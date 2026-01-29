انتخاب سورية ضمن لجنة أممية لمنع الجرائم ضد الإنسانية

- انتخاب سورية نائباً لرئيس مكتب اللجنة التحضيرية: تم انتخاب سورية بالتزكية كنائب لرئيس مكتب اللجنة التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني باتفاقية منع الجرائم ضد الإنسانية، مما يعكس ثقة الدول الأعضاء في دورها الدولي. - نقلة نوعية في الدبلوماسية السورية: يعتبر هذا الانتخاب خطوة نوعية في استراتيجية سورية لتعزيز دبلوماسيتها النشيطة على الساحة الدولية، مستندة إلى خبرتها وتجربتها في التعامل مع الجرائم ضد الإنسانية. - مشروع قرار أممي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية: تبنت لجنة رئيسية في الجمعية العامة مشروع قرار يمهد لمفاوضات حول معاهدة لمنع الجرائم ضد الإنسانية، بعد مفاوضات مكثفة مع روسيا، مع تحديد جدول زمني للجلسات التحضيرية والتفاوضية.

أكد مندوب سورية لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي انتخاب سورية بالتزكية نائباً لرئيس مكتب اللجنة التحضيرية الأولى لمؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين المعني باتفاقية منع الجرائم ضد الإنسانية والمعاقبة عليها. وأوضح علبي لوكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، أن الانتخاب "نتيجة توافق الدول الأعضاء وثقتها بدور سورية ومساهمتها في المحافل الدولية"، مشيراً إلى "بروز ذلك بوضوح خلال الأشهر الماضية، وإرثها في حصول مثل هذه الجرائم على أرضها من قبل النظام البائد".

وأعتبر علبي أن انتخاب سورية يشكل "نقلة نوعية ضمن الاستراتيجية السورية في رسم دبلوماسية نشيطة ومتقدمة في الساحات الدولية، تتجاوز الشأن السوري إلى لعب دور فاعل في الشأن العالمي، مستندة إلى التجربة والخبرة السورية". وتبنت لجنة رئيسية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مشروع قرار يمهد الطريق أمام إجراء مفاوضات بشأن معاهدة تمنع، لأول مرة، الجرائم ضد الإنسانية وتعاقب مرتكبيها، وذلك بعد إدخال روسيا تعديلات كان من شأنها أن تؤدي إلى خروج هذا الجهد عن مساره.

ووافقت اللجنة القانونية في الجمعية العامة على مشروع القرار بالإجماع بعد مفاوضات ساخنة حتى اللحظة الأخيرة، بين مؤيدي المشروع وروسيا، امتدت على مدار اليوم. ويبلغ عدد أعضاء الجمعية العامة 193 عضواً.

ويدعو مشروع القرار إلى عملية زمنية محددة لجلسات تحضيرية خلال عامي 2026 و2027، وعقد جلسات تفاوض خلال عامي 2028 و2029 لوضع اللمسات النهائية لمعاهدة بشأن الجرائم ضد الإنسانية.