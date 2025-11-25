انفجارات في كييف وهجمات أوكرانية على مناطق روسية تُخلف قتيلا وجرحى

- تعرضت أوكرانيا لضربات روسية استهدفت البنية التحتية للطاقة في كييف، مما أدى إلى تعطيل توزيع المياه والطاقة، بينما شنت أوكرانيا هجمات على جنوب روسيا، مسببة أضراراً وخسائر بشرية. - اجتمع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون وأوروبيون في جنيف لمناقشة خطة ترامب لإنهاء الحرب، وأُحرز تقدم بعد حذف النقاط الأوروبية من الخطة، مما اعتبره الأوروبيون نجاحاً. - حدد ترامب موعداً نهائياً لقبول خطة السلام، بينما أشار وزير الخارجية الأميركي إلى إمكانية تأخير التنفيذ، ومن المتوقع أن يسافر زيلينسكي للولايات المتحدة لمناقشة الخطة.

استهدفت سلسلة جديدة من الضربات الروسية "الضخمة" البنية التحتية للطاقة والعاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الثلاثاء بحسب السلطات، فيما أعلنت روسيا أن هجوما أوكرانيا واسع النطاق على مناطق عدة في جنوب البلاد أسفر عن مقتل شخص على الأقل.

وأفادت وزارة الطاقة الأوكرانية، فجر الثلاثاء، على تطبيق تليغرام: "في الوقت الحالي، هناك هجوم ضخم للعدو على منشآت الطاقة". وأضافت "سيبدأ عمال الطاقة بتقييم الأضرار والقيام بتصليحات بمجرد أن يسمح الوضع الأمني بذلك". ومن جهته، قال سلاح الجو على "تليغرام": "هناك تهديد صاروخي يشمل كل أنحاء أوكرانيا"، فيما أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشنكو وجود تهديد صاروخي باليستي. وأضاف تكاتشنكو أن "مسيّرات من طراز شاهد وصواريخ كروز معادية تحلّق في الأجواء. وهناك أيضا تهديد بإطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كينجال". وأشار إلى أن الدفاعات الجوية تم تفعيلها وهي "تُسقط أهدافا معادية"، داعيا السكان إلى البقاء في الملاجئ.

وسمع مراسلو وكالة فرانس برس سلسلة من الانفجارات وتحليق مسيّرات، فيما أُسقط عدد من الصواريخ فوق العاصمة. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن عمليات توزيع المياه والطاقة تعطلت في العاصمة. وأدى هجوم روسي ليلي، أمس الاثنين، على مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 17.

في الأثناء، أعلن حاكم كراسنودار الروسية أن المنطقة تقيم الأضرار في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بعد هجوم أوكراني "ضخم" أسفر عن إصابة ستة أشخاص على الأقل. وكتب الحاكم فينيامين كوندراتييف على "تليغرام": "خلال الليل، تعرضت منطقة كراسنودار لأحد أقوى الهجمات وأكثرها ضخامة من قبل نظام كييف. أصيب ستة من سكان المنطقة، وتضرر ما لا يقل عن 20 منزلا في خمس بلديات".

من جهتها، قالت رئيسة بلدية تاغانروغ الروسية في منطقة روستوف، فجر الثلاثاء، إن غارات جوية أوكرانية أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين في هذه المدينة الساحلية الروسية. وكتبت سفيتلانا كامبولوفا على "تليغرام": "نتيجة الهجوم الجوي الضخم الذي شن ليلا على مدينتنا، تضرر مبنيان سكنيان ومنزل خاص ومبنى الكلية الميكانيكية ومؤسستان صناعيتان وروضة الأطفال رقم 7". وأضافت "للأسف أصيب ثلاثة أشخاص وقتل آخر"، مشيرة إلى أنه "سيتم اتخاذ قرار بشأن التدابير اللازمة للرد".

وأول من أمس الأحد، اجتمع مسؤولون أوكرانيون وأميركيون وأوروبيون في جنيف، لمناقشة خطة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا. وقوبلت النسخة الأولية من الوثيقة بمعارضة من كييف وحلفائها الأوروبيين. وفي حين رحب زيلينسكي، أمس الاثنين، بالتقدم المحرز، قال إن هناك حاجة إلى "المزيد" لتحقيق "سلام حقيقي" مع روسيا.

وكان الخارجية الألماني يوهان فاديفول، قد قال أمس الاثنين، إن المحادثات التي جرت في جنيف بين أوكرانيا والولايات المتحدة بشأن تعديل خطة من 28 نقطة لإنهاء الحرب حققت "نجاحاً هائلاً" للأوروبيين. وقال فاديفول لإذاعة دويتشلاند فونك "جرى حذف جميع النقاط المرتبطة بأوروبا، بما في ذلك تلك المتعلقة بحلف شمال الأطلسي، من هذه الخطة. وهذا نجاح هائل حققناه"، وأضاف "كان واضحاً منذ البداية، مثلما قلنا مراراً، أنه ينبغي عدم إبرام أي اتفاق دون موافقة الأوروبيين والأوكرانيين".

وفي وقت سابق، حدد ترامب يوم الخميس القادم موعداً نهائياً لزيلينسكي لقبول خطة سلام، لكن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال الأحد إنّ الأمر قد يستغرق وقتاً أطول، وذكرت مصادر مطلعة أن زيلينسكي من الممكن أن يسافر إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت هذا الأسبوع لمناقشة الجوانب الأكثر حساسية من الخطة مع ترامب.

(فرانس برس، العربي الجديد)