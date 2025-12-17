انفجارات وحريق إثر قصف أوكرانيا مصفاة نفط روسية في كراسنودار

- قصف الجيش الأوكراني مصفاة سلافيانسك الروسية في كراسنودار، مما أدى إلى انفجارات وحريق، واستهدف أيضاً قاعدة نفطية في روستوف، دون وقوع إصابات في المصفاة. - تسببت حطام طائرة مسيرة أوكرانية في حريق بمعدات المعالجة في كراسنودار، مما أدى إلى إصابة شخصين وتضرر منازل وشبكات كهرباء. - تهدف أوكرانيا إلى تعطيل إمدادات الوقود الروسية، بينما يسعى الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا باستخدام أصول روسية مجمدة، وسط محادثات لإنهاء الحرب.

قال الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، إنه قصف بنية تحتية في مصفاة سلافيانسك الروسية في منطقة كراسنودار أثناء الليل. وأضاف على تطبيق تليغرام، أنه رصد انفجارات وحريقاً في المنطقة المستهدفة، ويجري تقييم الأضرار. وأكدت هيئة الأركان العامة للجيش أيضاً استهداف قاعدة نفطية في منطقة روستوف.

وكانت السلطات في منطقة كراسنودار، الواقعة في جنوب روسيا، قد أكدت اليوم الأربعاء أن حطام طائرة مسيرة أوكرانية تسبب لفترة وجيزة في اندلاع حريق بمعدات المعالجة وخط أنابيب داخل مصفاة نفط خلال الليل. ولم يجر الإبلاغ عن وقوع إصابات في مصفاة سلافيانسك التي استهدفتها كييف مراراً منذ غزو روسيا أوكرانيا عام 2022.

وقالت قيادة العمليات في المنطقة على تطبيق تليغرام، اليوم الأربعاء، إن شخصين أصيبا بجروح، وتضررت عدة منازل وشبكات الكهرباء بعد سقوط حطام طائرة مسيرة في مناطق سكنية أخرى في كراسنودار. وتعد كراسنودار الواقعة على البحر الأسود، مركزاً رئيسياً للطاقة والتصدير في روسيا، حيث يوجد بها بنية تحتية رئيسية للنفط، تشمل ميناء نوفوروسيسك، والمحطات القريبة، بالإضافة إلى مصفاة توابسي ومنشآت التصدير.

وقالت أوكرانيا إن الضربات على البنية التحتية للطاقة في روسيا تهدف إلى تعطيل إمدادات الوقود للجيش الروسي وقطع عائدات صادرات النفط التي تساهم في تمويل المجهود الحربي لموسكو في أوكرانيا.

يأتي ذلك في ظل استمرار المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، إذ أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن التوصل إلى اتفاق بشأن أوكرانيا بات أقرب "من أي وقت مضى"، وذلك بعدما أجرى مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والعديد من القادة الأوروبيين.

في غضون ذلك، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون ديرلاين، بأن على التكتل اتّخاذ قرار بشأن تمويل أوكرانيا أثناء قمة حاسمة هذا الأسبوع، في وقت يواجه القادة ضغوطاً للموافقة على خطة لاستخدام أصول روسية مجمّدة. وقالت فون ديرلاين لنواب الاتحاد الأوروبي: "لا يوجد تحرّك للدفاع عن أوروبا أهم من دعم الدفاع الأوكراني. ستكون الأيام المقبلة حاسمة لضمان ذلك. يعود لنا أن نختار كيفية تمويل معركة أوكرانيا".

ويريد الاتحاد الأوروبي الاستمرار في تمويل أوكرانيا وتمكينها من مواصلة القتال لأنه يرى في الحرب الروسية تهديداً لأمنه، ولتحقيق ذلك، تهدف دول الاتحاد الأوروبي إلى تشغيل بعض الأصول السيادية الروسية التي جمّدتها بعد غزو موسكو أوكرانيا عام 2022.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)