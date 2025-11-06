انتخاب أميركي من أصول لبنانية عمدة لمدينة ديربورن هايتس

- محمد بيضون، الأميركي من أصول لبنانية، انتُخب عمدة لديربورن هايتس بنسبة 68%، خلفاً لبيل بزي، العمدة السابق الذي أصبح سفيراً لدى تونس. - بيضون، البالغ من العمر 35 عاماً، يحمل ماجستير في الإدارة العامة، ويشغل منصب ضابط احتياط في شرطة مقاطعة واين، ويدير عملاً خاصاً، وركز في حملته على تعزيز السلامة المرورية وتحسين الخدمات. - مدينة ديربورن هايتس تضم أكبر جالية لبنانية في ميشيغن، وبتولي بيضون المنصب، أصبحت الولاية تضم عمدتين مسلمين من أصول لبنانية.

انتخبت مدينة ديربورن هايتس، محمد بيضون، الأميركي من أصول لبنانية، لمنصب العمدة بعد تفوقه على عضو مجلس المدينة، دينيس مالينوفسكي، حيث فاز بنسبة 68 % من أصوات الناخبين مقابل 32% لمنافسته، وذلك خلفاً للعمدة السابق من أصول لبنانية، بيل بزي، أول عمدة مسلم في تاريخ المدينة والذي يشغل الآن منصب السفير الأميركي لدى تونس.

بيضون، يبلغ من العمر 35 عاماً، عُين قائماً بأعمال عمدة المدينة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عقب استقالة بزي، الذي اختاره الرئيس الأميركي دونالد ترامب للعمل الدبلوماسي، بعد إعلانه العام الماضي تأييده لترامب في سباق الانتخابات الرئاسية. وسبق أن عُين في مقعد شاغر في مجلس المدينة في 2021، قبل انتخابه لمدة عامين.

وتخرج بيضون في إحدى مدارس المدينة، وحصل على الماجستير في الإدارة العامة في جامعة سنترال ميشيغان، وهو ضابط احتياط في شرطة مقاطعة واين بالولاية وصاحب عمل خاص، ولديه طفلان هما علي ومدينة، من زوجته الدكتورة ليلى بيضون، وفي حملته الانتخابية كما يشير على موقع الحملة، شدد بيضون على أهمية تعزيز السلامة المرورية في الشوارع من خلال تشديد الرقابة على القيادة المتهورة وتحسين الخدمات في المدينة

ويُعد اللبنانيون أكبر مجموعة عرقية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 60 ألف نسمة، وتضم ثلاثة من أعضاء المجلس السبعة من أصل لبناني أميركي ومسلم. وبفوز بيضون بمنصب عمدة ديربورن هايتس، أصبحت ولاية ميشيغن تضم عمدتين مسلمين من أصول لبنانية، بعد إعادة انتخاب عبد الله عمدة لمدة جديدة تستمر أربع سنوات لمدينة ديربورن المجاورة.

وخلال حملته الانتخابية، تعهد كما ذكر على موقع الحملة، بالالتزام العميق بالخدمة العامة وحل المشكلات من خلال القيادة بأسلوب عملي، يعمل على تحسين البنية التحتية وحملات من أجل إشارات مرور أكثر أماناً ومواجهة القيادة المتهورة، وتوسيع الرقعة الخضراء، والاهتمام ببرامج لكبار السنة وتعزيز عمل الحكومة من خلال الكفاءة والمساءلة.