انتخابات هولندا اليوم: مفترق طرق بين اليمين المتشدد والوسط المنقسم

- تشهد هولندا انتخابات مبكرة بعد انهيار الحكومة بسبب خلافات حول الهجرة، حيث يسعى الزعيم اليميني المتشدد خيرت فيلدرز للفوز وسط تنافس 27 حزباً وحق 13.4 مليون هولندي في التصويت، مما يعكس استقطاباً سياسياً حاداً. - قضايا الهجرة وأزمة الإسكان تبرز كمحركات للغضب الشعبي، مع نقص المساكن وارتفاع الأسعار، مما يدعم خطاب فيلدرز الشعبوي. رغم تقدم حزب الحرية في الاستطلاعات، يظل تشكيل الحكومة معقداً بسبب رفض الأحزاب الائتلاف معه. - المشهد السياسي يعكس صعود اليمين المتشدد في أوروبا، حيث يواجه ائتلاف اليسار تحديات في تقديم بديل يركز على العدالة الاجتماعية والانتقال الأخضر، مما قد يؤدي لمفاوضات طويلة لتشكيل حكومة.

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى هولندا، حيث يصوّت ملايين الهولنديين في انتخاباتٍ عامة مبكرة قد تعيد رسم المشهد السياسي في البلاد، بل وفي أوروبا بأسرها. فبعد انهيار الحكومة، الصيف الماضي، تعيش هولندا أجواءً من الاستقطاب الحاد، يقف في مركزها الزعيم اليميني المتشدد خيرت فيلدرز، الذي يسعى إلى تحقيق فوزٍ جديد يقوده نحو السلطة بعد عقود من الجدل. ويحق لنحو 13.4 مليون إنسان التصويت، أي نحو 91% من مجمل سكان البلاد البالغين.

ولم تمضِ سوى سنة تقريباً على تشكيل الحكومة السابقة برئاسة ديك شوف، والتي جمعت بين الحزب من أجل الحرية اليميني المتشدد بزعامة فيلدرز، وحزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية الليبرالي، وحزب العقد الاجتماعي الجديد، وحزب الفلاحين الزراعي، حتى تفككت. الشرارة كانت ملف الهجرة، إذ انسحب فيلدرز غاضباً بعدما رفض شركاؤه ما وصفها بـ"خطة طوارئ وطنية" من عشر نقاط، تتضمن وقف استقبال طالبي اللجوء، ونشر الجيش على الحدود. عندها، أعلن رئيس الوزراء استقالته، لتدخل البلاد مرحلة جديدة من الغموض السياسي.

سباق متقارب وقلق من صعود اليمين

وتُظهر استطلاعات الرأي أن السباق الانتخابي متقارب للغاية. ويتصدّر حزب الحرية بنحو 25 إلى 30% من نوايا التصويت، ما يعني قرابة 30-35 مقعداً من أصل 150 في مجلس النواب، يليه ائتلاف اليسار بقيادة مفوض المناخ السابق في الاتحاد الأوروبي فرانس تيمرمانز، ويتفوق بفارق طفيف في بعض المناطق. لكن ما يُتفق عليه هو أن فيلدرز، رغم تقدمه، سيجد صعوبة في تشكيل حكومة بسبب رفض معظم الأحزاب الدخول في ائتلاف يضم حزبه المعروف بخطابه المعادي للمهاجرين والإسلام. فالنظام السياسي يعتمد على الحكم الائتلافي، حتى وإن فاز حزب الحرية بعدد مقاعد كبير، حيث تشكيله حكومة سيبقى معقّداً، مع غياب حلفاء لفيلدرز قادرين على ضمان أغلبية.

الهجرة والإسكان: محركات الغضب الشعبي

لم تكن الهجرة وحدها محور الجدل. أزمة السكن التي تعاني منها هولندا، والتي تُقدّر بنقصٍ يقارب 400 ألف منزل، أشعلت بدورها غضب الناخبين. قال أحد المتظاهرين في مدينة أوتريخت، حيث خرجت تظاهرة حاشدة للمطالبة بمزيد من المساكن: "لسنا ضد اللاجئين، لكن أين سيعيش شبابنا؟ لم نعد نجد سقفاً بأسعارٍ معقولة". هذه المشاعر، الممتزجة بالقلق من تراجع القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، منحت فيلدرز أرضية خصبة لتغذية خطابه الشعبوي الذي يربط بين أزمة السكن وسياسات الهجرة المفتوحة. وأظهر استطلاع أن نصف الناخبين صنفوا الهجرة بأنها القضية الأولى لهم، تليها أزمة الإسكان بنسبة 46%.

مشهد سياسي منقسم بلا عتبة انتخابية

يُعرف البرلمان الهولندي، المكوّن من 150 مقعداً، بتعدد أحزابه الفريد. إذ لا توجد عتبة انتخابية، ما يعني أن نحو 16 حزباً على الأقل ستدخل البرلمان الجديد من أصل 27 حزباً متنافساً. هذا التشتت الحزبي يجعل من تشكيل أي حكومة مهمة معقدة قد تستمر أسابيع أو حتى أشهراً، كما حدث في انتخابات سابقة. ويُعد هذا ثالث استحقاق انتخابي في هولندا خلال أقل من خمس سنوات، ما يعكس حالة من الاستقطاب وعدم الاستقرار السياسي.

هولندا في قلب موجة أوروبية يمينية

يرى مراقبون أن ما يجري في هولندا ليس معزولاً عما تشهده أوروبا من صعودٍ للمحافظين القوميين واليمين المتشدد. فبعد نجاح حزب التجمع الوطني في فرنسا، وحزب البديل لأجل ألمانيا، ووصول جورجيا ميلوني إلى السلطة في إيطاليا، تأتي هولندا لتضيف فصلاً جديداً في هذا التحوّل القاري. ويرى المحللون أن فيلدرز يمثل نسخة هولندية من هذا التيار: قومي متشدد، معارض للهجرة، ومشكك في الاتحاد الأوروبي. ويعتقد بعض المتابعين أن الموجة الأولى من اليمين الشعبوي كانت صدمة. أما الموجة الثانية فهي زلزال يهدد بتمزيق النظام الأوروبي التقليدي.

مواقف متباينة: تحالفات مستحيلة ومستقبل غامض

في المقابل، يحاول المفوض الأوروبي السابق فرانس تيمرمانز، زعيم ائتلاف اليسار (العمال والخضر)، تقديم بديل "عقلاني" يركز على العدالة الاجتماعية، والانتقال الأخضر، ومعالجة أزمة الإسكان دون استهداف المهاجرين، لكنه يدرك صعوبة تجاوز موجة الغضب التي يجيد فيلدرز استثمارها.

وحتى لو فاز حزب الحرية بأكبر عدد من المقاعد، يبقى السؤال: من سيتحالف معه؟ حتى الآن، أعلن حزبا الشعب والعقد الاجتماعي رفضهما الصريح الدخول في ائتلاف يضم حزب فليدرز "الحرية"، ما يعني أن البلاد قد تتجه إلى مفاوضات طويلة، وربما حكومة أقلية. ومع بدء التصويت صباح اليوم الأربعاء، يتحدث الشارع الهولندي بقلق أكثر من الحماسة، وتراجعت الثقة بالنظام السياسي إلى الحضيض، بحسب الإعلام الهولندي. البعض يرى أن فوز فيلدرز قد يكون "رسالة إنذار" للنخب السياسية، فيما يخشى آخرون من أن يقود البلاد إلى عزلة دولية جديدة.

ورغم أن النظام الديمقراطي الهولندي معروف بقدرته على امتصاص الصدمات، إلا أن هذه الانتخابات تُظهر بوضوح مدى هشاشة الإجماع السياسي الذي لطالما ميّز هولندا لعقود. وتشير أحدث استطلاعات الرأي في هولندا إلى أن ائتلاف اليسار (العمال والخضر) بقيادة فرانس تيمرمانز سيحصل على ما بين 23 و26 مقعداً من أصل 150 في البرلمان، أي نحو 15-17%. ورغم هذا الأداء القوي نسبياً، لن يتمكن التحالف من تشكيل حكومة بمفرده، وسيظل بحاجة إلى دعم أحزاب وسطية أو تقدمية أخرى. باختصار، يظل تيمرمانز أحد أبرز المنافسين لليمين المتشدد بزعامة خيرت فيلدرز، لكن موازين القوى تشير إلى برلمان منقسم وتحالفات معقّدة لتشكيل الحكومة المقبلة.