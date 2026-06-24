انتهاء اليوم الأول من جولة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية الخامسة

- انتهى اليوم الأول من الجولة الخامسة من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، حيث تركز النقاش على الترتيبات الأمنية وآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، مع إصرار لبنان على الانسحاب الكامل. - أكدت الولايات المتحدة دعمها للبنان في بسط سيادته، وتلقى الرئيس اللبناني اتصالات من مسؤولين أميركيين وفرنسيين لدعم استقرار لبنان وسيادته، مع استعدادهم لمساعدته في تجاوز المرحلة الدقيقة. - برز الحراك الفرنسي تجاه لبنان، حيث أكد الرئيس ماكرون على أهمية استقرار لبنان، بينما شدد نبيه بري على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل.

انتهى اليوم الأول من المحادثات اللبنانية الإسرائيلية في مقرّ الخارجية الأميركية بواشنطن في إطار الجولة الخامسة التي انعقدت على وقع انعكاسات الاتفاق الإيراني الأميركي ولا سيما لناحية الإعلان عن إنشاء آلية لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في لبنان. واختُتمت الجلسة الأولى منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بعد نحو ثماني ساعات على انطلاقتها، فيما وصفت مصادر رسمية لبنانية مطلعة على الأجواء لـ"العربي الجديد"، المفاوضات بـ"الصعبة والمعقّدة"، على أن تستُكمل الجلسة الثانية بعد ظهر الأربعاء بتوقيت بيروت.

وبحسب معلومات أولية لـ "العربي الجديد"، فإنّ "النقاش تركز على الترتيبات الأمنية وآلية انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، وسط إصرار لبناني على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلي من النقطة التي يريد أن يدخلها الجيش اللبناني ويعمل على تطبيق خطته فيها لحصر السلاح، وهذه مسألة خلافية كانت على الطاولة، مع تمسّك إسرائيل بالبقاء في بعض المناطق ومحاور تعتبرها استراتيجية حتى التأكد من جدية التنفيذ والخطوات التي سيقوم بها الجيش اللبناني".

وخلال انعقاد المحادثات، قال مسؤول أميركي لـ"العربي الجديد"، إن المستشار في الخارجية الأميركية دان هولر افتتح مع مساعد وزير الحرب للشؤون الأمنية الدولية دانيال زيمرمان المحادثات اللبنانية الإسرائيلية بجلسة مشتركة عسكرية وسياسية تليها جلسة عسكرية، ثم جلسة ختامية سياسية. وأضاف المسؤول ذاته "هدفنا المشترك هو وضع حدّ نهائي لدورة العنف"، مردفاً "نتيح لإسرائيل ولبنان التفاوض بوصفهما دولتين ذواتي سيادة، والعمل على إيجاد سبيل لتحقيق السلام والأمن". وشدد على أن المحادثات ستستمرّ من أجل الدفع نحو التوصل إلى اتفاق شامل للسلام والأمن بين البلدين.

رصد واشنطن تعلن آلية جديدة لمراقبة وقف إطلاق النار في لبنان

وترأس الرئيس اللبناني جوزاف عون بعد ظهر الثلاثاء اجتماعاً حضره قائد الجيش رودولف هيكل وأعضاء الفريق الاستشاري المواكب للمفاوضات اللبنانية – الأميركية - الإسرائيلية في واشنطن، وذلك لمتابعة مداولات اجتماع الوفد اللبناني الدبلوماسي والعسكري في الجولة الخامسة من المفاوضات. وقال عون إن "تطورات الأيام الماضية أثبتت صحة خيارنا بالذهاب إلى التفاوض لأنه السبيل الوحيد المعتمد على مستوى العالم كله لتحقيق الأهداف الوطنية واستعادة كل الحقوق"، مضيفاً "ذهبنا الثلاثاء، وفي اليومين المقبلين، إلى جولة جديدة نأمل أن تكون حاسمة على طريق إنجاز ما نريد من خير لوطننا وشعبنا، وهذا الخير نراه في استعادة سيادة لبنان كاملة على كل ذرة تراب وبسط سلطة الدولة على كامل أرضنا".

وبالتزامن أيضاً مع انعقاد المحادثات، أعلنت الرئاسة اللبنانية، أن عون تلقى اتصالاً هاتفياً بعد ظهر الثلاثاء من نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ووزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو تم خلاله التداول في آخر التطورات المتصلة بالوضع في لبنان ومرحلة ما بعد اجتماعات سويسرا. وأكد فانس وروبيو على دعم الولايات المتحدة الاميركية لمواقف رئيس الجمهورية والحكومة اللبنانية في توجهاتهما لبسط سلطة الدولة الشرعية وتعزيز سيادتها الوطنية على كامل أراضيها بواسطة جيشها وقواها الامنية وحدها وتمكينها من الالتزام بتعهداتها في هذا المجال.

وشدد فانس وروبيو على متابعة الولايات المتحدة الأميركية تنفيذ ما اتفق عليه في اجتماعات سويسرا ومنها تشكيل خلية من الولايات المتحدة ولبنان وإيران لتثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ومراقبة تنفيذ الاجراءات المرتبطة بذلك، كما لفتا إلى أنه تجري حالياً دراسة الترتيبات المتعلقة بعمل الخلية وطريقة تشكيلها.

كذلك، برز الثلاثاء الحراك الفرنسي تجاه لبنان، باتصالين منفصلين تلقاهما عون ورئيس البرلمان نبيه بري من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جرى فيهما عرض الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء نتائج المفاوضات الأميركية الإيرانية التي تمت في سويسرا. وأكد ماكرون على مكانة لبنان وإيلاء الاهتمام باستقراره وسيادته واستعداد فرنسا والدول الصديقة لمؤازرة لبنان، من أجل تجاوز المرحلة الدقيقة التي يمر بها، سواء عبر مؤتمرات دولية لدعم الجيش اللبناني وإعادة الإعمار.

من جهته، شدد بري على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها وصولاً إلى الحدود الدولية، وانتشار الجيش اللبناني وعودة الأهالي إلى بلداتهم ومدنهم وقراهم تمهيداً لإطلاق ورشة إعادة الإعمار. وأكد بري أن اتفاق نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024 هو فرصة جاهزة بما يتضمنه من آلية لتثبيت وقف إطلاق النار (ميكانيزم) والتحقق من أية خروقات أو تهديدات، إذا ما تم تبنيه في المفاوضات الجارية في سويسرا.