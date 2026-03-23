أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن وفدي أوكرانيا والولايات المتحدة اختتما اليوم الثاني من المحادثات في ولاية فلوريدا لبحث سبل إنهاء الحرب المستمرة منذ أربع سنوات مع روسيا. وقال زيلينسكي: "من الواضح أن اهتمام الجانب الأميركي ينصبُّ بشكل أساسي الآن على الوضع المتعلق بإيران والمنطقة ككل، لكن يجب أيضاً إنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا".

وأضاف زيلينسكي أن "هناك مؤشرات على إمكانية إجراء المزيد من عمليات تبادل أسرى الحرب، وهو ما سيكون نبأ ساراً للغاية وتأكيداً لنجاح الجهود الدبلوماسية، ونأمل أن يتحقق ذلك". ولم يحدد الرئيس الأوكراني ما إذا كانت المحادثات ستستمر، أو متى ستُعقد وأين، أو بأي شكل.

ويرأس الوفد الأميركي في المحادثات، التي بدأت أمس السبت في فلوريدا، المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب. في المقابل، لم يحضر ممثلو روسيا المحادثات، إذ كان من المتوقع حضورهم المفاوضات التي كان من المقرر عقدها بالأساس في أبوظبي.

وكان زيلينسكي قد حث الدول الحليفة، في وقت سابق الأحد، على مواصلة الضغط على روسيا عبر العقوبات، ودعا إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد ما يسمى "أسطول الظل" الروسي، وحرمان موسكو من عوائد النفط، مضيفاً: "يجب ألا يشعر أسطول الظل الروسي بالأمان في المياه الأوروبية أو في أي مكان آخر، إذ يمكن إيقاف الناقلات التي تخدم ميزانية الحرب وحظرها، ويجب الإقدام على هذه الخطوة لا مجرد السماح لها بالمرور".

وتشمل بنود خطة السلام التي تروجها الولايات المتحدة إجراء انتخابات رئاسية في أوكرانيا، إلى جانب تقديم تنازلات عن الأراضي. ويتعرض زيلينسكي، الذي انتهت ولايته بالفعل، لضغوط متجددة من ترامب لإجراء انتخابات في الوقت الذي تدفع فيه واشنطن كييف نحو اتفاق سلام. وبينما يحظر القانون الأوكراني إجراء انتخابات في زمن الحرب، أكد زيلينسكي أن أوكرانيا ستكون مستعدة لإجراء انتخابات ديمقراطية إذا ضمنت الولايات المتحدة وقفاً لإطلاق النار مدة شهرين، لإتاحة الوقت لإعداد البنية التحتية ووضع ضمانات أمنية.

(رويترز)