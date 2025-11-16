انفجارات تهزّ دكا عشية حكم قضائي ضد الشيخة حسينة

انفجرت عدة قنابل بدائية الصنع في دكا، عاصمة بنغلادش، اليوم الأحد، ما زاد من حدّة التوتر قبل صدور الحكم، غداً الاثنين، في القضية المرفوعة ضد رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة والمتعلقة بأعمال عنف رافقت احتجاجات العام الماضي، بحسب الشرطة. ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، لكن الانفجارات زادت من زعزعة استقرار المدينة التي تشهد بالفعل حالة من التوتر بسب اضطرابات سياسية.

وتُحاكم حسينة، البالغة من العمر 78 عاماً، غيابياً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، إذ يُشتبه في إصدارها أوامر بشن حملة قمع ضد الاحتجاجات الطلابية في منتصف 2024، وهي أحداث أسفرت عن سقوط قتلى. وتنفي أي مسؤولية عن تلك الاتهامات، وتقيم في الهند منذ فرارها إليها عقب إطاحتها في أغسطس/ آب من العام الماضي.

ووفق وسائل إعلام محلية، أصدر مفوّض شرطة العاصمة تعليمات لقوات الأمن بإطلاق النار على أي شخص يشارك في إشعال الحرائق أو تنفيذ أفعال قد تؤدي إلى الموت باستخدام قنابل بدائية.

وتعزّزت الإجراءات الأمنية في أنحاء العاصمة وفي غوبالغانغ، مسقط أجداد الشيخة حسينة ومعقل حزبها، إضافة إلى منطقتين مجاورتين، حيث نُشر أفراد من حرس الحدود لدعم السلطات المحلية. كما انتشرت فرق الشرطة وكتيبة التدخل السريع حول المباني الحكومية الرئيسية والتقاطعات الحيوية، ما جعل أجزاء من العاصمة تبدو أكثر هدوءاً على غير المعتاد.

وفي الأيام التي سبقت صدور الحكم، وثّقت السلطات أكثر من 30 انفجاراً لقنابل بدائية الصنع، إلى جانب إحراق عشرات الحافلات في دكا ومناطق أخرى. وخلال الأيام الماضية، ألقت قوات الأمن القبض على عشرات من نشطاء حزب رابطة عوامي للاشتباه بتورطهم في التفجيرات وأعمال التخريب.

(رويترز)