انفجارات في كييف قبيل محادثات أميركية أوكرانية بجنيف

- شهدت كييف انفجارات عنيفة بعد تحذيرات من غارات جوية روسية، تزامناً مع محادثات جنيف المرتقبة بين الولايات المتحدة وروسيا لإنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات والتي أودت بحياة مئات الآلاف. - استهدفت الهجمات الروسية كييف بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، بينما تأثرت مناطق أخرى مثل خاركيف وزابوريجيا وكريفيي ريغ، مما أدى إلى إصابات وأضرار مادية. - تتعرض أوكرانيا لهجمات ليلية متكررة في ظل ظروف شتوية قاسية، حيث تستهدف روسيا المدن بالصواريخ والطائرات المسيرة.

دوت عدة انفجارات في وسط كييف فجر الخميس، بعد تحذير مسؤولين من غارات جوية تستهدف العاصمة الأوكرانية، وذلك قبيل محادثات مرتقبة في جنيف مع ممثلين عن الولايات المتحدة لبحث إنهاء الحرب. وتسعى واشنطن لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أربع سنوات وأسفرت عن مقتل مئات الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من الأراضي، خاصة في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وأعلن سلاح الجو الأوكراني رصد أهداف عالية السرعة متجهة نحو كييف قبل وقت قصير من تصريح تيمور تكاتشينكو، رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة، بأن روسيا تهاجم المدينة بطائرات مسيرة هجومية وصواريخ باليستية. وقال تكاتشينكو عبر تطبيق تليغرام "ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التأهب الجوي".

ولم تقتصر الهجمات على العاصمة فقط. ففي شمال شرق البلاد، قال عمدة خاركيف إيغور تيريكوف إنه سمع دوي انفجارين في المدينة بعد استهداف طائرات مسيرة روسية من طراز شاهد للمنطقة، محذراً السكان بضرورة البقاء في الملاجئ مع "تحليق طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه المدينة".

وأفاد تيريكوف لاحقاً بوقوع "هجوم جوي مشترك" تأثرت به منطقتا شيفشينكيفسكي وكييفسكي. كما صرح إيفان فيدوروف، رئيس منطقة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا، أن المدينة تعرضت لهجوم أسفر عن إصابة شخص واحد على الأقل.

وفي كريفيي ريغ، قال أولكسندر غانزا، رئيس الإدارة الإقليمية في دنيبروبيتروفسك، إن غارة روسية أدت إلى إصابة رجل يبلغ 89 عاماً وسبّبت اندلاع حريق ألحق أضراراً بمبنى شاهق.

وواجهت أوكرانيا هجمات ليلية متكررة في الأشهر الأخيرة، حيث استهدفت روسيا المدن بالصواريخ والطائرات المسيرة وسط ظروف شتوية قاسية.

(فرانس برس)