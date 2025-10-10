انطلاق مهرجان "العالم المتحول".. إعادة تنظيم صفوف اليسار في بريطانيا

- خلال مهرجان "العالم المتحول" في مانشستر، ناقش جيريمي كوربين وزارا سلطانة مع شخصيات يسارية تأسيس حزب جديد بتمويل شعبي، مع التركيز على الوحدة وتجنب الخلافات العلنية. - يُعد المهرجان أكبر تظاهرة فكرية يسارية في بريطانيا، ويعزز العدالة الاجتماعية ومناهضة العنصرية، ويضم أكثر من 120 فعالية تناقش قضايا مثل فلسطين والهجرة والنسوية. - في مؤتمر حزب الخضر البريطاني، تم التركيز على العدالة الاقتصادية والمناخية، مع دعوات لتأميم الخدمات العامة وفرض ضرائب على الأثرياء، ودعم القضية الدولية ضد إسرائيل.

تُعقد اليوم الجمعة، خلال فعاليات مهرجان "العالم المتحول" في مدينة مانشتستر، جلسة تجمع النائب المستقل جيريمي كوربين والنائبة زارا سلطانة وشخصيات بارزة من حزب العمال البلجيكي وحزب فرنسا المتمردة وحزب اليسار حيث يناقشون هدف ورؤية واستراتيجية حزب جديد في بريطانيا، وذلك مع اقتراب المؤتمر التأسيسي لحزب "حزبكم" الذي أسسه كوربين وسلطانة، إذ ستتناول هذه الجلسة أهداف المشروع، وذلك خلال المهرجان الذي يعتبر أكبر مهرجان سياسي يساري سنوي في المملكة المتحدة.

تأتي هذه الجلسة المشتركة بين كوربين وسلطانة بعد أن برزت خلافات بينهما خلال الأسابيع التي تلت إعلان تأسيس حزبهما الجديد، تمحورت حول آلية جمع الاشتراكات وتمويل الحزب؛ إذ فضّلت سلطانة إطلاق حملة اشتراكات شعبية مفتوحة فور الإعلان لتأكيد الطابع القاعدي والديمقراطي للحزب، معتبرة أن التمويل الجماهيري سيمنحه استقلالية مبكرة عن رجال الأعمال والنقابات الكبرى، بينما دعا كوربين إلى تأجيل الحملة لحين استكمال الإطار التنظيمي والبرنامج السياسي تجنبًا لتكرار أخطاء اليسار السابقة وتجنّب أي مساءلات قانونية أو مالية مبكرة.

وأثارت هذه الخلافات نقاشات داخلية بين داعمي المشروع، لكنها لم تصل إلى انقسام علني، إذ أكّد الطرفان لاحقًا أن الخلاف "إجرائي لا مبدئي" وأن الهدف المشترك يبقى تأسيس حركة سياسية جماهيرية ذات تمويل شعبي شفاف ومستدام. وأعطت استطلاعات رأي سابقة قبل أسابيع حزب النائبين السابقين عن حزب العمّال نسبة 10% من المصوتين في حال جرت انتخابات برلمانية جديدة في بريطانيا.

وأكّد كوربين وسلطانة يوم أمس، أمام جمهور يضم أكثر من 800 من الأعضاء المحليين، أثناء إطلاق فرع منطقة ميرسيسايد من "حزبكم" في مدينة ليفربول، أن الخلافات العلنية التي ظهرت مؤخرًا لا يجب أن تتكرر، قائلين إنهما يعترفان بالأخطاء التي وقعت ووعدا بأن "لا مزيد من الشجارات العلنية" بينهما، مشدّدين على الحاجة إلى تقديم بديل حقيقي للعمل السياسي في بريطانيا.

An electric evening in Liverpool — the heart of solidarity, unity and hope.



An amazing reception for @zarahsultana, Liverpool Community Independents and local campaigners.



We are building a mass movement up and down the country. Be part of it at https://t.co/0bhBHhX3KI pic.twitter.com/9Xc4UKdnb7 — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 10, 2025

"العالم المتحول" لاستنهاض اليسار

وانطلقت في مدينة مانشستر، يوم أمس الخميس، فعاليات مهرجان "العالم المتحوّل" (The World Transformed) ويستمر حتّى يوم الأحد، وهو أحد أبرز المهرجانات السياسية اليسارية في المملكة المتحدة، بمشاركة مئات الناشطين والأكاديميين والحركات الاجتماعية من مختلف أنحاء بريطانيا وأوروبا، حيث يُعتبر فرصة حيوية لإعادة تنظيم صفوف قوى اليسار وبناء رؤى بديلة في ظل صعود اليمين واليمين المتطرف.

يُعد هذا المهرجان، الذي انطلق أول مرة عام 2016، أكبر تظاهرة فكرية يسارية مستقلة في بريطانيا، ويُشكّل منصة سنوية تجمع الحركات التقدمية والاشتراكية لمناقشة بدائل للسياسات السائدة، وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية والمناخية ومناهضة العنصرية والاستعمار، وتطوير أدوات التنظيم الشعبي والنقابي. ويُقام هذا العام تحت توجه يتمحور حول "بناء يسار جديد في زمن الأزمات العالمية"، ويجمع ما بين النقاش السياسي والثقافة والفنون في إطار يسعى إلى "تحويل السياسة إلى ممارسة جماعية تُعيد للناس صوتهم في مواجهة السلطة" بحسب القائمين عليه.

يضم برنامج المهرجان أكثر من 120 فعالية وجلسة تدريبية ونقاشية، تتناول قضايا محورية مثل فلسطين والضمير المناهض للإمبريالية، وتنظيم العمال والمستأجرين، ومقاومة اليمين المتطرف، والهجرة، والنسوية، والسيادة الاقتصادية. كما يُتوقّع أن تكون قضية غزة من أبرز محاور النقاش، مع جلسات متخصصة تتناول التضامن الشعبي في بريطانيا، ودور الحركات الدولية في وقف الإبادة، ومسؤولية الحكومات الغربية في استمرار الحرب.

“US, UK GO TO HELL!”

World Transformed conference march in Manchester yesterday — bonkers people.

“With activists from the Workers’ Movement, Palestine Solidarity Movement, climate movement, trans feminist movement…”

Tomorrow: Sultana, Polanski, and The Muslim Vote on the… pic.twitter.com/z88K7XjUNg — Starmer Sycophant (@sirwg202110) October 10, 2025

تتميّز دورة هذا العام باستقلالها الكامل عن مؤتمر حزب العمال البريطاني، بعد أن كان المهرجان يُعقد سابقًا بالتوازي معه في المدينة نفسها. ويقول المنظمون إن هذا الفصل "يوفّر مساحة أوسع للنقاش الحرّ بعيدًا عن القيود الحزبية الرسمية"، في وقتٍ تصاعدت فيه الاتهامات حول سياسات حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر، لا سيما تجاه حرب الإبادة على غزة وتقييد قوانين التظاهر وتجريم حركات سياسية يسارية بقانون الإرهاب.

تُقام الفعاليات في مواقع متعددة تشمل مركز نياموس للفنون الراديكالية، ومركز حدائق هيلم، وقاعة ويندراش لاونج، وكنيسة أسينشن، مع توفير أنشطة للأطفال لضمان شمول المشاركة المجتمعية. ويصف القائمون على المهرجان عام 2025 بأنه "لحظة مفصلية" لليسار البريطاني، في ظل صعود اليمين المتطرف وتراجع الثقة بالأحزاب التقليدية، مؤكدين أن الهدف هو "بناء تحالفات جديدة وتقديم بدائل سياسية واقتصادية لمواجهة الرأسمالية والعسكرة". ويشهد المهرجان مشاركة لافتة من النقابات العمالية ومجموعات العدالة المناخية، إضافة إلى شخصيات سياسية مستقلة، وناشطين من حركات التضامن مع فلسطين.

حزب الخضر ضد الجيش الإسرائيلي

وعُقد مطلع الشهر الحالي مؤتمر حزب الخضر البريطاني السنوي، في الوقت الذي يسعى فيه الحزب لتغيير مساره والتحول من كونه حزبَ احتجاج إلى قوة سياسية فاعلة، مركزًا على قضايا العدالة الاقتصادية إلى جانب أجندته البيئية الأساسية. كانت القرارات والنقاشات الرئيسية تهدف إلى معالجة أزمتي المناخ وارتفاع تكاليف المعيشة بوصفهما قضيتين مترابطتين لا يمكن فصلهما. ومن أهم القرارات الاقتصادية التي جرى التصويت عليها كانت الدعوة إلى تأميم الخدمات العامة الأساسية مثل السكك الحديدية والطاقة والمياه، بهدف خفض فواتير الأسر. كما طالب الحزب بفرض ضرائب على الأثرياء ووضع سياسة أكثر جرأة للحد من عدم المساواة، مشددًا على أن فشل سياسات الخصخصة يتطلب استثمارًا غير قابل للتفاوض في الطاقة المتجددة.

أمّا على الصعيد الاجتماعي والسياسات الداخلية، فشهد المؤتمر نقاشات محتدمة حول أزمة الإسكان ووضع حلول جذرية لها، حيث صوّت الأعضاء بأغلبية كبيرة لصالح اقتراح يدعو إلى الإلغاء الفعلي لنظام الملاك الخاصين على المدى الطويل، عبر آليات تشمل فرض ضوابط على الإيجارات وحظر قروض "الشراء بغرض التأجير". إضافة إلى ذلك، مرر الأعضاء قرارًا مثيراً للجدل يدعو إلى تجريم كل أنواع المخدرات وليس فقط إصلاح قوانين القنب.

وفي سياق حرب الإبادة الجماعية على غزة، كان القرار الأبرز تصويت الحزب على اقتراح يدعو الحكومة البريطانية إلى تصنيف الجيش الإسرائيلي منظمة إرهابية وحظر التعاون معه. كما طالب الحزب رسميًا الحكومة البريطانية بالاعتذار عن وعد بلفور لعام 1917، ودعم وتمويل القضية الدولية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل. وكان حزب الخضر أول حزب سياسي بريطاني يتبنى في مؤتمره السنوي العام الماضي اقتراحًا لدعم مبادئ حركة مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها المعروفة باسم "بي دي إس".

وفي تصريحاته الختامية، أكد زعيم الحزب المنتخب حديثًا زاك بولانسكي أن "لحظة حزب الخضر قد حانت"، واصفًا المؤتمر بأنه يمثل "نقطة تحول من الاحتجاج إلى السلطة"، مشددًا على أن رسالة الحزب الإيجابية حول استقبال المهاجرين واللاجئين تشكل تناقضًا صارخًا مع سياسات الحكومة الحالية. ويسعى الحزب، الذي ضاعف قوته البرلمانية من مقعد واحد إلى أربعة خلال الانتخابات البرلمانية العام الماضي، إلى أن يحصل على 30 مقعدًا على الأقل بحسب تصريحات بولانكسي.