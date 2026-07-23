- شهدت الانتخابات التمهيدية في أريزونا تنافسًا حادًا بين الجمهوريين والديمقراطيين، حيث فاز مرشحون مدعومون من ترامب مثل آندي بيغز، بينما فاز مرشحون تقدميون في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية، مما يمهد لمعركة انتخابية محتدمة في نوفمبر. - في الدائرة الخامسة، فاز المرشح الجمهوري مارك لامب، المدعوم من ترامب، رغم الفضائح، وسيواجه الديمقراطية إليزابيث لي. في المقابل، تخوض النائبة الديمقراطية أديليتا غريجالبا الانتخابات دون منافسة تُذكر. - في الدائرة الأولى، فاز جاي فيلي بدعم من ترامب، بينما يواجه الجمهوري ألكسندر كولودين وزير الخارجية الحالي أدريان فونتس. في الدائرة السادسة، يتنافس الجمهوري خوان سيسكوماني والديمقراطية جوانا ميندوزا في سباق تنافسي.

اختار الناخبون الجمهوريون والديمقراطيون في ولاية أريزونا مرشحي أحزابهم في الانتخابات التمهيدية التي تمت أمس على منصب الحاكم وعلى مقاعد دوائر مجلس النواب الأميركي. وفاز مرشحون مدعومون من الرئيس دونالد ترامب ومشككون في نتائج انتخابات 2020 في الانتخابات التمهيدية الجمهورية، بينما فاز مرشحان تقدميان في الانتخابات التمهيدية الديمقراطية في دائرتين بالولاية. وتمهد هذه الانتخابات لمعركة انتخابية محتدمة في نوفمبر/ تشرين الثاني على عدد من مقاعد مجلس النواب الأميركي، إلى جانب منصبي الحاكم ووزير الخارجية في الولاية، اللذين يعدهما الديمقراطيون حاسمين لمنع تشديد قواعد التصويت الحالية بالولاية.

فوز جمهوري شكك في نزاهة انتخابات 2020

واختار ناخبو الحزب الجمهوري للترشح على منصب حاكم الولاية، النائب آندي بيغز، المدعوم من ترامب والذي عارض علنا نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 استنادا إلى مزاعم ترامب دون دليل أن الانتخابات تم تزويرها لصالح الرئيس الأسبق جو بايدن، حيث من المقرر أن يواجه الحاكمة الحالية الديمقراطية كاتي هوبز التي لم تواجه أي منافسة ديمقراطية.

وترأس بيغز، عضو مجلس النواب سابقا، تكتل الحرية اليميني المتطرف، وفي 6 يناير/ كانون الثاني اعترض على احتساب أصوات المجمع الانتخابي لولاية أريزونا و5 ولايات أخرى لصالح بايدن، كما شارك في حملة "أوقفوا السرقة"، وسعى للحصول على عفو رئاسي عقب الهجوم على مبنى الكابيتول، وذلك وفقا لشهادة قدمتها لجنة النواب التي حققت في أحداث الاقتحام.

وحال فوز بيغز، سيكون لديه سلطة كبيرة في ما يتعلق بملف التصويت في هذه الولاية المتأرجحة التي يستهدفها ترامب، حيث يتمتع حاكم ولاية أريزونا بصلاحية توقيع تشريعات أو استخدام حق النقض ضد قوانين تؤثر على التصويت على البريد وتسجيل الناخبين والتصديق على نتائج الانتخابات.

جمهوري بسلوك جنسي غير لائق يواجه ديمقراطية ضد إسرائيل

وفي الدائرة الخامسة، والتي تعد معقلا راسخا للجمهوريين، والتي كان يمثلها بيغز، فاز المرشح المدعوم من ترامب مارك لامب رغم تسريبه رسائل جنسية خارج إطار زواجه، إضافة إلى رسائل عنصرية، على منافسه الجمهوري دانيال كينان المطور العقاري، وسيواجه لامب، المرشحة الديمقراطية التي فازت بتمثيل الديمقراطيين إليزابيث لي.

وستشكل الانتخابات في هذه الدائرة اختبارا لتوجهات الناخبين تجاه المزاعم المتعلقة بسلوك جنسي غير لائق، خاصة بعدما كشفت صحيفة أريزونا ريبابليك أنه وجه تهديدات لإحدى متلقيات تلك الرسائل في حال فضحته. وحاول منافسه استغلال هذه المزاعم لمهاجمته، معتبرا أنها قد تهدد فرص الجمهوريين للاحتفاظ بهذا المنصب.

ورفضت المرشحة الديمقراطية إليزابيث لي، الحصول على أموال من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، واتخذت موقفا خلال حملتها الانتخابية معارضا للسياسات الإسرائيلية. وأكدت أنها تدعم حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل واستثمار الموارد الأميركية في المجتمعات المحلية بدلا من الحروب والإبادة الجماعية في الخارج، مشيرة إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في غزة. وتبلغ من العمر 43 عاما وتعمل في مجال الرعاية الصحية.

تقدمية مناوئة لإسرائيل تواجه جمهوري في دائرة آمنة للديمقراطيين

وفي السياق، خاضت النائبة الديمقراطية الحالية المعارضة للإبادة الجماعية في غزة، أديليتا غريجالبا الانتخابات التمهيدية دون منافسة في الدائرة الخامسة التي تعد معقلا راسخا للحزب الديمقراطي، ويُتوقع فوزها بسهولة حيث تصنف طبقا لتقرير كوك السياسي المتخصص في تصنيف السباقات في الانتخابات، بأنها آمنة للديمقراطيين.

وينافس غريجالبا في الانتخابات في نوفمبر/ تشرين الثاني، المرشح الجمهوري دانيال بوتييريز الأب، الذي فاز في الانتخابات التمهيدية الجمهورية. وسبق أن فازت عليه في الانتخابات في 2024 بفارق كبير. وتعد غريجالبا من أبرز الأصوات التقدمية في الكونغرس ووقعت مع آخرين على بيان يعارض تقديم مساعدات عسكرية لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ولبنان وتدعو لحل الدولتين.

لاعب كرة يفوز بدعم من ترامب

دفع الرئيس ترامب لاعب كرة القدم الأميركية السابق والمعلق الرياضي جاي فيلي لتغيير دائرته والترشح في الدائرة الأولى، وفاز فيها بدعم ترامب. وتعد هذه الدائرة المتأرجحة تنافسية ويعتبرها الديمقراطيون حاسمة في طريقهم لانتزاع الأغلبية في مجلس النواب، ومن المرجح فوز الديمقراطي أميش شاه، الذي خسر انتخابات 2024 بفارق 4 نقاط، والذي يتقدم على منافسته المذيعة السابقة مارلين غالان ووذز.

وذكر فيلي في وقت سابق أن دافعه للترشح كان محاولة الاغتيال التي استهدفت ترامب عام 2024 في ولاية بنسلفانيا. وتشير التقارير إلى أن هذه الدائرة فد تكون الأغلى والأكثر اشتعالا على مستوى البلاد في نوفمبر/ تشرين الثاني. وتدعم منظمة وول ستريت اليهودية الليبرالية المرشح الديمقراطي أمين شاه، وهي منظمة تتبنى مواقف مؤيدة للسلام تتبنى حل الدولتين، وتدعم إسرائيل في الوقت ذاته وترفض مواقف حكومة بنيامين نتنياهو، وكانت قد رفضت الاعتراف بارتكاب إبادة جماعية في غزة قبل أن تغير موقفها في أغسطس/آب 2025.

محام رفض الاعتراف بانتخابات 2020 يواجه وزير خارجية أريزونا

إلى ذلك، اختار ناخبو الحزب الجمهوري، المحامي ألكسندر كولودين الذي رفض الاعتراف بنتائج انتخابات 2020 ولجأ إلى القضاء في محاولة لإلغاء خسارة ترامب أمام جو بايدن في ولاية أريزونا، وعاقبته نقابة المحامين في الولاية بسبب جهوده في محاولة قلب النتائج. وحظي كولودين بدعم في الانتخابات من منظمات يمينية منها "تيرنينغ بوينت يو إس إيه" التي كان قد أسسها الراحل تشارلي كيرك.

وسيواجه كولودين وزير خارجية ولاية أريزونا الحالي الديمقراطي أدريان فونتس، والذي يسعى لإعادة انتخابه لولاية ثانية. وخدم فونتس في سلاح مشاة البحرية الأميركية وعمل مدعيا عاما لسنوات طويلة، ويُعد المسؤول الأول عن إدارة وتنظيم العملية الانتخابية والإشراف على فرز الأصوات بالولاية ويدعم التوسع في خيارات التصويت المبكر وإدخال التقنيات الحديثة في فرز الأصوات.

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سباق تنافسي متكافئ بين الجمهوريين والديمقراطيين في الدائرة السادسة

سيختار الناخبون في نوفمبر/ كانون الثاني، عضو مجلس نواب عن الدائرة السادسة بولاية أريزونا، والتي يتنافس فيها النائب الجمهوري الحالي خوان سيسكوماني والمرشحة الديمقراطية جوانا ميندوزا، ويأمل الديمقراطيون بالفوز بهذه الدائرة لتمكينهم من قلب مجلس النواب الأميركي.

واُنتخب سيسكوماني لأول مرة عام 2022، وفاز بولايته الثانية عام 2024 بنسبة 50% من الأصوات ويستند إلى قصة حياته الشخصية كمهاجر مكسيكي ويحصل على دعم لجنة الشؤون الأميركية الإسرائيلية العامة (إيباك)، أما منافسته ميندوزا فهي من قدامى المحاربين وخدمت في العراق وأفغانستان، ويأمل الديمقراطيون أن تساهم سيرتها الذاتية كامرأة نشأت في بيئة ريفية فقيرة من أصول مكسيكية وعملها في مشاة البحرية الأميركية في قلب المقعد. وتحظى بدعم المنظمة اليهودية الليبرالية جيه ستريت. وطبقا لتقرير كوك السياسي، تعتبر هذه الدائرة واحدة من أكثر الدوائر انقساما وتنافسية داخل البلاد، حيث فاز بها ترامب بفارق نقطة واحدة عام 2024 وخسرها بفارق نقطة عام 2020.