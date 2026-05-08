- تصاعدت التوترات في مضيق هرمز بين الولايات المتحدة وإيران بعد هجمات إيرانية على مدمرات أميركية، مما دفع القوات الأميركية لتنفيذ ضربات دفاعية ضد منشآت إيرانية. - اتهمت إيران الجيش الأميركي بخرق وقف إطلاق النار عبر استهداف ناقلة نفط إيرانية، وردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة، مما أجبر السفن الحربية الأميركية على التراجع. - تأتي الأحداث وسط ترقب رد إيران على مقترح أميركي لوقف الحرب، مع بقاء قضايا معقدة مثل البرنامج النووي دون حل، ولم تُصب السفينتان الأميركيتان بأضرار كبيرة.

أفادت وكالات أنباء إيرانية في وقت متأخر من مساء الخميس بأن انفجارات سمعت بالقرب من ميناء قشم وبندر عباس في إيران، في حين أعلن الجيش الأميركي تنفيذ "ضربات دفاعية" ضد منشآت عسكرية إيرانية. وقال الجيش الأميركي في بيان إن قواته "تصدت لهجمات إيرانية وردت بضربات دفاعية بينما كانت مدمرات تابعة للبحرية الأميركية تعبر مضيق هرمز إلى خليج عمان في السابع من مايو/أيار. وأضاف: "القيادة المركزية قضت على التهديدات واستهدفت المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمة القوات الأميركية".

واعتبر الجيش الأميركي في بيان أن إيران شنت هجمات "غير مبررة" أثناء عبور مدمرات تابعة للبحرية الأميركية مضيق هرمز". وكان مسؤول أميركي ذكر لشبكة "فوكس نيوز" أن هذه الضربات لا تعني استئناف الحرب أو انتهاء وقف إطلاق النار المعلن في السابع من إبريل/نيسان. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن عدة انفجارات وقعت على طول ساحل إيران المطل على الخليج، فيما أفادت وكالة مهر الإيرانية بسماع دوي انفجار في مدينة ميناب جنوبي إيران، وتفعيل الدفاعات الجوية في طهران. ولاحقاً، قالت وسائل إعلام إيرانية إن الوضع في الجزر الإيرانية والمدن الساحلية على مضيق هرمز عاد إلى طبيعته.

من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تصريحات لشبكة "أي بي سي نيوز"، إن "هجمات الرد على إيران" ليست سوى "ضربة خفيفة"، مؤكداً أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً. وأضاف ترامب: "3 مدمرات أميركية خرجت للتو وبنجاح كبير من مضيق هرمز تحت القصف"، ولم يلحق أي ضرر بها لكن ضررا كبيرا لحق بالمهاجمين الإيرانيين".

بدوره، اتهم مقر "خاتم الأنبياء" المسؤول عن العمليات الحربية الإيرانية الجيش الأميركي بخرق وقف إطلاق النار عبر استهداف ناقلة نفط إيرانية كانت تتحرك من المياه الساحلية الإيرانية في منطقة جاسك باتجاه مضيق هرمز. وأفاد في بيان باستهداف سفينة أخرى كانت تدخل مضيق هرمز مقابل ميناء الفجيرة في الإمارات، مضيفاً: "الجيش الأميركي نفذ اعتداءات جوية على مناطق مدنية على سواحل بندر خمیر وسيريك وجزيرة قشم بالتعاون مع بعض دول المنطقة". وتابع أن "القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ردّت فوراً، وفي إجراء مقابل، باستهداف القطع العسكرية الأميركية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار، وألحقت بها خسائر كبيرة"، مؤكداً أن إيران "ستردّ بقوة ومن دون أي تردد على أي اعتداء أو تجاوز".

إلى ذلك، أفادت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية بأن مدمرتين تابعتين للبحرية الأميركية تعرضتا أثناء عبورهما مضيق هرمز لهجوم إيراني متجدد يوم الخميس، وصفه مسؤولون أميركيون بأنه هجوم إيراني أشدّ وأكثر استدامة من الهجوم الذي تعرضت له السفينتان قبل أيام قليلة. وصرح مسؤولون أميركيون للشبكة بأن المدمرتين "يو إس إس تروكستون" و"يو إس إس ماسون" تعرضتا لهجوم إيراني مكثف، حيث اقتربت أسراب من الزوارق الهجومية الإيرانية بسرعة كافية دفعت السفن الحربية الأميركية إلى فتح النار لصدّها.

وأضاف المسؤولون أن القوات الإيرانية أطلقت أيضاً طائرات مسيرة وصواريخ خلال المواجهة. وبحسب الشبكة، فـ"على مدار عدة ساعات، شنت السفن الحربية الأميركية والطائرات الداعمة لها دفاعاً متعدد الطبقات، وعلى الرغم من شدة الهجمات، لم تُصب أي من السفينتين الأميركيتين".

من جهتها، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول عسكري لم تسمه القول، ليل الخميس- الجمعة، إن وحدات بحرية أميركية تعمل في منطقة مضيق هرمز تعرضت لنيران صواريخ إيرانية، وذلك عقب هجوم من الجيش الأميركي على ناقلة نفط إيرانية. وأضافت أن سفناً حربية أميركية اضطرت للتراجع بعد تعرضها لأضرار من جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن مصدر عسكري مطلع قوله إنه في أعقاب اعتداء الجيش الأميركي المعتدي على ناقلة نفط إيرانية، "استهدفت الصواريخ الإيرانية الوحدات المعتدية في منطقة مضيق هرمز، ما أرغمها على الفرار بعد وقوع إصابات وخسائر في صفوفها".

وتأتي الضربات في وقت تترقب فيه الولايات المتحدة رد إيران على مقترح أميركي من شأنه وقف الحرب بين البلدين، مع الإبقاء على القضايا الأكثر خلافاً مثل البرنامج النووي الإيراني دون حل في الوقت الراهن.