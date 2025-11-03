انطلاق الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي في إسطنبول لبحث ترتيبات غزة

- انطلقت في إسطنبول فعاليات اجتماع وزاري عربي إسلامي بمشاركة 7 دول لبحث ترتيبات السلام في غزة، بحضور وزراء خارجية من السعودية، الأردن، باكستان، إندونيسيا، قطر، وتركيا، مع غياب لافت لمصر. - الاجتماع يأتي استكمالاً للقاء سابق مع ترامب في نيويورك، ويركز على وقف إطلاق النار والوضع الإنساني في غزة، مع دعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم ضد إسرائيل. - شدد وزير الخارجية التركي على أهمية إيصال المساعدات لغزة، وتمكين الفلسطينيين من إدارة الأمن، مع التأكيد على حل الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني.

انطلقت في مدينة إسطنبول، اليوم الاثنين، فعاليات الاجتماع الوزاري العربي الإسلامي الذي يضم 7 دول التقى قادتها مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الماضي لبحث ترتيبات السلام والأوضاع في غزة. وكانت وزارة الخارجية التركية قد أفادت أمس أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يستضيف اجتماعاً حول غزة في إسطنبول، بمشاركة كل من تركيا، والإمارات، وإندونيسيا، وقطر، وباكستان، والسعودية، والأردن.

ونشرت وزارة الخارجية صورا من الاجتماع المغلق، فيما ينتظر عقد مؤتمر صحافي لاحقا عند انتهائه دون أن يتم الكشف عن المشاركين في المؤتمر الصحافي، فيما بدا لافتا غياب مصر عن الاجتماع. وأظهرت الصور حضور وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، والأردني أيمن الصفدي، والباكستاني محمد إسحق دار، والإندونيسي سوجيونو، إضافة للوزير فيدان ووزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية، سلطان بن سعد المريخي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية خليفة شاهين المرار.

وقالت الخارجية التركية أمس إن الاجتماع يأتي استمراراً للقاء الذي عُقد في 23 سبتمبر/أيلول الماضي في نيويورك، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة، الذي جمع تلك الدول مع ترامب، وسيتناول الاجتماع آخر التطورات المتعلقة بوقف إطلاق النار والوضع الإنساني في غزة.

وأضافت أنه من المنتظر أن يؤكد فيدان خلال الاجتماع أن إسرائيل "تختلق ذرائع" لإنهاء وقف إطلاق النار، وضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي موقفاً حازماً ضد الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية. وسيؤكد أهمية أن تتحرك الدول الإسلامية "بتنسيق مشترك" من أجل تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، وكذا التأكيد على أن المساعدات الإنسانية الواصلة إلى غزة غير كافية، وأن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في هذا الشأن.

وشدد الوزير التركي، بحسب وزارة الخارجية، على أن إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستمرة إلى غزة "واجب إنساني وقانوني، ويجب الضغط على إسرائيل لتحقيق ذلك، وعلى ضرورة وضع ترتيبات تمكن الفلسطينيين من تولي مسؤولية الأمن والإدارة في غزة في أسرع وقت، فضلاً عن تأكيد أهمية الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رؤية حل الدولتين، والتشديد على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن الخطوات التي ستتخذ عبر مؤسسات الأمم المتحدة".

واستقبل فيدان، السبت، أعضاءً من المكتب السياسي لحركة حماس في مدينة إسطنبول. ووفق مصادر في وزارة الخارجية التركية، فإن اللقاء تناول تطورات الأوضاع المرتبطة بوقف إطلاق النار، واحتياجات المساعدات الإنسانية، من دون إضافة مزيد من التفاصيل. وعممت وزارة الخارجية صورة من اللقاء ومشاهد تظهر لقاء فيدان مع وفد حركة حماس، الذي يضم رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية.