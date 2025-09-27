انفجار سيارة ملغمة في ريف دمشق وضبط أسلحة وسط سورية

- انفجرت عبوة ناسفة أثناء تفكيكها في جديدة عرطوز بريف دمشق، مما أدى إلى إصابة عنصر أمني، وبدأت الجهات المختصة التحقيق في الحادث. - أحبطت قوات الأمن في حمص محاولة تهريب أسلحة وذخائر عبر معابر غير شرعية، حيث ضبطت سيارة محملة بقذائف "آر بي جي" وهاون ورشاشات، وتمت مداهمة مستودع يحتوي على أكثر من 200 صاروخ غراد. - لقي طفلان مصرعهما في ريف درعا الشرقي نتيجة انفجار لغم من مخلفات النظام السابق أثناء رعيهما الأغنام.

انفجرت عبوة ناسفة كانت مزروعة في سيارة ببلدة جديدة عرطوز في ريف دمشق العاصمة السورية، مساء اليوم السبت، أثناء تفكيكها من عناصر الأمن، ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل، فيما أعلنت قوات الأمن في محافظة حمص وسط سورية أنها أحبطت تهريب كميات من الأسلحة والذخائر. وذكرت وزارة الداخلية السورية، في بيان، أنه عقب ورود بلاغ من أحد أهالي بلدة جديدة عرطوز، بوجود عبوة ناسفة مزروعة أسفل مركبة توجهت الفرق الهندسية على الفور إلى الموقع للتعامل معها.

وأضافت: "أثناء مباشرة عملية التفكيك، انفجرت العبوة الناسفة، ما أسفر عن إصابة أحد عناصر الفرق الهندسية بجروح متفاوتة، نقل إثرها إلى المشفى"، وأكدت الوزارة أن الجهات المختصة باشرت التحقيقات اللازمة لكشف ملابسات الحادث، وتحديد الجهات المتورطة فيه. وذكرت شبكات محلية أن شخصاً آخر أُصيب أيضاً في الانفجار. ومطلع الشهر الفائت، انفجرت عبوة ناسفة في سيارة قرب مدخل حي المزة 86 بالعاصمة دمشق واقتصرت الأضرار على الخسائر المادية.

وفي وسط البلاد، أعلنت قوى الأمن الداخلي في محافظة حمص أنها أحبطت تهريب كميات من الأسلحة والذخائر عبر معابر غير شرعية في منطقة القصير باتجاه دول الجوار، وقال قائد الأمن الداخلي في حمص، العميد مرهف النعسان، في بيان، إنّ العملية أسفرت عن ضبط سيارة محمّلة بقذائف "آر بي جي" وقذائف هاون ورشاشات كانت معدّة للتهريب.

وأضاف النعسان أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة وردت من مكتب الرصد الميداني في منطقة القصير، حول وجود مخطط لتهريب شحنة من الأسلحة إلى دول الجوار عبر معابر التهريب غير الشرعية، باشرت قوات الأمن عمليات متابعة دقيقة ومقاطعة شاملة للمعلومات، وعند اختيار الوقت المناسب نفذت قوات الأمن الداخلي في منطقة القصير بريف حمص الغربي عملية أمنية استهدفت إحدى السيارات المركونة المعدّة لعملية التهريب"، وأكد ضبط كمية من قذائف "آر بي جي" وقذائف الهاون ورشاشات عدّة من عيار "12.7" بداخلها، قبل مصادرتها.

وأضاف النعسان أنه "بعد استكمال التحقيقات الميدانية، جرى تحديد مصدر الشحنة ومستودع تخزينها، وعلى الفور جرت مداهمة المكان وضبط مستودع يضم أكثر من 200 صاروخ غراد، إذ صودرت واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتجري ملاحقة المتورطين في العملية". وتشهد منطقتا ريف حمص الغربي والجنوبي باستمرار محاولات تهريب أسلحة ومخدرات من وإلى لبنان، إذ تتخذ مجموعات من فلول نظام بشار الأسد المخلوع تلك المناطق الحدودية ملاذاً لها.

وفي جنوب البلاد، لقي طفلان مصرعهما، اليوم السبت، نتيجة لانفجار لغم من مخلفات النظام المخلوع شرقي مدينة الحراك في ريف درعا الشرقي. وذكرت شبكات محلية أن اللغم انفجر بالطفلَين أثناء رعيهما الأغنام على أطراف اللواء 52 شرقي مدينة الحراك، ما أدى إلى مقتل أحدهما على الفور، وإصابة الآخر بجروح خطيرة فارق الحياة على إثرها.