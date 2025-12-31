- شهدت مدينة المكلا انسحابًا نهائيًا للقوات الإماراتية، مع تحليق للطيران السعودي الذي ألقى قنابل دخانية، مما يعكس ضغوطًا لإعادة ترتيب الانتشار العسكري في حضرموت، وسط انسحابات محدودة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي. - أعاد مسلحون قبليون تمركزهم في معسكر نحب بعد انسحاب قوات "الدعم الأمني"، مع عمليات نهب للأسلحة، بينما دعت قيادة المنطقة العسكرية الثانية السعودية لوقف التصعيد. - بدأت القوات الإماراتية في شبوة إجراءات الانسحاب، مع انتشار قوات المجلس الانتقالي في سقطرى، وسط تصعيد في حضرموت وقرارات بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات.

أفادت مصادر متطابقة "العربي الجديد" بأن الضباط والجنود الإماراتيين غادروا نهائيًا مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، اليوم الأربعاء، على متن طائرات شحن عسكرية، في تطور ميداني لافت يأتي بعد أيام من تصاعد التوتر العسكري والسياسي في المحافظة.

وبحسب المصادر ذاتها، تزامنت مغادرة الضباط والجنود الإماراتيين مع تحليق للطيران الحربي السعودي، الذي ألقى قنابل دخانية فوق معسكر الربوة بمدينة المكلا، أحد أبرز المعسكرات التي استخدمتها القوات الإماراتية خلال السنوات الماضية، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها "رسالة ضغط ضمن مسار التهدئة وإعادة ترتيب الانتشار العسكري".

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه حضرموت تحركات وانسحابات محدودة لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (المطالب بانفصال جنوب اليمن)، وسط تضارب في الروايات بشأن نطاق هذه الانسحابات وحدودها الجغرافية. وأظهرت مشاهد متداولة خروج أرتال عسكرية تابعة للانتقالي من مدينة شبام في وادي حضرموت، بعد إزالة أعلام الجنوب من على مركباتها، إلى جانب تحركات أخرى من مواقع تابعة للمنطقة العسكرية الأولى باتجاه طريق ساه- المكلا.

وأشارت مصادر "العربي الجديد" إلى أن "هذه التحركات لا تعني مغادرة قوات الانتقالي لمحافظة حضرموت بشكل كامل"، مرجحة أن تكون بعض الوحدات "قد انسحبت من وادي حضرموت إلى مناطق في ساحل حضرموت، مع بقاء قوة محدودة من أبناء المحافظة لتأمين الوادي مؤقتًا إلى حين وصول قوات درع الوطن". في المقابل، أكدت المصادر أن قوات أخرى لا تزال متمركزة في منطقة الخشعة وترفض الانسحاب حتى الآن.

وفي السياق ذاته، تداول ناشطون مشاهد تظهر خلو مخيم تابع للمجلس الانتقالي في مدينة المكلا عصر اليوم إلا من عشرات الأشخاص، إلى جانب مشاهد أخرى توثق إنزال أعلام الانفصالي من فوق بعض المؤسسات الحكومية، وإزالة أعلام الجنوب من المركبات العسكرية، بناءً على توجيهات صدرت لقوات الانتقالي في وادي حضرموت.

بالتوازي مع ذلك، أفاد مصدر محلي "العربي الجديد" بأن مسلحين قبليين تابعين لحلف قبائل حضرموت، الذي يقوده عمرو بن حبريش، أعادوا تمركزهم في معسكر نحب ومناطق واسعة من مديرية غيل بن يمين، عقب انسحاب قوة "الدعم الأمني" الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي من مواقعها في المديرية، وكذلك من منطقة وادي خرد التابعة لمديرية الشحر.

ووفق المصادر، رافقت عملية الانسحاب عمليات نهب لأسلحة ومركبات من قبل بعض الضباط والأفراد المنسحبين، فيما غادر آخرون إلى خارج مناطق المحافظة، في حين كانت هذه القوة قد شنّت، خلال الأيام الماضية، هجمات مكثّفة على مواقع تابعة لحلف قبائل حضرموت، وتمكنت من السيطرة على معظم مديرية غيل بن يمين ومعسكر نحب ومناطق أخرى، قبل أن تعود وتنسحب منها.

في المقابل، أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الثانية بيانًا قالت فيه إن قوات النخبة الحضرمية فوجئت بتعرضها لهجمات ممن وصفتهم بـ"عناصر متمردة من فلول عمرو بن حبريش"، معتبرة أن هذه الهجمات تمثل "خرقًا لدعوات التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية". ودعت قيادة المنطقة السعودية إلى "اتخاذ إجراءات فاعلة" لوقف ما وصفته بـ"الأعمال التصعيدية"، محذرة من أنها ستتخذ ما سمّته "إجراءات قانونية" لملاحقة من وصفتهم بـ"فلول التمرد"، مؤكدة أنها ستدافع عن جنودها وتقوم بواجبها في مواجهة أي تهديدات.

ولا تقتصر التحركات المرتبطة بالقوات الإماراتية على حضرموت، إذ أفادت مصادر "العربي الجديد" بأن القوات الإماراتية المتمركزة منذ سنوات في ميناء بلحاف بمحافظة شبوة بدأت إجراءات المغادرة والانسحاب، في وقت نفذت فيه قوات المجلس الانتقالي في جزيرة سقطرى انتشارًا في محيط المطار والميناء، تحسبًا لوصول تعزيزات سعودية محتملة.

وبحسب المصادر، لا تزال القوات الإماراتية موجودة في جزيرة سقطرى، وتشرف على التشكيلات العسكرية في الأرخبيل الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، في ظل حالة ترقب لمآلات إعادة ترتيب النفوذ العسكري في المحافظات الشرقية والجنوبية.

وتأتي هذه التطورات بعد يوم من تصعيد غير مسبوق في حضرموت، شمل ضربة جوية سعودية في محيط ميناء المكلا استهدفت سفينتي سلاح قادمتين من ميناء الفجيرة الإماراتي، وقرارات رئاسية وُصفت بالسيادية، قضت بإلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات ومطالبتها بمغادرة اليمن خلال 24 ساعة، ما جعل المشهد مفتوحًا على احتمالات متعددة، بين تثبيت التهدئة وإعادة الانتشار، أو انزلاق الأوضاع نحو جولات جديدة من التوتر الميداني.