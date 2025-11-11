انتخاب 42 مسلماً لمناصب في الانتخابات الأميركية

- أظهر استطلاع حديث أن الناخبين المسلمين في الولايات المتحدة دعموا بشكل كبير المرشحين الديمقراطيين في انتخابات 2025، بما في ذلك زهران ممداني كعمدة نيويورك وميكي شيريل كحاكمة نيوجيرسي، مع تصويت 92% لصالح استفتاء كاليفورنيا لتعديل الدوائر الانتخابية. - في انتخابات 2024، شهدت زيادة في دعم المسلمين للمرشح الجمهوري دونالد ترامب بسبب موقفه من الحروب، بينما كانت النسبة الأكبر لصالح مرشحة حزب الخضر جيل ستاين. - فاز 42 مرشحًا مسلمًا في الانتخابات، من بينهم غزالة هاشمي كأول امرأة مسلمة تُنتخب في فيرجينيا، وزهران ممداني كأول عمدة مسلم لنيويورك.

كشف استطلاع رأي حديث عن أن الناخبين الأميركيين المسلمين صوّتوا في انتخابات 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 لصالح المرشحين الديمقراطيين في ولايات نيويورك وفيرجينيا ونيوجيرسي، كما صوّتوا لصالح الاستفتاء في ولاية كاليفورنيا الذي يمنح السلطة التشريعية التي يسيطر عليها الديمقراطيون الحق في تعديل رسم الدوائر الانتخابية، ما قد يمنحهم خمسة مقاعد إضافية.

وسبق أن شهدت انتخابات عام 2024، وفقًا للاستطلاعات، تصويتَ نسبٍ أكبر من المسلمين لصالح المرشح الجمهوري لمنصب الرئيس دونالد ترامب في مواجهة الديموقراطية كامالا هاريس، مدفوعين بموقفها الرافض للتصريح بأنها ستتدخل لوقف الحرب في غزة، مع تصريحٍ غامض لترامب آنذاك بأنه سيوقف الحروب ويجلب السلام، بينما كانت النسبة الكبرى من تصويت المسلمين لصالح مرشحة حزب الخضر جيل ستاين.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) أن نسبة دعم زهران ممداني، الذي فاز بمنصب عمدة نيويورك، بلغت 97%، وميكي شيريل، التي فازت بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي، بلغت 84%، وأبيغيل سبانبرغر لمنصب حاكمة فيرجينيا 86%، ولنائبتها غزالة هاشمي، أول مسلمة تُنتخب لمنصب على مستوى الولاية في تاريخ أميركا، بنسبة 95%، ولجاي جونز بنسبة 86%. بينما صوّت نحو 92% من الناخبين المسلمين لصالح استفتاء ولاية كاليفورنيا لإعادة تقسيم الدوائر.

وبلغ إجمالي المسلمين الذين فازوا في الانتخابات في جميع أنحاء البلاد 42 مرشحًا من أصل 76 مرشحًا ظهرت أسماؤهم على بطاقات الاقتراع، مع تبقّي عددٍ محدود من المقاعد، أحدها في ميشيغن لم تُحسم نتائجه بعد. وأبرز هذه الأسماء غزالة هاشمي، أول امرأة مسلمة تُنتخب لمنصب على مستوى ولاية فيرجينيا، وخمسة عمدٍ لمدن مختلفة، على رأسهم زهران ممداني أول عمدة مسلم في تاريخ مدينة نيويورك، وعمدة مدينة ديترويت في ولاية ميشيغن عبد الله حمود، وعمدة مدينة ديربورن هايتس في ميشيغن مو بيضون، وعمدة مدينة كوليدج بارك في ولاية ماريلاند فيزول الكبير، وتيد غرين الفائز بمنصب عمدة مدينة إيست أورانج في ولاية نيوجيرسي، مع انتظار النتائج النهائية في مدينة هامترامك بين مرشّحَين مسلمين سيفوز أحدهما بالمنصب.

وفاز ثلاثة أعضاء بمناصب تشريعية في الولايتين اللتين شهدتا انتخاباتٍ على المناصب التشريعية، حيث أُعيد انتخاب كلٍّ من سام رسول، وهو أميركي من أصول فلسطينية، وأتوسا ريزر، وهي أميركية من أصول إيرانية، لعضوية مجلس النواب في ولاية فيرجينيا، وعلاء عبد العزيز، وهو أميركي من أصول فلسطينية، لعضوية مجلس ولاية نيوجيرسي، إضافةً إلى أعضاء مجالس مدن ومناصب قضائية ومحلية ومجالس التعليم والمدارس، من بينهم القاضية سومة سيد، من أصول بنغلاديشية، في المحكمة العليا في نيويورك.