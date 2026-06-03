انتخاب حسين الشيخ نائباً لرئيس حركة فتح

- انتُخب حسين الشيخ نائباً لرئيس حركة فتح في أول اجتماع للجنة المركزية المنتخبة برئاسة محمود عباس، مما يعزز دوره القيادي في الحركة. - ناقشت اللجنة المركزية استحقاقات المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دور حركة فتح في دعم صمود الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه الوطنية، مع تأجيل توزيع المهام والمفوضيات للاجتماع المقبل. - يُعتبر حسين الشيخ من أبرز قيادات فتح، حيث يشغل مناصب نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو اللجنة المركزية منذ المؤتمر الثامن للحركة.

أعلنت اللجنة المركزية لحركة فتح، مساء اليوم الأربعاء، انتخاب حسين الشيخ نائباً لرئيس الحركة، وذلك خلال أول اجتماع عقدته اللجنة المركزية المنتخبة برئاسة رئيس الحركة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب بيان صادر عن اللجنة المركزية، جرى خلال الاجتماع بحث استحقاقات المرحلة المقبلة وسبل تفعيل دور حركة فتح في دعم صمود الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه الوطنية. كما ناقشت اللجنة عدداً من الملفات التنظيمية والداخلية، على أن يُستكمل توزيع المهام ومفوضيات الحركة خلال الاجتماع المقبل للجنة المركزية.

ويُعد حسين الشيخ من أبرز قيادات حركة فتح، ويشغل حالياً منصب نائب رئيس دولة فلسطين ونائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وكان قد انتُخب خلال المؤتمر الثامن لحركة فتح، الذي عُقد في مايو/أيار الماضي، عضواً في اللجنة المركزية للحركة، حيث شهد المؤتمر انتخاب أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري.