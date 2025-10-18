انفجار على متن سفينة قبالة سواحل اليمن

أخبار
مباشر
18 أكتوبر 2025   |  آخر تحديث: 18:30 (توقيت القدس)
سفينة بريطانية تغرق بعد أن استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر، 3 مارس 2024 (Getty)
من هجوم للحوثيين قبل أشهر على سفينة بريطانية في البحر الأحمر، 3 مارس 2024 (Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- تعرضت ناقلة غاز طبيعي ترفع علم الكاميرون لانفجار قبالة سواحل اليمن، مما أدى إلى اندلاع حريق وإنقاذ 24 من أفراد الطاقم، بينما لا يزال أحدهم مفقودًا.
- الحادث وقع في خليج عدن، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، لكن المنطقة تشهد هجمات متكررة من الحوثيين الذين استهدفوا السفن منذ نوفمبر 2023.
- الناقلة كانت متجهة من سلطنة عُمان إلى جيبوتي، وذُكرت سابقًا في تقارير تتعلق بالالتفاف على العقوبات، مما يثير تساؤلات حول دوافع الهجوم.

وجهت ناقلة غاز طبيعي ترفع علم الكاميرون نداء استغاثة بعد انفجار وقع على متنها قبالة سواحل اليمن، وفق ما أعلنت وكالتا أمن بحري وقوة "أسبيدس" البحرية الأوروبية، اليوم السبت. ووقع الحادث في خليج عدن على بُعد نحو 60 ميلاً بحرياً جنوبي مديرية أحور على الساحل الجنوبي لليمن، بحسب شركة أمبري البريطانية للأمن البحري. وأضافت "أمبري" أنّ الطاقم أبلغ عن نيته إخلاء السفينة، مشيرة إلى أنّ عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وأفادت هيئة العمليات التجارية البحرية البريطانية (يو كي أم تي أو) بأنّ النيران اشتعلت في السفينة بعدما أصابها مقذوف مجهول. وأكدت قوة "أسبيدس" التابعة للاتحاد الأوروبي والمنتشرة في المنطقة، أنّ "حريقاً اندلع في الناقلة MV Falcon التي ترفع علم الكاميرون". وأوضحت القوة أنّه تم إنقاذ 24 من أفراد الطاقم البالغ عددهم 26، بينما لا يزال أحدهم على متن السفينة وآخر مفقوداً، مؤكدة أن عمليات الإنقاذ مستمرة.

وكانت الناقلة متجهة من صُحار في سلطنة عُمان إلى جيبوتي، ولم تُدرجها "أمبري" ضمن السفن التي تستهدفها عادة جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في المنطقة. وأشارت "أمبري" إلى أنّ الناقلة كانت قد ذُكرت عام 2022 من قبل المنظمة الأميركية "متحدون ضد إيران النووية" كإحدى السفن المتورطة في أنشطة تهدف إلى الالتفاف على العقوبات. ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم، لكن هذا الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية يشهد منذ أشهر هجمات متكررة ينفذها الحوثيون.

آثار غارة إسرائيلية على صنعاء، 26 سبتمبر 2025 (محمد حمود/Getty)
تقارير عربية
التحديثات الحية

مآلات الهجمات المتبادلة بين الحوثيين وإسرائيل بعد اتفاق غزة

وشنّت جماعة الحوثيين في اليمن، أكثر من 100 هجوم على السفن منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، وأغرقوا سفنا عدة واستولوا على أخرى. وبدأ الحوثيون، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شنّ هجمات بالصواريخ والمسيّرات في البحر الأحمر وبحر العرب على سفن تجارية يعتبرون أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، مؤكدين أن ذلك جاء دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة، ورداً على الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع. وأعلنوا في مرحلة لاحقة بدء إطلاق صواريخ ومسيّرات باتجاه الاحتلال الإسرائيلي.

(فرانس برس، العربي الجديد)

دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
شاحنات محملة بمساعدات تمر عبر معبر رفح 12 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر الاثنين

وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في أوكلاند 18 أكتوبر 2025 (العربي الجديد)
التحديثات الحية
مقابلات
مباشر

مقابلة | نيوزيلنديان على أسطول الصمود يؤكدان تعذيب الناشطين في السجن

سيارة تابعة للمبعوث الأممي إلى اليمن في تعز، فبراير 2024 (أحمد الباشا/فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

الحكومة اليمنية تستنكر اتهام الحوثي لموظفي المنظمات الدولية بالتجسس