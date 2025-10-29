اندماج "جيش سورية الحرة" ضمن وزارة الداخلية السورية

- اندمج "جيش سورية الحرة" المتواجد في قاعدة التنف ضمن مديرية "أمن البادية" التابعة لوزارة الداخلية السورية، مع تعيين المقدم أحمد التامر قائدًا جديدًا بدلاً من سالم العنتري. - درّبت القوات الأميركية "جيش سورية الحرة" وزودته بأسلحة حديثة لمواجهة التهديدات، ونشط الفصيل في مكافحة تجارة المخدرات ومحاربة تنظيم "داعش" في البادية السورية. - تأسس "جيش سورية الحرة" في 2015 من منشقين عن النظام السوري، وتلقى دعمًا من جبهة الأصالة والتنمية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وتغيرت قيادته عدة مرات حتى فبراير 2024.

قالت مصادر عسكرية من داخل "جيش سورية الحرة" (سابقًا)، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن الفصيل المتواجد ضمن قاعدة التنف العسكرية في منطقة الـ"55" عند المثلث الحدودي بين الأردن والعراق وسورية بريف حمص الشرقي، والذي كان يتبع للفرقة 70 ضمن وزارة الدفاع السورية بعد سقوط نظام بشار الأسد والمدعوم من قبل التحالف الدولي، اندمج ضمن صفوف مديرية "أمن البادية" التابعة لوزارة الداخلية السورية، مع تكليف المقدم أحمد التامر بقيادة القوات بدلًا من سالم العنتري، قائد الجيش السابق.

ودرّبت القوات الأميركية مقاتلي "جيش سورية الحرة" (مغاوير الثورة سابقًا) خلال السنوات الماضية، وزودتهم بأسلحة حديثة لمواجهة أي تهديد محتمل، إذ أجرت تدريبات مشتركة بين وقت وآخر داخل نطاق منطقة الـ55.

ونشط "جيش سورية الحرة" خلال السنوات الماضية في مكافحة تجارة المخدرات ومحاربة تنظيم "داعش" في البادية السورية، حيث تُعد المنطقة التي يسيطر عليها نقطة عبور رئيسية لشحنات كبيرة من سورية إلى الأردن خلال عهد نظام بشار الأسد. وأعلن الجيش في أكثر من مناسبة عن إيقاف عمليات تهريب مخدرات وأسلحة عبر البادية السورية.

وتعود نشأة "جيش سورية الحرة" إلى مجموعة من المنشقين عن قوات النظام المخلوع خلال الثورة السورية، حيث تأسس في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وسعى لطرد تنظيم "داعش" من شرق البلاد، وتلقى حينها تدريبًا ودعمًا عسكريًا من جبهة الأصالة والتنمية ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه). وفي ديسمبر/ كانون الأول 2016، تفكك "جيش سورية الجديد" (الاسم السابق لجيش سورية الحرة) ليُعاد تشكيله تحت مسمى "جيش مغاوير الثورة"، ثم عاد ليتخذ اسمه الحالي في عام 2022.

وفي فبراير/ شباط 2024، أعلن الفصيل المدعوم أميركيًا في منطقة التنف عن تعديل في قياداته، حيث تم عزل فريد القاسم وتعيين سالم تركي العنتري بدلًا منه. كما كان التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" قد عيّن في سبتمبر/ أيلول 2022 قائدًا جديدًا للفصيل خلفًا للقائد السابق مهند الطلاع، الذي أُحيل حينها إلى التقاعد.

ويُذكر أن المقدم سالم العنتري منشق عن قوات النظام السوري منذ عام 2012، وقد عمل مع عدة فصائل عسكرية تابعة لـ"الجيش الحر" في الغوطة الشرقية بريف دمشق، قبل أن ينتقل إلى مخيم الركبان عند مثلث الحدود السورية - الأردنية - العراقية، وينضم عام 2018 إلى فصيل جيش مغاوير الثورة (جيش سورية الحرة حاليًا).