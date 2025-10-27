- انفجار عبوة ناسفة ملصقة بسيارة شرطة في بانياس، أسفر عن أضرار مادية فقط، دون إصابات بشرية، وسط عمليات أمنية تستهدف خلايا مرتبطة بالنظام السابق. - وزارة الداخلية السورية أحبطت مخططًا إرهابيًا استهدف كنيسة مار إلياس في طرطوس، وألقت القبض على عنصرين من الخلية، بفضل معلومات استخباراتية دقيقة. - الاستخبارات السورية بالتعاون مع أمن حمص نفذت عملية استباقية في يوليو، أوقفت محمود فاضل وضبطت عبوات ناسفة، وكشفت ارتباطه بخلية تابعة لـ"حزب الله".

فجر مجهولون اليوم الاثنين عبوة ناسفة ملصقة بسيارة للشرطة، كانت مركونة بجانب مخفر بمدينة بانياس في محافظة طرطوس غربي سورية. وقال مصدر أمني لـ"العربي الجديد" إن الانفجار أسفر عن أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بين عناصر الشرطة أو المدنيين. ويأتي الحادث في ظل سلسلة عمليات أمنية نفذتها أجهزة الأمن السورية في طرطوس وحمص خلال الأشهر الماضية، واستهدفت خلايا مرتبطة بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وكانت تعتزم تنفيذ أعمال إرهابية.

وفي السادس من أغسطس/آب الجاري، أعلنت وزارة الداخلية السورية إحباط مخطط إرهابي استهدف كنيسة مار إلياس في محافظة طرطوس. وأوضحت الوزارة حينها أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وردت إلى قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، تفيد بأن إحدى المجموعات "الخارجة عن القانون"، والمرتبطة بالنظام السابق، كانت ترصد الكنيسة في قرية الخريبات التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس تمهيداً لتنفيذ عمل إرهابي عبر تفجير عبوات ناسفة داخلها. وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على عنصرين من أفراد الخلية كانا في طريقهما لتنفيذ العملية.

وأعلن جهاز الاستخبارات العامة السوري، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة حمص، في 13 يوليو/تموز الماضي، عن تنفيذ عملية أمنية نوعية استباقية، أفضت إلى إلقاء القبض على المدعو محمود فاضل وضبط عبوات ناسفة جاهزة للاستخدام. وأكدت وزارة الداخلية أن فاضل كان يعتزم تنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة، وأن التحقيقات الأولية كشفت ارتباطه بخلية تتبع لـ"حزب الله" اللبناني، حيث استلم العبوات عبر معابر التهريب غير الشرعية.

وتأتي هذه التطورات الأمنية في وقت يشهد فيه الساحل السوري سلسلة من التحركات الاستباقية للأجهزة الأمنية، تهدف إلى إحباط أي مخططات إرهابية محتملة من قبل مجموعات متطرفة أو عناصر مرتبطة بالنظام السابق، في محاولة لضمان الأمن والاستقرار في المناطق الساحلية.