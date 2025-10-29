- يواجه الناخبون الهولنديون تحديات كبيرة بسبب تنوع المرشحين والأحزاب، حيث يتنافس 27 حزباً و1166 مرشحاً على 150 مقعداً، مما يعكس تشظي الحياة السياسية بعد انهيار الحكومة السابقة بسبب سياسات الهجرة. - تُظهر استطلاعات الرأي سباقاً انتخابياً متقارباً، حيث يتصدر حزب الحرية بقيادة فيلدرز، لكنه يواجه صعوبة في تشكيل حكومة بسبب رفض معظم الأحزاب الأخرى الدخول في ائتلاف معه، مع التركيز على قضايا الهجرة والإسكان. - البرلمان الهولندي معروف بتعدد أحزابه، مما يجعل تشكيل الحكومة مهمة معقدة، في ظل صعود اليمين المتشدد في أوروبا، ورغم الأداء القوي لائتلاف اليسار، إلا أن تشكيل حكومة مستقرة يتطلب تحالفات معقدة.

يواجه الناخبون الهولنديون في الانتخابات العامة التي تجري اليوم الأربعاء صعوبة في الاختيار وسط تنوع كبير من المرشحين، إذ سجلت لجنة الانتخابات في البلاد ما لا يقل عن 27 حزباً و1166 مرشحاً يتنافسون على 150 مقعداً في مجلس النواب. ويعني ذلك أن أمام الناخبين بطاقة اقتراع كبيرة الحجم، إذ تتضمن أسماء جميع الأحزاب والمرشحين المدرجين في قوائم كل حزب.

ويحاول الناخبون بصعوبة التعامل مع بطاقات اقتراع ضخمة، مستخدمين أقلاماً حمراء صغيرة لوضع علاماتهم عليها قبل طيّها وإدخالها عبر الفتحة المخصصة في صندوق الاقتراع. وبعد إغلاق مراكز الاقتراع، يتعيّن على موظفي فرز الأصوات فتح البطاقات مجدداً بالكامل لفرز النتائج وتجميعها.

وقال مارسيل رولوفسن لوكالة أسوشييتد برس عقب الإدلاء بصوته في لاهاي، إنّ الأمر كان سيصبح "مثالياً" لو جرى تصغير حجم بطاقات الاقتراع. ويعد حجم بطاقة الاقتراع رمزاً قوياً لتشظي الحياة السياسية الهولندية في عصر يشهد انقسامات مجتمعية عميقة، لكنه ليس بظاهرة جديدة.

وبعد انهيار الحكومة، الصيف الماضي، تعيش هولندا أجواءً من الاستقطاب الحاد، يقف في مركزها الزعيم اليميني المتشدّد خيرت فيلدرز، الذي يسعى إلى تحقيق فوزٍ جديد يقوده نحو السلطة بعد عقود من الجدل. ويحق لنحو 13.4 مليون إنسان التصويت، أي نحو 91% من مجمل سكان البلاد البالغين.

ولم تمضِ سوى سنة تقريباً على تشكيل الحكومة السابقة برئاسة ديك شوف، والتي جمعت بين الحزب من أجل الحرية اليميني المتشدد بزعامة فيلدرز، وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي، وحزب العقد الاجتماعي الجديد، وحزب الفلاحين الزراعي، حتى تفككت. الشرارة كانت ملف الهجرة، إذ انسحب فيلدرز غاضباً بعدما رفض شركاؤه ما وصفها بـ"خطة طوارئ وطنية" من عشر نقاط، تتضمن وقف استقبال طالبي اللجوء، ونشر الجيش على الحدود. عندها، أعلن رئيس الوزراء استقالته، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من الغموض السياسي.

سباق متقارب وقلق من صعود اليمين

وتُظهر استطلاعات الرأي أن السباق الانتخابي متقارب للغاية. ويتصدّر حزب الحرية بنحو 25 إلى 30% من نوايا التصويت، ما يعني قرابة 30-35 مقعداً من أصل 150 في مجلس النواب، يليه ائتلاف اليسار بقيادة مفوض المناخ السابق في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز، ويتفوق بفارق طفيف في بعض المناطق. لكن ما يُتفق عليه هو أن فيلدرز، رغم تقدمه، سيجد صعوبة في تشكيل حكومة بسبب رفض معظم الأحزاب الدخول في ائتلاف يضم حزبه المعروف بخطابه المعادي للمهاجرين والإسلام. فالنظام السياسي يعتمد على الحكم الائتلافي، حتى وإن فاز حزب الحرية بعدد مقاعد كبير، حيث تشكيله حكومة سيبقى معقّداً، مع غياب حلفاء لفيلدرز قادرين على ضمان أغلبية.

الهجرة والإسكان: محركات الغضب الشعبي

لم تكن الهجرة وحدها محور الجدل. أزمة السكن التي تعاني منها هولندا، والتي تُقدّر بنقصٍ يقارب 400 ألف منزل، أشعلت بدورها غضب الناخبين. قال أحد المتظاهرين في مدينة أوتريخت، حيث خرجت تظاهرة حاشدة للمطالبة بمزيد من المساكن: "لسنا ضد اللاجئين، لكن أين سيعيش شبابنا؟ لم نعد نجد سقفاً بأسعارٍ معقولة". هذه المشاعر، الممتزجة بالقلق من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، منحت فيلدرز أرضية خصبة لتغذية خطابه الشعبوي الذي يربط بين أزمة السكن وسياسات الهجرة المفتوحة. وأظهر استطلاع أن نصف الناخبين صنفوا الهجرة بأنها القضية الأولى لهم، تليها أزمة الإسكان بنسبة 46%.

مشهد سياسي منقسم بلا عتبة انتخابية

يُعرف البرلمان الهولندي، المكوّن من 150 مقعداً، بتعدد أحزابه الفريد. إذ لا توجد عتبة انتخابية، ما يعني أن نحو 16 حزباً على الأقل ستدخل البرلمان الجديد من أصل 27 حزباً متنافساً. هذا التشتت الحزبي يجعل من تشكيل أي حكومة مهمة معقدة قد تستمر أسابيع أو حتى أشهراً، كما حدث في انتخابات سابقة. ويُعد هذا ثالث استحقاق انتخابي في هولندا خلال أقل من خمس سنوات، ما يعكس حالة من الاستقطاب وعدم الاستقرار السياسي.

هولندا في قلب موجة أوروبية يمينية

يرى مراقبون أن ما يجري في هولندا ليس معزولاً عما تشهده أوروبا من صعودٍ للمحافظين القوميين واليمين المتشدد. فبعد نجاح حزب التجمع الوطني في فرنسا، وحزب البديل لأجل ألمانيا، ووصول جورجيا ميلوني إلى السلطة في إيطاليا، تأتي هولندا لتضيف فصلاً جديداً في هذا التحوّل القاري. ويرى المحللون أن فيلدرز يمثل نسخة هولندية من هذا التيار: قومي متشدد، معارض للهجرة، ومشكك في الاتحاد الأوروبي. ويعتقد بعض المتابعين أن الموجة الأولى من اليمين الشعبوي كانت صدمة. أما الموجة الثانية فهي زلزال يهدد بتمزيق النظام الأوروبي التقليدي.

مواقف متباينة: تحالفات مستحيلة ومستقبل غامض

في المقابل، يحاول المفوض الأوروبي السابق فرانس تيمرمانز، زعيم ائتلاف اليسار (العمال والخضر)، تقديم بديل "عقلاني" يركز على العدالة الاجتماعية، والانتقال الأخضر، ومعالجة أزمة الإسكان دون استهداف المهاجرين، لكنه يدرك صعوبة تجاوز موجة الغضب التي يجيد فيلدرز استثمارها.

وحتى لو فاز حزب الحرية بأكبر عدد من المقاعد، يبقى السؤال: من سيتحالف معه؟ حتى الآن، أعلن حزبا الشعب والعقد الاجتماعي رفضهما الصريح الدخول في ائتلاف يضم حزب فليدرز "الحرية"، ما يعني أن البلاد قد تتجه إلى مفاوضات طويلة، وربما حكومة أقلية. ومع بدء التصويت صباح اليوم الأربعاء، يتحدث الشارع الهولندي بقلق أكثر من الحماسة، وتراجعت الثقة بالنظام السياسي إلى الحضيض، بحسب الإعلام الهولندي. البعض يرى أن فوز فيلدرز قد يكون "رسالة إنذار" للنخب السياسية، فيما يخشى آخرون من أن يقود البلاد إلى عزلة دولية جديدة.

ورغم أن النظام الديمقراطي الهولندي معروف بقدرته على امتصاص الصدمات، إلا أن هذه الانتخابات تُظهر بوضوح مدى هشاشة الإجماع السياسي الذي لطالما ميّز هولندا لعقود. وتشير أحدث استطلاعات الرأي في هولندا إلى أن ائتلاف اليسار (العمال والخضر) بقيادة فرانس تيمرمانز سيحصل على ما بين 23 و26 مقعداً من أصل 150 في البرلمان، أي نحو 15-17%. ورغم هذا الأداء القوي نسبياً، لن يتمكن التحالف من تشكيل حكومة بمفرده، وسيظل بحاجة إلى دعم أحزاب وسطية أو تقدمية أخرى. باختصار، يظل تيمرمانز أحد أبرز المنافسين لليمين المتشدد بزعامة خيرت فيلدرز، لكن موازين القوى تشير إلى برلمان منقسم وتحالفات معقّدة لتشكيل الحكومة المقبلة.