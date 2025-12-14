انتقادات سياسية وحقوقية لتنفيذ قانون العفو العام في العراق

- تطبيق انتقائي لقانون العفو العام: بعد عام من إقراره، يواجه القانون انتقادات بسبب استفادة المدانين بجرائم المخدرات والقتل والسرقة، بينما تُقيّد استفادة المعتقلين بتهم الإرهاب، مما يثير تساؤلات حول نزاهة الإجراءات القضائية. - انتهاك مبدأ المساواة: يشير الخبراء إلى أن استثناء المعتقلين بتهم الإرهاب دون نص قانوني واضح يمثل انتهاكاً لمبدأ المساواة، مما يزيد الاحتقان السياسي والاجتماعي ويضعف الثقة في النظام القضائي. - الحاجة إلى إعادة النظر في آليات التنفيذ: يدعو الناشطون إلى تطبيق القانون بعدالة وشفافية، مع ضمان استفادة جميع السجناء المستحقين، بما في ذلك المتهمين بتهم الإرهاب، لتعزيز الثقة في القضاء.

مع مرور قرابة عام كامل على إقرار البرلمان العراقي لقانون العفو العام، الذي يستهدف إعادة محاكمة المدانين ممن يثبت انتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، أو بواسطة نظام "المخبر السري"، يواجه القانون انتقادات سياسية وحقوقية، بشأن انتقائية في التطبيق وعدم توحيد لمعاير قبول الطعون من السجناء. القانون الذي اعتبر أحد أبرز المطالب التي رفعتها القوى العربية السنية، يستهدف عشرات آلاف العراقيين المدانين، بتهم الإرهاب ممن اعتقلوا وحوكموا بعد عام 2006، وآخرين من المعتقلين الذين سلمتهم القوات الأميركية للجانب العراقي بعد انسحابها من العراق.

وبحسب آخر إحصائية نشرها مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأسبوع الماضي، فإن العدد الكلي للمطلق سراحهم من السجون ومراكز التوقيف بموجب هذا قانون العفو العام بلغ أكثر من 38 ألف معتقل، بينما بلغ عدد المشمولين من المتهمين الصادرة بحقهم أوامر قبض أو استقدام والمحكومين غيابيا أكثر من 155 ألف شخص.

وفي الإطار، قال الناشط السياسي صلاح الجبوري، لـ"العربي الجديد"، إن "قانون العفو العام لم يُنفذ بالشكل الذي يضمن العدالة والمساواة بين جميع الفئات المستحقة، والتطبيق الحالي للقانون انتقائي". وبين الجبوري أن "غالبية المستفيدين من القانون هم مدانون بجرائم المخدرات والقتل والسرقة والنصب والاحتيال، بينما تم تقييد استفادة المعتقلين على خلفية تهم الإرهاب بشكل غير مبرر ومخالف لمضامين القانون".

وأضاف أن "التنفيذ الانتقائي للعفو العام يثير تساؤلات جدية حول نزاهة الإجراءات القضائية والإدارية، ويضعف الثقة في منظومة العدالة، ولهذا على الجهات المعنية الالتزام الكامل بالنصوص القانونية وضمان شمولية تطبيق القانون على جميع المشمولين دون تمييز أو تأخير"، محذراً من "استمرار الفجوة بين نص القانون وتطبيقه، ما قد يؤدي إلى إفراغه من مضمونه".

انتهاك مبدأ المساواة

من جهته، يؤكد الخبير في الشؤون القانونية وعضو نقابة المحاميين العراقية، محمد البغدادي، لـ"العربي الجديد"، أن التطبيق الحالي لقانون العفو العام اقتصر على بعض الفئات الجنائية بينما تم تقييد استفادة المعتقلين على خلفية الإرهاب.

البغدادي، يضيف أن "التطبيق الحالي يخالف روح القانون والنصوص الواضحة الواردة فيه، خاصة أن هناك مواد في القانون واضحة تنص على أن العفو يشمل جميع المدانين والمعتقلين الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية أو ما زالوا قيد التحقيق، ما لم يكن هناك نص صريح يمنع شمولهم، بينما تشير مواد أخرى في القانون إلى وجوب إعادة النظر في ملفات المعتقلين الذين شابت إجراءات محاكماتهم أي شائبة من ناحية الإثبات أو الاعتماد على إخبارات سرية".

وأضاف البغدادي أن "استثناء فئة معينة، وبالأخص المعتقلين على خلفية الإرهاب، دون وجود نص قانوني واضح، يمثل انتهاكاً لمبدأ المساواة أمام القانون ويؤدي إلى تحويل القانون من أداة إصلاح قضائي إلى أداة انتقائية غير عادلة، فتنفيذ العفو بشكل متوازن يتطلب التزام الجهات القضائية والإدارية بالنصوص القانونية حرفياً، وتطبيق القانون بما يتوافق مع مبادئ العدالة وحقوق الإنسان الواردة في الدستور العراقي، خاصة المادة 19 المتعلقة بالمساواة أمام القانون وحرية الإجراءات القانونية العادلة".

وبين أن "التأخير في التطبيق والتفسيرات الانتقائية للقانون يزيدان من الاحتقان السياسي والاجتماعي، ويضعف الثقة في منظومة العدالة، ويحول القانون من أداة للتصالح الاجتماعي إلى ملف خلاف مفتوح، فيجب الحذر من تطبيق قانون العفو العام انتقائياً وبشكل مخالف تماماً لمضامينه، فذلك يشكل تهديداً مباشراً لمصداقية النظام القضائي وثقة المواطنين في العدالة".

لإعادة النظر

في السياق، قال الناشط الإنساني أحمد العبيدي، لـ"العربي الجديد"، أن القانون "ليس مجرد نص على الورق، بل أداة لتحقيق العدالة وتصحيح مسار النظام القضائي، ويجب أن يطبق بعدالة وموضوعية، بعيدا عن أي اعتبارات سياسية او غيرها". وأضاف العبيدي أنه "على السلطات المعنية إعادة النظر في آليات تنفيذ القانون، وضمان استفادة جميع السجناء المستحقين، بما في ذلك من اتُهموا بتهم الإرهاب، وفق الضوابط القانونية الصحيحة، بما يحترم حقوق الإنسان ويحقق روح القانون في إعادة دمج الأفراد في المجتمع، كما يجب توفير شفافية كاملة في الإجراءات والإعلان عن أسماء المستفيدين ومعايير الاستفادة لضمان ثقة المواطنين بالقضاء وبالقوانين".

وأقر البرلمان العراقي، في 21 يناير/كانون الثاني الماضي، قانون العفو العام بصيغته التي تتضمن منح الفرصة للمحكومين الذين يثبت تعرضهم للتعذيب والإكراه خلال التحقيق، أو المحكومين بناء على وشاية "المخبر السري"، بطلب إعادة محاكمتهم مجدداً، وهو إجراء سيمنح عشرات الآلاف فرص الحصول على محاكمات عادلة، تسمح بإطلاق الأبرياء منهم.

وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة العدل العراقية فإن عدد نزلاء السجون الإصلاحية التابعة للوزارة يبلغ نحو 70 ألف محكوم، نصفهم محكومون بتهم تتعلق بقضايا الإرهاب، فيما تشير آخر بيانات الوزارة إلى عدد المحكومين المفرج عنهم وفقاً لقانون العفو العام يبلغ 6818 محكوماً بقضايا مختلفة، أطلق سراحهم من سجون الوزارة البالغة 30 سجناً إصلاحياً في عموم البلاد.