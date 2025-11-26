انطلاق عملية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة خلفاً لغوتيريس

- بدأت عملية اختيار الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، خلفًا لأنطونيو غوتيريس، مع دعوة الدول الأعضاء لتقديم مرشحيها، مع التركيز على الكفاءة والنزاهة والالتزام بميثاق الأمم المتحدة. - تشجع الأمم المتحدة على ترشيح النساء، حيث لم تشغل أي امرأة هذا المنصب من قبل، مع تداول أسماء مثل ميشيل باشليه ورافاييل غروسي وريبيكا غرينسبان. - سيخضع المرشحون لمقابلات عامة، ويبدأ مجلس الأمن عملية الاختيار الرسمية بحلول يوليو، مع تأثير كبير للأعضاء الدائمين في القرار النهائي.

انطلقت رسمياً، أمس الثلاثاء، عملية اختيار الأمين العام المقبل للأمم المتحدة بإرسال دعوة لتقديم الطلبات إلى الدول الأعضاء، ليحل مكان أنطونيو غوتيريس اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027. وفي رسالة مشتركة أرسلت إلى الدول الأعضاء البالغ عددها 193، قام سفير سيراليون مايكل عمران كانو، الرئيس الحالي لمجلس الأمن، ورئيسة الجمعية العامة أنالينا بيربوك "بتحريك" عملية الاختيار.

وجاء في الرسالة أن "منصب الأمين العام يكتسي أهمية كبيرة ويتطلب أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة، والالتزام الراسخ بأهداف ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه". كما يتطلب مرشحين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال العلاقات الدولية والمهارات الدبلوماسية واللغوية. وتدعو بعض الدول الأعضاء إلى اختيار امرأة، وقد أشارت الأمم المتحدة في رسالتها "بأسف إلى أنه لم تشغل أي امرأة منصب الأمين العام على الإطلاق"، وحضت الأعضاء "على النظر بجدية في ترشيح نساء".

ويجب على كل مرشح محتمل أن يرشَّح رسمياً من قبل دولة أو مجموعة من الدول وتقديم "رؤيته" ومصادر التمويل. وبدأ تداول بعض الأسماء بشكل غير رسمي للمنصب، منها أسماء الرئيسة التشيلية السابقة ميشيل باشليه ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان التي تتولى حاليا رئاسة وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

ويمكن أن يخضع المرشحون لمقابلات عامة، وهو إجراء شفافية استخدم لأول مرة خلال عملية الاختيار لعام 2016 التي سمحت لغوتيريس بالوصول إلى ولايته الأولى. وسيبدأ أعضاء مجلس الأمن عملية الاختيار الرسمية بحلول نهاية يوليو/تموز، في حين يمسك الأعضاء الخمسة الدائمون الذين يتمتعون بحق النقض، الولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا، مستقبل المرشحين بين أيديهم.

وبمجرد أن يقدم مجلس الأمن توصيته، يمكن للجمعية العامة انتخاب الأمين العام لولاية مدتها خمس سنوات تبدأ في الأول من يناير 2027، قابلة للتجديد مرة واحدة.

(فرانس برس)