انسحاب جيش الاحتلال يكشف عن دمار هائل في مدينة غزة

كشف تراجع جيش الاحتلال الإسرائيلي من المناطق وسط مدينة غزة وغربها وشمالها اليوم الجمعة، عن دمار كبير في الأحياء السكنية، وخاصة المنطقة الشرقية، ووسط حي الشيخ رضوان، والمنطقة الشمالية من حي الكرامة، وشارع الجلاء، ومنطقة وسط مدينة غزة، حيث كان يتواجد الجيش. وقال فلسطينيون عادوا إلى المناطق التي تراجع منها جيش الاحتلال لـ"العربي الجديد"، إن عشرات المنازل جرى تدميرها عبر العربات المفخخة والنسف، والمنازل البعيدة لم تعد صالحة للسكن نتيجة شدة التفجيرات.

وأعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي في وقت سابق، وفي ساعات الليل تموضعه في مناطق جديدة وفق اتفاق المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب

، التي وافقت عليها حماس واسرائيل برعاية مصرية وقطرية، وتدخل تركي، ويفترض أن يبدأ تنفيذها في الساعات الـ72 المقبلة. ووفق المرحلة الأولى من الخطة، من المقرر أن تسحب إسرائيل قواتها إلى الخط الأصفر المتفق عليه خلال 24 ساعة، وفي غضون 3 أيام من الانسحاب، سيتم تنفيذ عملية تبادل الأسرى والجثامين. ووفق الخريطة تحتفظ إسرائيل بالمرحلة الأولى بالسيطرة على 58% من قطاع غزة.

ووفق الخريطة، ستبقى قوات الاحتلال في المناطق الفلسطينية التالية:

بيت لاهيا وبيت حانون شمالي قطاع غزة

أجزاء من الشجاعية والتفاح والزيتون في مدينة غزة

أكثر من نصف خانيونس جنوباً وكامل مدينة رفح

وستبقى جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ومنها معبر رفح، تحت السيطرة الإسرائيلية في المرحلة الأولى

وعلى صعيد الترتيبات المتسارعة لتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار، قال الرئيس ترامب، أمس الخميس، إنه ينبغي إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع يوم الاثنين أو الثلاثاء من الأسبوع المقبل، وإنه يأمل بحضور مراسم في مصر لتوقيع اتفاق يشمل هذه الخطوة إلى جانب وقف إطلاق النار في غزة. وقال ترامب إن المفاوضات خلال الأيام الماضية أدت إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مشدداً على أنه "لن يُجبَر أحد على مغادرة غزة".