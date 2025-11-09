انتقادات تطاول السلطات الإيرانية على خلفية اعتقال باحثين

- شهدت إيران اعتقالات لعدد من الباحثين والكتّاب اليساريين، مثل برويز صداقت ومحمد مالجو، مما أثار انتقادات واسعة، بينما لم تؤكد السلطات الإيرانية هذه الاعتقالات. - كشف محمد مالجو عن استدعائه المتكرر من استخبارات الحرس الثوري، مشيراً إلى جدال داخلي حول السياسة الخارجية بين تيارين متعارضين. - أصدر أكاديميون ومثقفون بياناً يعترضون فيه على الاعتقالات، مطالبين بالإفراج عن السجناء السياسيين والنقابيين، ومؤكدين أن تقييد الحريات يخدم القوى الرجعية.

أثارت اعتقالات طاولت في الأيام الأخيرة باحثين وكتّاباً إيرانيين انتقادات في بعض وسائل إعلام إيرانية وشبكات التواصل الاجتماعي. وحسب وسائل إعلام ناطقة بالفارسية في خارج البلاد وحسابات على منصّات التواصل، فقد جرى خلال الأسبوع الأخير توقيف أو استدعاء ما لا يقل عن خمسة باحثين وكُتّاب، معظمهم من التيار اليساري، وهم الباحثون والكتاب برويز صداقت، ومحمد مالجو، وهيمن رحيمي، والباحثتان شيرين كريمي، مهسا أسدالله‌ نجاد.

ولم تعلن أي جهة رسمية مسؤوليتها عن هذه الاعتقالات، كما لم تؤكدها أو تنفها السلطات الإيرانية حتى الآن. وتأتي هذه التطورات في وقت أعلنت فيه السلطة القضائية الإيرانية عن إصدار عفو واسع شمل عدداً كبيراً من السجناء، بمن فيهم بعض المدانين من السجناء السياسيين، أو من تسميهم السلطة القضائية "السجناء الأمنيين".

وقال نائب رئيس السلطة القضائية، علي مظفري، في حديث لوكالة "إيسنا" الإيرانية شبه الرسمية، اليوم الأحد، إنّ أكثر من 160 شخصاً من "المحكومين الأمنيين" شملهم قرار العفو الأخير، موضحاً أن مجموع المشمولين بالعفو في أنحاء البلاد تجاوز 60 ألف شخص، من بينهم ثمانية آلاف أُفرج عنهم تماماً، فيما استفاد الباقون من تخفيف الأحكام أو الإفراج التدريجي.

وأشار مظفري إلى أنّ جزءاً من المحكومين على خلفية الاحتجاجات السابقة جرى العفو عنهم، فيما لم يُشمل آخرون بالعفو، وأُقرّت أحكامهم وبدأ تنفيذها فعلاً. وأضاف أنّ هذا العفو صدر بعد وقف إطلاق النار في العدوان الإسرائيلي الذي استمر 12 يوماً في يونيو/ حزيران الماضي، والذي تخلله هجوم إسرائيلي على سجن إوين شمالي العاصمة، لافتاً إلى أن هدف الهجوم كان إثارة السجناء الأمنيين ودفعهم إلى الفوضى، "غير أنّهم تصرفوا بحكمة وضبط للنفس، ورفضوا الانجرار إلى أعمال شغب، ما دفع السلطة القضائية إلى مكافأتهم بإدراجهم ضمن العفو الجديد".

وأكد أنّ عدد "المحكومين الأمنيين" في البلاد يبلغ نحو 300 شخص فقط، وأنّ "ما يزيد على نصفهم شملهم العفو أو خُفّفت أحكامهم، بخلاف ما تروجه بعض الجهات المعادية"، نافياً أن يكون العدد أكثر من ذلك.

وكان الباحث والاقتصادي الإيراني محمد مالجو قد كشف، أمس السبت، في منشور له على منصة إكس، عن أنه استُدعي مرات عدّة خلال الأشهر الماضية للاستجواب من جهاز استخبارات الحرس الثوري، مؤكداً أنه لن يلبي أي استدعاءات جديدة من هذا الجهاز، وأنه لن يجيب إلّا أمام سلطة قضائية مختصّة.

ولم يُفصح مالجو عن تفاصيل التحقيقات معه أو أسبابها، غير أنّه كان قد نشر أخيراً على قناته على تطبيق تليغرام مقالة بعنوان "ظلّ الخلافة (للمرشد) على السياسة الخارجية" الإيرانية، قال فيها إنّ جدالاً خطابياً يدور في المستويات العليا من هرم السلطة، متسائلاً عمّا إذا كانت البلاد "تعيش تصعيداً جديداً بين الجناحَين المتشددين والمعتدلين حول توجهات السياسة الخارجية، أم أننا أمام فصل جديد من إعادة ترتيب السلطة قبيل مرحلة ما بعد القيادة الحالية".

وأضاف مالجو في مقالته أن التيار الرافض للتقارب مع الغرب يتمسّك بضرورة المواجهة وتعميق العلاقات مع الشرق، ويرى في هذا المسار "خياراً تاريخياً لا محيد عنه من أجل الحفاظ على استقلال البلاد، حتى وإن أدى إلى عزلة دولية".

في المقابل، أكّد أنّ التيار الآخر يرى أن "هذه السياسة أدّت إلى دوران عبثي داخل حلقة الانغلاق والعقوبات، وأسهمت في استنزاف الموارد الوطنية وإضعاف البنية الاقتصادية والاجتماعية"، مع تشديد التيار على أنّ "المخرج لا يكون في المقاومة اللامتناهية، بل في إعادة الانفتاح على المفاوضات مع الولايات المتحدة وإعادة تعريف دور إيران في النظام الدولي".

وختم بالقول إنّ الخلاف بين الطرفَين "لا يتعلق باتجاه السياسة الخارجية بين واشنطن وموسكو فحسب، بل في جوهره هو صراع على السلطة داخل الدولة نفسها، إذ يدرك كلا الجناحين أن طبيعة التوجه الخارجي اليوم تحدد مسار الخلافة للمرشد الإيراني".

كما سجل عدد من الأكاديميين والمثقفين الإيرانيين في بيان جماعي اعتراضهم على هذه الاعتقالات والاستدعاءات، مؤكدين أن المعتقلين يمثلون تياراً فكرياً ذا طابع اجتماعي نقدي يساري، يعارض الفساد وانعدام العدالة والتدمير الاجتماعي والاقتصادي والبيئي المتنامي. وجاء في البيان "أننا نعدّ تقييد الحقوق والحريات الديمقراطية وزيادة الضغط على أصحاب الرأي المختلف عملاً يصب في مصلحة الإمبريالية والقوى الرجعية"، مطالباً بالإفراج عن "السجناء السياسيين وأصحاب الرأي والمعتقلين من الناشطين النقابيين".