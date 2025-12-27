انتخابات مصر: إعادة الاقتراع في 19 دائرة وسط غياب المنافسة

- تُجرى جولة إعادة الانتخابات البرلمانية المصرية في ظل غياب التنافس السياسي الحقيقي، حيث يسيطر المال السياسي والعصبيات المحلية، مع غياب المعارضة المنظمة، مما يعكس أزمة التمثيل النيابي. - يرى مراقبون أن تضييق المجال العام وإضعاف الأحزاب يترك الساحة لمرشحين أفراد يعتمدون على شبكات المصالح والإنفاق الانتخابي، مع حضور باهت لأحزاب المعارضة. - يعكس ضعف الإقبال فجوة ثقة بين المواطنين والبرلمان، مما يفاقم أزمة الشرعية التمثيلية ويجعل البرلمان عاجزًا عن لعب دور الوسيط بين الدولة والمجتمع.

تُجرى جولة إعادة الانتخابات البرلمانية المصرية في 19 دائرة، اليوم السبت، في مناخ انتخابي يفتقر إلى أي تنافس سياسي حقيقي، ويعكس أزمة التمثيل النيابي في مصر، حيث يحل المال السياسي والعصبيات المحلية محل البرامج، بينما تغيب المعارضة المنظمة عن المشهد حضورًا وتأثيرًا.

ومنذ الساعات الأولى لفتح اللجان، بدت المشاركة محدودة في عدد كبير من الدوائر، وسط غياب شبه كامل للدعاية السياسية، واقتصار الحراك الانتخابي على تحركات فردية مرتبطة بالمرشحين أنفسهم، لا بأحزاب أو تيارات تحمل رؤى مختلفة حول التشريع أو الرقابة أو أولويات المرحلة المقبلة.

في عدد من الدوائر، تحولت المنافسة إلى سباق خدمات ومساعدات، حيث تحدد القدرة المالية للمرشح حجم انتشاره وفرصه أكثر مما تحدده مواقفه أو تاريخه السياسي.

انتخابات "محسومة"

وقال محمد إسماعيل (ناخب في دائرة بمحافظة الجيزة) لـ"العربي الجديد" إن "الانتخابات هنا محسومة تقريبًا، الناس تعرف من يملك المال ومن يستطيع تقديم خدمات، ولا أحد يتحدث عن قوانين أو دور البرلمان".

وفي دائرة أخرى، قال مواطن خمسيني إن "المرشحين لا يأتون إلا وقت الانتخابات، ويظهرون فجأة ومعهم وعود فردية، أما السياسة فلا أحد يذكرها، لأننا نعرف أن البرلمان لا يغيّر شيئًا".

ويرى مراقبون أن هذا النمط لا يمثل انحرافًا طارئًا، بل نتيجة طبيعية لمسار طويل جرى فيه تضييق المجال العام، وإضعاف الأحزاب، وترك الساحة لمرشحين أفراد يعتمدون على شبكات المصالح والإنفاق الانتخابي، في ظل غياب رقابة فعالة على المال السياسي.

وفي المقابل، يبدو حضور أحزاب المعارضة في هذه الجولة باهتًا أو رمزيًا في أفضل الأحوال. وقال مصدر قيادي في أحد الأحزاب المدنية المعارضة لـ"العربي الجديد" إن "الأزمة ليست في يوم التصويت، بل في البيئة السياسية ككل. الأحزاب تُدفع إلى الهامش، والانتخابات تُدار بمنطق إداري لا سياسي، ثم يُطلب منا المنافسة في ملعب غير متكافئ".

وأضاف المصدر أن "غياب الضمانات وضعف التمويل وقيود الحركة والتنظيم تجعل من الصعب خوض انتخابات حقيقية، وهو ما يفسر عزوف كثير من الأحزاب عن الدفع بمرشحين من الأساس".

وتتكرر هذه الشكوى في أوساط حزبية عدة ترى أن البرلمان فقد دوره مساحةً للتعبير عن التنوع السياسي، وتحول إلى مؤسسة يغلب عليها الطابع الفردي، مع كتل كبيرة تصوت في اتجاه واحد، وتفتقر إلى استقلال تشريعي أو رقابي حقيقي.

من جهتها، تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات التزامها بتطبيق القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية، وتوفير الإشراف القضائي وتأمين اللجان، معتبرة أن دورها يقتصر على ضمان سلامة الإجراءات.

غير أن منتقدين يرون أن المشكلة لا تتعلق بنزاهة الصندوق بقدر ما تتعلق بما يسبق الصندوق، أي شروط التنافس نفسها. فانتخابات تُدار في مناخ مغلق سياسيًا، وتُهيمن عليها اعتبارات المال والنفوذ المحلي، تظل -حتى وإن كانت سليمة إجرائيًا- منزوعة الدلالة السياسية.

فجوة ثقة

ويعكس ضعف الإقبال، بحسب متابعين، فجوة ثقة متزايدة بين المواطنين والمؤسسة البرلمانية. وقال زياد هشام (شاب في العشرينات) من عمره لـ"العربي الجديد" إنه لم يشارك في التصويت "لأن البرلمان لا يمثلنا، ولا نرى نوابًا يدافعون عن الناس أو يعترضون على السياسات التي تمس حياتنا اليومية".

ويحذر محللون من أن استمرار هذا النمط قد يفاقم أزمة الشرعية التمثيلية، حيث يصبح البرلمان عاجزًا عن لعب دور الوسيط بين الدولة والمجتمع، أو امتصاص الاحتقان الاجتماعي المتصاعد بفعل الأوضاع الاقتصادية.