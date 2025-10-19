- انتهى الاتفاق النووي الإيراني، مما يعيد الجدل حول الملف النووي إلى نقطة الصفر، بعد انسحاب الولايات المتحدة وتخلي إيران عن التزاماتها. - تفعيل آلية الزناد أعاد العقوبات الدولية على إيران، مما يعيد الملف إلى مجلس الأمن، بينما تعتبر إيران هذا الإجراء باطلاً قانونياً. - تواجه إيران خيارين: إنتاج القنبلة النووية أو التفاوض مع الولايات المتحدة، وسط ضغوط دولية وخيارات صعبة تتطلب تعاوناً شعبياً وإصلاحات.

انتهى رسمياً، أمس السبت، العمر الزمني للاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى، مع انقضاء فترة القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن في عام 2015. وبهذا الحدث، تدخل إيران والعالم رسمياً مرحلة ما بعد الاتفاق النووي من دون أن يحقق مبتغاه، فقد فشل الاتفاق النووي الإيراني في تسوية ملف طهران النووي، ليعيد الجدل حوله إلى النقطة الصفر من جديد، وفي وضع أسوأ من فترة ما قبل إبرام الاتفاق في ذلك العام. واقعياً، فإن الاتفاق النووي الإيراني مات سريرياً منذ عام 2018، عندما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب منه، وما أعقبه من تخلي إيران عن التزاماتها النووية بالتدرج خلال السنوات الماضية. ومع انقضاء الاتفاق النووي، عاد الجدل حول ملف إيران النووي في ظلّ غياب التفاهم الدولي حول حلّ الملف ومستقبل البرنامج النووي الإيراني، فالصراع محتدم بين طهران وروسيا والصين من جهة، والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا من جهة أخرى، فضلاً عن استمرار الانقسام الداخلي في إيران بين التيارات المؤيدة والمعارضة للاتفاق النووي.

وكانت إيران تأمل أن يؤدي انتهاء مدة القرار 2231 إلى رفع جميع القيود المفروضة على برنامجها النووي وإلغاء حظر الأسلحة، غير أن الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا الأوروبية، وهي الدول المشاركة في الاتفاق، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا) فعّلت في أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، آلية الزناد، لتعيد بذلك العقوبات الدولية وستة قرارات سابقة لمجلس الأمن ضد طهران، ما يعني عملياً إعادة إدراج الملف الإيراني على جدول أعمال المجلس وتمديد القيود المرتبطة بالبرنامج النووي والتسليحي مرة أخرى.

طهران ترى أن تفعيل الترويكا الأوروبية آلية الزناد باطل قانونياً

ووجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس السبت، رسالة رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئاسة مجلس الأمن، مؤكداً فيها انتهاء العمل بالاتفاق النووي وبالقرار 2231 الصادر عام 2015 اعتباراً من يوم أمس (18 أكتوبر/تشرين الأول)، مشدداً على أن محاولة الدول الأوروبية توظيف ما تصفه بإخطار بدء تفعيل آلية الزناد "معيبة شكلاً ومنعدمة المضمون"، وأن "كلّ ما يُسمّى إحياءً أو إعادة للقرارات المنتهية يعدّ باطلاً قانونياً". وأوضح أن القرار 2231 كان نافذاً حتى 18 أكتوبر 2025 فقط، وبعد هذا التاريخ تنقضي جميع بنوده وجميع القرارات السابقة المرتبطة به، و"تفقد أي أثر قانوني مستمر". وأضاف أن "أي تدابير أو عقوبات كانت قد انتهت لا يمكن قانونياً إعادة تفعيلها أو تطبيقها مجدداً، وكلّ محاولة في هذا السياق باطلة من أساسها ومخالفة للقانون الدولي".

كذلك طالبت الخارجية الإيرانية، في بيان أمس، الأمين العام للأمم المتحدة، بأن يُصحّح فوراً المعلومات التي وصفتها بأنها "غير دقيقة" والمنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة، و"المتعلقة بادعاء استئناف القرارات المنتهية ضد إيران، وذلك من أجل منع المزيد من الفوضى القانونية والإجرائية في عمل مجلس الأمن".

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي، كما نقلت عنه وكالة مهر أمس، أن "العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة وأوروبا فرضها، عبر ما يُسمّى بـ"آلية الزناد"، ليس لها أي أساس قانوني، وأن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة غير ملزمة بتنفيذها". ولفت إلى أنه "مع انتهاء صلاحية القرار 2231، سيتغير أيضاً وضع ملف إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومن الآن فصاعداً، لن يُطلب من المدير العام للوكالة تقديم تقرير بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي الإيراني)". بالتزامن مع ذلك، وجّهت إيران وروسيا والصين، أمس، رسالة مشتركة إلى مجلس الأمن، لإبلاغه بالانتهاء الرسمي للعمل بالقرار 2231 الذي منح الشرعية الدولية للاتفاق النووي الإيراني، مؤكدة في الرسالة أن على المجلس إغلاق الملف الإيراني نهائياً، وأنّ أي محاولة لإحياء العقوبات من قبل الغرب لا تستند إلى أساس قانوني دولي.

ما هو القرار 2231؟

القرار 2231 هو الوثيقة القانونية الدولية التي صدّق من خلالها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في يوليو/تموز 2015 على الاتفاق النووي الإيراني الذي وقّعته إيران ومجموعة (1+5)، أي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. وقد شكّل هذا القرار الإطار الرسمي الذي منح الاتفاق شرعية دولية، وأقرّ رفع العقوبات المفروضة على إيران مقابل التزامها بقيود مشدّدة على برنامجها النووي. ودخل القرار حيّز التنفيذ في 26 أكتوبر 2015، وكان من المفترض أن يستمر عشر سنين، بحيث ينقضي رسمياً في 18 أكتوبر 2025، وهو التاريخ الذي يُفترض أن تُلغى فيه جميع القيود والحظر المفروضة على برنامج إيران النووي وحظر الأسلحة عليها، وأن تُغلق قضية إيران نهائياً في مجلس الأمن، فتخرج من تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة الذي يُجيز العقوبات والإجراءات القسرية ضد الدول.

لن يُطلب بعد الآن من المدير العام للوكالة الدولة للطاقة الذرية تقديم تقارير دورية حول الاتفاق

ينصّ البند الثامن من القرار على أنه بعد مرور عشر سنوات على توقيع الاتفاق، يجب على مجلس الأمن أن يُنهي القرار ويزيل ملف إيران من جدول أعماله. لكن في الواقع، لم يتحقق هذا؛ إذ إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا فعّلت قبل أسابيع ما يُعرف بـ"آلية الزناد" أو "سناب باك"، التي تسمح نظرياً بإعادة فرض العقوبات الأممية القديمة إن أخلّت إيران بالتزاماتها النووية، رغم أن طهران ترى أن هذا الإجراء باطل قانونياً، لأن هذه الدول فقدت أهلية هذا الحق بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018، وهو الموقف الذي أيدته روسيا والصين بشكل واضح.

اليوم التالي بعد الاتفاق النووي الإيراني

يرى الخبير الإيراني صلاح الدين خدیو، في حديث مع "العربي الجديد"، أن ما تسعى إليه طهران من إعلان نهاية القرار 2231 ليس فقط إغلاق الملف قانونياً، بل إنهاء مرحلة القيود والعقوبات المفروضة على برنامجها النووي، والدخول في ما تسميه "عصر ما بعد الحظر" حيث تصبح أنشطة إيران النووية عادية بالكامل تحت مظلة معاهدة عدم الانتشار النووي (أن تي بي). لكن، بحسب خدیو، فإن تفسير إيران يختلف جذرياً عن تفسير القوى الغربية؛ فبينما ترى طهران وروسيا والصين أن القرار انتهى فعلياً، تعتبر الدول الأوروبية والولايات المتحدة أن القيود لا تزال سارية بفضل تفعيل "آلية الزناد"، وأن إيران لم تخرج من البند السابع بعد. ويؤكد الخبير الإيراني أن "نهاية الاتفاق النووي بدأت عملياً يوم انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018، إذ لم يعش الاتفاق سوى ثلاث سنوات فعلية واستفادت منه إيران بشكل محدود جداً".

وبعد انسحابها من الاتفاق النووي في 8 مايو/أيار 2018، بدأت واشنطن بفرض عقوبات أكثر قسوة وشمولاً مما قبل إبرام الاتفاق على طهران، وردّت عليه إيران بالتخلي تدريجياً عن تعهداتها النووية المنصوص عليها في الاتفاق، فواصلت توسيع برنامجها النووي، وصولاً إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، بينما أصبح الاتفاق حبراً على ورق.

وفي تحليله لـ"اليوم التالي" لانتهاء الاتفاق النووي الإيراني أمس، يقول خدیو لـ"العربي الجديد"، إن هذا اليوم لا يعني عودة الملف النووي إلى وضع طبيعي حيث لا يحمل أثراً عملياً أو تغييراً ملموساً في وضع إيران الدولي، لأن الآلية الأوروبية أعادت فعلياً جميع العقوبات، مضيفاً أن آثار تفعيل "آلية الزناد" منذ أسبوعين ستظهر قريباً بشكل متسارع، مع انضمام دول إضافية إلى العقوبات الأوروبية، وبالتالي "ما بدأ أمس ليس نهاية عصر العقوبات، بل بداية فعّالة لمرحلة جديدة منها بعد الاتفاق، حيث يُعاد إحياء القرارات المعلّقة ضمن القرار 2231 بدل أن تُلغى نهائياً، ما يعني تدويل الملف النووي الإيراني مرة أخرى".

أسفنديار خدايي: إيران أمام خيارين، إما التوجّه نحو إنتاج القنبلة النووية أو الدخول في مفاوضات جوهرية

غير أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد أول من أمس الجمعة في منشور على "إكس"، ضرورة إخراج الملف من جدول أعمال مجلس الأمن، فيما قال نائبه للشؤون الدولية، كاظم غريب أبادي، أول من أمس، في حوار مع التلفزيون الإيراني إنه مع انتهاء القرار سيتغيّر كذلك وضع الملف الإيراني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بحيث لن يُطلب من المدير العام للوكالة بعد الآن تقديم تقارير دورية حول الاتفاق النووي.

وفي ما يتعلق بوضع برنامج طهران النووي بعد انتهاء عمر الاتفاق النووي الإيراني أمس، يقول الخبير الإيراني أسفنديار خدايي، في حديث لـ"العربي الجديد"، إنه إذا كانت المنشآت النووية قد دُمّرت بالكامل في الهجوم الإسرائيلي الأميركي الذي وقع في يونيو/حزيران الماضي، ولم يعد بالإمكان فعل شيء في المدى القصير، فإن الأمر محسوم، ولا تبقى أي خيارات مطروحة أمام إيران. ويضيف: "أما إذا كانت المنشآت النووية وكميات اليورانيوم المخصّب والكوادر العلمية، أي العلماء النوويون، ما زالت موجودة، فإن أمام إيران خيارين اثنين: الأول هو التوجّه نحو إنتاج القنبلة النووية وخوض المواجهة والعقوبات والضغوط الداخلية والخارجية"، مشيراً إلى أن هذا الخيار "سيعرّض النظام لخطر وجودي كبير". أما الخيار الثاني، وفق قوله، فهو الدخول في مفاوضات جوهرية مع الولايات المتحدة على أمل التوصّل إلى تفاهم جديد، لكن واشنطن، بحسب خدايي، ستطرح هذه المرة شروطاً جديدة وأساسية، من بينها الحدّ من مدى الصواريخ الإيرانية، وهو ما يعني أن قبول هذه الشروط سيضع الجمهورية الإسلامية أيضاً أمام خطر جدّي آخر.

ولا يبدي خدايي تفاؤلاً حيال إمكان الوصول إلى حلّ جديد للملف النووي الإيراني، معتبراً أنه "على الرغم من أن الجمهورية الإسلامية لم ترتكب خلال السنة الماضية خطأً يُذكر، إلا أن الأفق يبدو قاتماً، وجميع الخيارات مُرّة وغير محبّذة." ويضيف أن "المسار الأيديولوجي الذي اتُّبع منذ البداية كان خاطئاً"، وأن "البحث عن مخرج من هذا المأزق في غاية الصعوبة، ويتطلّب تعاون الشعب، وانفتاحاً دولياً، وإصلاحات عميقة في السياسة الخارجية والداخلية". ويؤكد الخبير الإيراني أنه "لا تُلمس عزيمة حقيقية على ذلك، وأن القدرة على اتخاذ القرار في هذا المستوى غير موجودة".