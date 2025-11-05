انتخابات أميركا | ليلة زرقاء للديمقراطيين وترامب يتنصل من الخسارة

- في ليلة انتخابية تاريخية، اكتسح الديمقراطيون ثلاثة سباقات رئيسية، حيث فازت أبيغيل سبانبرغر بمنصب حاكم ولاية فرجينيا، وميكي شيريل بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي، وزهران ممداني بسباق عمدة نيويورك، محققًا أرقامًا قياسية كأصغر وأول مسلم من جنوب آسيا يتولى هذا المنصب. - أقرّ دونالد ترامب بهزيمة الجمهوريين، محاولًا التنصل منها، ودعا لإلغاء "التعطيل" في مجلس الشيوخ لتسهيل تمرير التشريعات، مشيرًا إلى ضرورة إصلاح قانون التصويت ومنع التصويت عبر البريد. - في ولاية فرجينيا، فازت غزالة هاشمي كأول امرأة مسلمة من جنوب آسيا بمنصب على مستوى الولاية، بينما في نيوجيرسي، تخطط ميكي شيريل لإعلان حالة الطوارئ في تكاليف الكهرباء بعد فوزها.

في ليلة زرقاء (اللون الأزرق يرمز للحزب الديمقراطي)، اكتسح الديمقراطيون ثلاثة سباقات في أول انتخابات أميركية رئيسية منذ عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، إذ فازت الديمقراطية أبيغيل سبانبرغر بمنصب حاكم ولاية فرجينيا، لتدخل التاريخ كأول امرأة تفوز بأعلى منصب بالولاية، كما فازت ميكي شيريل بمنصب حاكم ولاية نيوجيرسي، وفاز الديمقراطي الاشتراكي زهران ممداني بسباق عمدة مدينة نيويورك الذي جذب الاهتمام الوطني والعالمي. وحقق ممداني عدة أرقام قياسية بفوزه بهذا السباق، كأصغر من شغل هذا المنصب (34 عاماً)، وأول شخص يتولاها من جنوب آسيا، كونه من أصول هندية. كما أصبح أول مسلم في التاريخ الأميركي يترأس منصب العمدة لأكبر مدينة في الولايات المتحدة الأميركية.

وأقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهزيمة الجمهوريين، وحاول التنصل منها، وكتب على منصة تروث سوشال: "ترامب لم يكن على ورقة الاقتراع والإغلاق الحكومي هما السببان وراء خسارة الجمهوريين في الانتخابات الليلة طبقاً لما قال الخبراء". وكتب ترامب في تدوينة لاحقة داعياً الجمهوريين إلى إلغاء ما يطلق عليه في مجلس الشيوخ الأميركي "التعطيل"، والذي يسمح بتمرير القوانين بـ60 صوتاً بدلاً من 50 صوتاً حال اعتراض شخص واحد وهو ما يعطل حالياً تمرير أي تشريع، حيث يسيطر الجمهوريون على المجلس بـ57 عضواً مقابل 53 ديمقراطياً. وحال إنهاء هذا التشريع يستطيع الجمهوريون إنهاء إغلاق الحكومة الحالي.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب أعضاء مجلس الشيوخ صباح الخميس، حيث يعارض زعيم الأغلبية الجمهورية جون ثون إلغاء التعطيل، خشية أن يستخدمه الديمقراطيون في حال فوزهم، وهو ما قد يؤدي إلى فوضى تشريعية حال فوز أي حزب بالمناصب الثلاثة؛ مجلسا النواب والشيوخ والرئاسة. ودعا ترامب وهو يطالب بإلغاء التعطيل إلى ما سماه "إصلاح قانون التصويت، ومنع التصويت بدون بطاقة هوية، وإلغاء التصويت عبر البريد ومنع إضافة ولايتين جديدتين (في إشارة إلى المساعي الديمقراطية لأن تكون المقاطعة واشنطن، وبورتريكو ولايتين جديدتين، وهو الأمر غير الممكن تحقيقه في الوقت الحالي حيث يستلزم موافقة ثلثي مجلسي النواب والشيوخ وثلثي الولايات".

وفي ولاية فرجينيا، وإلى جانب فوز أول امرأة في التاريخ بمنصب حاكم الولاية على منافستها الجمهورية وينسوم إيرل سيرز، دخلت غزالة هاشمي التاريخ بفوزها على منافسها الجمهوري جون ريد كأول امرأة من جنوب آسيا وأول مسلمة تفوز بمنصب على مستوى ولاية في الولايات المتحدة، بينما فاز جاي جونز بمنصب المدعي العام على الجمهوري جيسون مياريس صاحب المنصب الحالي. وفي ولاية نيوجيرسي فازت الديمقراطية ميكي شيريل على منافسها الجمهوري جاك سياتاريلي، والتي تخطط، كما قالت، لإعلان حالة الطوارئ في تكاليف الكهرباء في اليوم الأول لتوليها المنصب في يناير/ كانون الثاني المقبل، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء هذا الصيف 22% أسرع من أي 48 ولاية أخرى في البلاد.

أما في سباق العمدة على مدينة جيرسي فمن المقرر إعادة الانتخابات بين كل من حاكم الولاية السابق جيم ماكغريفي وجيمس سولومون نظراً لعدم حصول أي منهما على أكثر من 50% من بين 7 مرشحين، بينما خسر المرشح المسلم من أصول باكستانية مصعب علي الذي حلّ ثالثاً.