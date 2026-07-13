اندلاع أزمة دبلوماسية بين إسبانيا وفرنسا.. ما سببها؟

- أثارت تصريحات ماريانو راخوي حول المنتخب الفرنسي جدلاً سياسياً بين إسبانيا وفرنسا، حيث وُصفت بالعنصرية، مما أدى إلى "مأزق دبلوماسي صغير" بين البلدين. - نشر راخوي مقالاً يشير إلى عدم وجود فرنسيين في المنتخب الفرنسي، مما أثار انتقادات واسعة في فرنسا، وأكدت الوزيرة الفرنسية أن جميع اللاعبين يحملون الجنسية الفرنسية. - دعا رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى نبذ العنصرية، مشيراً إلى أهمية العلاقات الجيدة بين البلدين في ظل توقيت حساس يشمل اجتماع عمل واحتفالات وطنية.

أثارت التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسباني الأسبق ماريانو راخوي، حول المنتخب الفرنسي، جدلاً سياسياً بين إسبانيا وفرنسا، حيث أعلنت الناطقة بالحكومة الإسبانية إلما سايث، اليوم الاثنين، أن تصريحات رئيس الوزراء الأسبق أدخلت إسبانيا في "مأزق دبلوماسي صغير" مع فرنسا، في إشارة إلى الإدانة الفرنسية الواسعة من قبل عدد من الوزراء الذين وصفوا تصريحات راخوي بأنها "عنصرية وكارهة للأجانب".

وطالب وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس، اليوم، لدى وصوله إلى اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، زعيم حزب الشعب الإسباني ألبرتو فيخو، بالتبرؤ من تصريحات راخوي، مؤكداً أنها "لا تمثّل إسبانيا"، بل على العكس "تقوّض السياسة الخارجية الإسبانية وتضرّ بعلاقاتها مع دول صديقة مثل فرنسا أو المغرب أو المكسيك".

وكان رئيس الحكومة اليميني الأسبق قد نشر في صحيفة "إل ديباتي"، مقالاً صحافياً عقب تأهل إسبانيا وفرنسا إلى نصف نهائي كأس العالم وقال فيه إن "المنتخب الفرنسي يمتلك مستوى عالياً جداً، لكنه لا يضم فرنسيين بين صفوفه"، في إشارة إلى اللاعبين الذين ينحدرون من أصول مهاجرة، والذين يشكلون معظم أفراد التشكيلة الفرنسية. وأثار المقال انتقادات كبيرة في فرنسا بسبب طابعه التمييزي والعنصري، وهو ما دفع أليونورا كاروا، الوزيرة الفرنسية المكلفة بالفرانكوفونية والتحالفات الدولية والفرنسيين في الخارج، إلى الرد عليه قائلة إن جميع لاعبي المنتخب الفرنسي يحملون الجنسية الفرنسية، مؤكدة أن أي هجوم عنصري عليهم، سواء من مسؤولين أجانب أو غيرهم، هو أمر مرفوض بشكل تام.

وانضم إلى موجة الانتقادات هذه عدد من السياسيين الفرنسين، حيث وصف وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز تصريحات راخوي بأنها "غير مقبولة على الإطلاق" وأكد أن فرنسا بلد ينهض على التنوع وجميع المواطنين فيه يتمتعون بالحقوق نفسها ولهم مكان في الجمهورية الفرنسية بعض النظر عن أصولهم ومعتقداتهم. كما أشار وزير الداخلية الفرنسية إلى أن هذه التصريحات لا تفيد إلا في تغذية الخطاب العنصري الموجّه ضد لاعبي فرنسا، ولاسيما قائده كيليان مبابي، معرباً عن أسفه لمثل هذه الرسائل "التي لا تبعث الأمل في الشباب".

وفي السياق نفسه، اعتبرت وزيرة مكافحة التمييز أورور بيرجي، أن هذه التصريحات "العنصرية والمتكررة يجب أن تتوقف"، كذلك أكد الأمين الأول للحزب الاشتراكي أوليفييه فور، رداً على راخوي، أن فرنسا أمة "ليست إثنية، بل سياسية تقوم على مبادى الجمهورية". وفي السياق نفسه، أدان الأمين العام للحزب الشيوعي فابيان روسيل تصريحات راخوي واعتبرها عنصرية وغير مقبولة. وأصدرت السفارة الفرنسية في مدريد بياناً ردت فيه على تصريحات راخوي وقالت إن "جميع لاعبي المنتخب الفرنسي يحملون الجنسية الفرنسية"، مشيرة إلى أن 23 لاعباً من أصل 26 ولدوا داخل فرنسا.

سانشيز: لتخسر العنصرية

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز قد علّق بدوره على الحادثة على حسابه على إكس ونشر تعليقاً قال فيه إن "هناك أناساً يقيسون الانتماء إلى الوطن بلون البشرة أو مكان الميلاد أو اسم العائلة، لكن الولاء الانتماء الحقيقي يقاس بالحب والإسهام في بناء الوطن. لتفز فرنسا أو إسبانيا في الملعب، ولتخسر العنصرية". وتأتي هذه "الأزمة الدبلوماسية الصغيرة"، كما وصفتها الناطقة باسم الحكومة الإسبانية، في توقيت حساس، إذ يتوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ظهر اليوم إلى فرنسا، بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للمشاركة في اجتماع عمل للتحالف المتكامل لمكافحة الصواريخ الباليستية، إضافة إلى مشاركته في احتفالات العيد الوطني الفرنسي.