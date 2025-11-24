انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب المصري

- بدأت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025 في 13 محافظة، حيث يتنافس 1316 مرشحًا بالنظام الفردي وقائمة واحدة في دائرتَي القوائم، وسط دعوة الهيئة الوطنية للانتخابات للمشاركة وضمان نزاهة العملية. - أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته، مطالبًا الهيئة الوطنية للانتخابات بتكثيف الرقابة، مما أثار انتقادات من منظمات حقوقية حول استقلالية الهيئة وتأثير السلطة التنفيذية على العملية الانتخابية. - أكدت المنظمات الحقوقية أن التدخلات الرئاسية تعكس استمرار السيطرة السياسية، مما يحول البرلمان إلى مؤسسة شكلية دون تمثيل ديمقراطي حقيقي، في ظل قمع المعارضة وإضعاف المجال العام.

بدأ المصريون في الداخل اليوم الاثنين التصويت للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب لعام 2025. وتُجرى الانتخابات، التي تستمر على مدار يومين، في 13 محافظةٍ تضم 73 دائرةً انتخابية و5287 لجنةً فرعية. ويتنافس في هذه المرحلة 1316 مرشّحًا بالنظام الفردي، إلى جانب قائمة واحدة في دائرتَي القوائم بقطاعي القاهرة وشمال ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

ودعت الهيئةُ الوطنية للانتخابات المواطنين إلى المشاركة، مؤكدةً التزامَها بضمان نزاهة الإجراءات ونقل إرادة الناخبين إلى صناديق الاقتراع بكل شفافية. وتشمل المرحلة الثانية محافظات القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والمنوفية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وشمال سيناء.

السيسي يُدلي بصوته

وأعلن المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أدلى صباح اليوم الاثنين بصوته في لجنته بمدرسة الشهيد البطل مصطفى يسري عميرة النموذجية الثانوية الإعدادية بنات بمصر الجديدة. وكان السيسي قد نشر رسالةً علنيةً طالب فيها الهيئة الوطنية للانتخابات، التي يفترض دستوريًا أنها مستقلة، بتكثيف الرقابة والتحقيق في التجاوزات وإلغاء النتائج إذا لزم الأمر في الجولة الأولى. بعدها، شهد موقف الهيئة الوطنية للانتخابات تحولًا جذريًا بعد أن دافعت الهيئة لأسبوع كامل عن نزاهة العملية ونفت وجود مخالفات، تراجعت بشكل مفاجئ في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري عن تصريحاتها.

وفي أعقاب هذا التدخل الرئاسي الصريح، أعلنت مجموعة من المنظمات الحقوقية المصرية أن هذا الامتثال الفوري من الهيئة للتوجيه الرئاسي يكشف خضوع العملية الانتخابية والمجال السياسي برمته لإرادة السلطة التنفيذية، ما ينفي أي صفة استقلالية عن الهيئة المشرفة. وفي تحليلها للمشهد السياسي، عبرت المنظمات، في بيان مشترك، عن "أن رسالة الرئيس لا تشير إلى تحول نحو النزاهة أو التمثيل الديمقراطي، بل تؤكد استمرار رهن الانتخابات في مصر بمصالح سياسية مبهمة تخدم أصحاب السلطة والأجهزة الأمنية وشبكات المنتفعين الجدد، وهو ما يحول البرلمان إلى مؤسسة شكلية كما كان الحال منذ عام 2015".

وأشارت المنظمات إلى أن هذه التدخلات الرئاسية قد تسفر فقط عن "إعادة توزيع المقاعد" بين الأجنحة الأمنية والموالين للسلطة، لكنها لن تنتج تمثيلًا ديمقراطيًا حقيقيًا في ظل بيئة سياسية تم فيها القضاء على المجال العام، وقمع الأصوات المستقلة، والتنكيل بالمعارضة السلمية، مما حال دون تشكيل حركات سياسية قادرة على تمثيل المصريين.