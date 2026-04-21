- انتقد مجلس النواب المصري حكومة مصطفى مدبولي لعدم تقديمها طرحًا سياسيًا متكاملًا للأزمة الإقليمية، حيث ركزت الحكومة على التداعيات الاقتصادية دون معالجة الأبعاد السياسية. - أقر مدبولي بأن الأزمة الاقتصادية مستمرة وغير واضحة الأفق، محذرًا من آثارها حتى نهاية العام، وقدم إجراءات لمواجهتها مثل رفع أسعار الوقود، مما أثار تحفظات النواب. - دافع مدبولي عن نهج حكومته بالتركيز على الاستقرار الاقتصادي كأولوية، بينما طالب النواب برؤية سياسية شاملة تواكب التحولات الإقليمية.

واجهت حكومة مصطفى مدبولي

انتقادات داخل مجلس النواب المصري، لغياب طرح سياسي متكامل للأزمة الإقليمية المرتبطة بالحرب الدائرة في المنطقة، إذ رأى نواب أن بيان رئيس الوزراء انصرف بدرجة كبيرة إلى إدارة التداعيات الاقتصادية، دون أن يواكبه تصور واضح للدور المصري في احتواء التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، أو التعامل مع أبعاده السياسية الأوسع.

وأشار عدد من النواب إلى أن بيان الحكومة اليوم الثلاثاء، الذي جاء متأخرا عن موعده لشهرين، شهدت خلاله البلاد تطورات خطيرة على مستوى الاقتصاد وتهديدات خارجية لأمنها الإقليمي، لم يتناول الجهود السياسية التي تخطط لها الدولة لوقف الحرب والدور المصري في إعادة إعمار غزة، رغم ما تمثله هذه الملفات من أولوية كبيرة للأمن القومي.

ولفت نواب من أحزاب موالية للحكومة داخل مجلس النواب "الغرفة الأولى للبرلمان" إلى اقتصار خطاب رئيس مجلس الوزراء على لغة الأرقام والقضايا الاقتصادية المحلية، مؤكدين أن الشارع المصري يحتاج إلى خطاب سياسي يوازي الإجراءات الاقتصادية، بينما أشار نواب أحزاب محسوبة على المعارضة إلى أن الحكومة تجنبت الحديث حول قضايا الحريات العامة ودور القوى السياسية في إدارة المرحلة الحالية التي تمثل خطورة على المصريين كافة.

وبينما تحالف النواب الداعمون للسلطة مع الحكومة وإدارة البرلمان على حذف ما ذكره رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب محمد عبد العليم، من مضبطة المجلس، حول ضرورة "إزالة القوانين السيئة للسمعة" التي تسمح للحكومة والأجهزة الأمنية بملاحقة الصحافيين وكتاب الرأي الذين يعبرون عن أنفسهم على صفحاتهم الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي والإعلام الرقمي".

من ناحية أخرى، أقر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بأن الأزمة "ممتدة وغير واضحة الأفق"، محذراً من استمرار آثارها الاقتصادية حتى نهاية العام على الأقل، حتى مع احتمالات تراجع التصعيد العسكري، مبينا أن الحكومة أعدت "سيناريوهات متعددة" للتعامل مع تطورات الوضع، في إشارة إلى مقاربة تركز على إدارة المخاطر الاقتصادية في المقام الأول. وعرض رئيس الوزراء حزمة موسعة من المؤشرات والإجراءات، مشيراً إلى أن الحرب دفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل، مع توقعات بارتفاعها إلى ما بين 150 و200 دولار، في ظل اضطراب إمدادات الطاقة العالمية.

كما أشار إلى تراجع حاد في تدفقات النفط عبر مضيق هرمز، بما ضاعف الضغوط على الدول المستوردة للطاقة، موضحا أن تكلفة استيراد الغاز لمصر قفزت من 560 مليون دولار شهرياً إلى نحو 1.65 مليار دولار، وهو ما استدعى قرارات وصفها بـ"الضرورية"، شملت رفع أسعار الوقود، وتطبيق إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء، إلى جانب خفض بعض بنود الإنفاق الحكومي. ورغم العرض التفصيلي، لمواجهة تداعيات الحرب اقتصاديا، أبدى عدد من النواب تحفظات على ما وصفوه بـ"اختلال التوازن" في البيان الحكومي، معتبرين أن التركيز على الأرقام والمؤشرات الاقتصادية جاء على حساب طرح سياسي يواكب طبيعة الأزمة.

وأشار نواب إلى أن الاكتفاء بإدارة التداعيات الاقتصادية دون معالجة الأبعاد السياسية قد يحد من فعالية الاستجابة الحكومية، خاصة في ظل تشابك الأزمات الإقليمية وتأثيرها المباشر على الداخل. وأثارت المداخلات البرلمانية تساؤلات بشأن أولويات الحكومة، لا سيما في ظل قرارات تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل رفع أسعار الوقود وترشيد الكهرباء، معتبرين أن هذه الإجراءات، رغم ضرورتها من منظور مالي، تحتاج إلى خطاب سياسي موازٍ يشرح سياقها ويعزز من تقبّلها مجتمعياً. وتطرقت بعض المداخلات إلى غياب إشارات أوسع لدور القوى السياسية والمجتمعية في إدارة المرحلة، في ظل تصاعد الضغوط التضخمية وارتفاع تكلفة المعيشة.

في المقابل، دافع مدبولي عن نهج حكومته، مؤكداً أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي يمثل "خط الدفاع الأول" في مواجهة الأزمات، وأن الأولوية تظل لضمان توافر السلع الأساسية واستمرار عمل الأسواق دون اضطراب، مشيرا إلى أن الحكومة تحركت منذ اللحظات الأولى للأزمة عبر تشكيل لجنة لإدارتها، وتأمين سلاسل الإمداد، وتوفير الاحتياجات الأساسية، بما ساهم في تجنب حدوث نقص في السلع رغم الضغوط الخارجية.

وذكر برلمانيون لـ"العربي الجديد" أن المناقشات بين الحكومة والنواب تحت قبة البرلمان، تكشف عن اتساع فجوة التوقعات بين الحكومة والبرلمان، حيث تدور بين مقاربة رسمية تركز على إدارة الصدمة الاقتصادية، وأخرى نيابية تطالب برؤية سياسية أكثر شمولاً تواكب حجم التحولات في الإقليم، مؤكدين أنه مع استمرار الحرب واحتمالات امتدادها، تبدو الحكومة المصرية راغبة في الحفاظ على تماسك الاقتصاد في مواجهة صدمات خارجية حادة، وتترك وضع الخطاب السياسي في يد الرئاسة والأجهزة الأمنية التي تدور في فلكها، ليكون أكثر وضوحاً في ما يتعلق بدور مصر الإقليمي.