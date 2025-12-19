انتخابات "النواب" المصري: المستقلون يحصدون 46 مقعداً في جولة الإعادة

- في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، حصل المستقلون على 46 مقعداً، مما رفع حصتهم إلى 67 مقعداً من أصل 484 مقعداً حُسمت حتى الآن. الانتخابات تُجرى بنظام مختلط بين الفردي والقائمة المغلقة بنسبة 50% لكل نظام. - حزب مستقبل وطن فاز بـ 34 مقعداً في جولة الإعادة، ليصل إجمالي مقاعده إلى 206 بنسبة 42.5%. حزب حماة الوطن حصل على سبعة مقاعد، ليصل إلى 77 مقعداً بنسبة 15.9%. حزب الجبهة الوطنية حصل على تسعة مقاعد، ليصل إلى 62 مقعداً بنسبة 12.8%. - الأحزاب الثلاثة الرئيسية استحوذت على 71.2% من المقاعد، مما يضمن لها أغلبية مريحة في مجلس النواب الجديد. حزب الوفد حصل على مقعد واحد، وحزب العدل على عشرة مقاعد، وحزب الشعب الجمهوري على 18 مقعداً، وحزب الإصلاح والتنمية على تسعة مقاعد.

حصد المستقلون 46 مقعداً في جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، التي جرت على مدى يومين في 13 محافظة لحسم 101 مقعد على النظام الفردي، بعد حسم 41 مقعداً من الجولة الأولى، وذلك وفق ما أعلنته اللجان العامة في المحافظات من نتائج للحصر العددي لإجمالي 55 دائرة، فجر اليوم الجمعة، والتي من المقرر أن تعلنها الهيئة الوطنية للانتخابات رسمياً في 25 ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وارتفعت بذلك حصة المستقلين منذ بداية انتخابات مجلس النواب إلى 67 مقعداً من أصل 484 مقعداً حُسمت حتى الآن بنسبة 13.8%، علماً بأن الانتخابات تجرى بنظام مختلط يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة بنسبة 50% لكل نظام، بإجمالي 568 مقعداً، إضافة إلى 28 نائباً يعينهم رئيس الجمهورية. وتحسم انتخابات الإعادة في محافظات المرحلة الأولى، وعددها 14، 84 مقعداً إضافياً على النظام الفردي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكان المستقلون قد خاضوا انتخابات جولة الإعادة بمحافظات المرحلة الثانية بإجمالي 118 مرشحاً، خسر منهم 72 مرشحاً، أبرزهم النائب الحالي عن دائرة المنصورة في محافظة الدقهلية أحمد الشرقاوي، والمرشح عن دائرة المطرية بمحافظة القاهرة محمد زهران، المعروف بين الناخبين باسم "مرشح الغلابة". وفيما خاض الإعادة 36 مرشحاً عن حزب مستقبل وطن، الذي يقود ما يعرف بـ"القائمة الوطنية من أجل مصر"، فاز منهم 34 مرشحاً وخسر مرشحان اثنان، لترتفع حصة الحزب من إجمالي المقاعد إلى 206 بنسبة 42.5%، حسم 85 مقعداً منها على النظام الفردي، و121 مقعداً على نظام القائمة.

وخاض الإعادة عن حزب حماة الوطن 19 مرشحاً، فاز منهم سبعة مرشحين، وخسر 12، لترتفع حصة الحزب من المقاعد إلى 77 بنسبة 15.9%، بواقع 23 مقعداً فردياً و54 على القائمة. أما حزب الجبهة الوطنية، ففاز عنه في الإعادة تسعة مرشحين، وخسر خمسة، لترتفع حصته من المقاعد إلى 62 مقعداً (19 فردي و43 قائمة) بنسبة 12.8%. والأحزاب الثلاثة تمثل النواة الرئيسية لـ"القائمة الوطنية"، التي تضم تسعة أحزاب أخرى تعرف باسم "أحزاب الموالاة". وخسر مستقبل وطن 13 مقعداً فقط منذ بداية الانتخابات، وحماة الوطن 32 مقعداً، والجبهة الوطنية 19 مقعداً.

وبحسب النتائج المعلنة، استحوذت الأحزاب الثلاثة على نسبة 71.2% من المقاعد، ومن المرجح ارتفاع حصيلتها مع حسم بقية المقاعد لتضمن أغلبية مريحة في مجلس النواب الجديد، تمكنها من تمرير أي مشاريع قوانين تقدمها الحكومة، وكذلك الموافقة على مشروع تعديل الدستور المرتقب خلال عامين على الأكثر، بهدف تمديد ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي

من عام 2030 إلى 2036، والذي يحتاج إلى أغلبية الثلثين وفقاً لما أوردته المادة 226 من الدستور.

وفاز في الإعادة مرشح واحد عن حزب الوفد هو محمد عبد العليم داوود في دائرة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وخسر مرشحان اثنان عن الحزب، وعن حزب التجمع النائب الحالي أحمد بلال البرلسي في دائرة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وعن حزب المؤتمر سعيد الوسيمي في دائرة حدائق القبة في القاهرة، وعن حزب النور السلفي محمد مصطفى خليفة في دائرة قلين بكفر الشيخ، وعن حزب الإصلاح والتنمية أحمد عرفة في دائرة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

وفيما خسر ثلاثة مرشحين عن حزب العدل الإعادة، هم سحر عتمان بدائرة بلبيس بمحافظة الشرقية، وعنتر جاد في دائرة زفتى بمحافظة الغربية، ومحمود الكموني في دائرة المحلة بالغربية. وحصل الحزب إجمالاً على عشرة مقاعد، اثنان منها على النظام الفردي، وثمانية مقاعد على نظام القائمة. وهي نفس حصة حزب الوفد من المقاعد، وكلاهما من أحزاب القائمة الوطنية. وعن بقية أحزاب القائمة، بلغت حصة حزب الشعب الجمهوري 18 مقعداً (3 فردي و15 قائمة)، وحزب الإصلاح والتنمية تسعة مقاعد (1 فردي و8 قائمة)، وحزب التجمع خمسة مقاعد (1 فردي و4 قائمة)، وحزب المؤتمر أربعة مقاعد (1 فردي و3 قائمة)، وحزب الحرية مقعدين اثنين، وحزب إرادة جيل مقعد واحد.