منتصف ليل الأربعاء ـ الخميس، معسكراً تابعاً لقوات العمالقة في منطقة الصولبان شرقي مدينة عدن جنوبيّ اليمن، ما أدى إلى اندلاع حريق كبير داخل الموقع العسكري، وسط أنباء عن سقوط جرحى من الجنود، فيما لم تصدر حصيلة رسمية للخسائر البشرية حتى الآن.

وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن دوي الانفجار سُمع في مناطق واسعة من مدينة عدن، ولا سيما في مديريتي خور مكسر والمنصورة، فيما شوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من داخل المعسكر الواقع قرب مطار عدن الدولي.

وأضافت المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، أن الانفجار وقع قرابة الساعة الثانية عشرة ليلاً داخل معسكر الصولبان التابع لألوية العمالقة، وأعقبه سماع انفجارات متتالية يُعتقد أنها ناجمة عن انفجار ذخائر وأسلحة كانت مخزنة في الموقع، بينما استمر الحريق لأكثر من نصف ساعة بعد الانفجار الأول.

في غضون ذلك، أفادت مصادر طبية بوصول عدد من الجنود المصابين إلى مستشفيات في مديرية المنصورة لتلقي العلاج، من دون الإعلان عن أعدادهم أو طبيعة إصاباتهم.

وفي حين تحدثت مصادر محلية عن سماع إطلاق نار كثيف في محيط المعسكر عقب الانفجار، قال متحدث إدارة أمن عدن، استناداً إلى معلومات أولية، إن الحادث نجم عن انفجار مخزن أسلحة داخل المعسكر المعروف سابقاً باسم "معسكر عبدالرحمن اللحجي"، مرجحاً أن يكون سببه تماس كهربائي أدى إلى اندلاع حريق أعقبته انفجارات داخل موقع التخزين.

في المقابل، أفادت مصادر خاصة "العربي الجديد" بأنها سمعت صوت طائرة تحلق في أجواء المنطقة قبل وقوع الانفجار، غير أنه لم تصدر أي جهة رسمية أو عسكرية توضيحات تؤكد ملابسات الحادث أو أسبابه.

وحتى لحظة كتابة الخبر، لم تعلن السلطات المحلية أو قوات العمالقة حصيلة رسمية للضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار، فيما تواصلت الانفجارات المتقطعة داخل الموقع لبعض الوقت بعد الحادث.

ويُعدّ معسكر الصولبان، المعروف سابقاً باسم "معسكر عبدالرحمن اللحجي"، من المواقع العسكرية المهمة في مدينة عدن، ويقع بالقرب من مطار عدن الدولي. وتتمركز فيه وحدات تابعة لألوية العمالقة، وهي قوات مدعومة من التحالف وتنتشر في عدد من المحافظات اليمنية.

وشهدت عدن خلال السنوات الماضية حوادث وانفجارات متفرقة في مواقع عسكرية وأمنية، غالباً ما ارتبطت بوجود مخازن للأسلحة والذخائر داخل المعسكرات المنتشرة في المدينة.