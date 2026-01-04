اليوم التالي في فنزويلا: بحث أميركي عن متعاونين

- اختطاف الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته من قبل الولايات المتحدة أدى إلى تعيين ديلسي رودريغيز كرئيسة مؤقتة، مع تأكيد الحكومة الفنزويلية على وحدة البلاد ورفض التدخل الخارجي. - تسعى الولايات المتحدة للتعاون مع الحكومة الفنزويلية، لكن الجيش يدعم رودريغيز ويرفض العدوان الأميركي، مما يضع ترامب أمام تحديات في فرض رؤيته. - يعيش الشارع الفنزويلي حالة من الترقب والقلق، مع استعداد المواطنين لأزمة طويلة الأمد واستمرار الدعوات للتظاهر ضد التدخل الأميركي والمطالبة بإعادة مادورو.

انتهى عملياً استعراض القوّة الذي حرص الرئيس الأميركي دونالد ترامب

رهانات ترامب في فنزويلا

على ترويجه طيلة أمس السبت عقب ساعات من العدوان على فنزويلا، واختطاف رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، مع بروز أسئلة جدّية عن اليوم التالي لمرحلة ما بعد مادورو، وكيفية تنفيذ رؤيته بـ"حكم" فنزويلا لبعض الوقت لسرقة أموالها ونفطها، كما أفصح بنفسه في المؤتمر الصحافي أمس. وعلى الرغم من أنه أظهر رغبة بالاستعجال في حكم فنزويلا، من دون توضيح كيفية حكم دولة جرى اختطاف رئيسها وبقاء نظامها، إلّا أنه حاول إخفاء حقيقة غياب المتعاونين معه، بل ذهب إلى حدّ القول إنّ نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز التي أدت اليمين الدستورية مستعدة "للقيام بما نراه ضرورياً لجعل فنزويلا عظيمة مرة أخرى، الأمر بسيط جداً"، قبل أن تكذبه الأخيرة؛ إذ ظهرت مساء السبت عبر التلفزيون الرسمي من العاصمة كاراكاس، إلى جانب شقيقها خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان)، ووزير الداخلية ديوسدادو كابييو، إضافة إلى وزيرَي الخارجية والدفاع ودعت إلى الهدوء والوحدة "للدفاع عن البلاد"، في ظلّ ما وصفته بـ"خطف مادورو"، مؤكدة أنّ فنزويلا "لن تكون أبداً مستعمرة لأي دولة"، كما أكدت أن مادورو "هو الرئيس الوحيد لفنزويلا".

ولم يغفل ترامب أن يرفق حديثه عن الرهان على رودريغيز بالذات، أيّ على دائرة مادورو الضيقة، وعلى قدرته في جذبها إلى صفّه، بالترغيب عبر التلميح برفع العقوبات عن فنزويلا وجعلها مزدهرة، أو بالترهيب عبر التشديد على الاستعداد لتوجيه ضربات أخرى حتّى تستقر الأمور وفقاً لرؤيته، في الوقت التي كانت تقارير صحافية تتحدث عن أسماء أخرى قد تكون مرشحة للتعاون مع الإدارة الأميركية، ربما محاولة لبث الفرقة داخل فريق مادورو الذي بدا أنه لا يزال ممسكاً بالقدرة على إدارة البلاد. محاولة ترامب إظهار مادورو مكسوراً بعد نشر صورة له خلال نقله مكبلاً، سرعان ما بدّدها المقطع المصور الذي انتشر له غداة وصوله مع زوجته إلى الولايات المتحدة، مساء السبت، من أجل محاكمته في دائرة المقاطعة الجنوبية في مانهاتن ـ نيويورك، إذ بدا هادئاً، بل ووجه التهنئة لرجال إنفاذ القانون، بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

عُيّنت ديلسي رودريغيز نائبة مادورو رئيسةً مؤقّتة



كذلك، كان لافتاً تغيير ملابسه ثلاث مرات على الأقل: ثياباً رياضية ذات لون رمادي في الصورة الأولى التي نشرها ترامب، وكان مادورو مقيداً فيها، وذلك على متن السفينة الحربية إيو جيما، أما الصورة الثاني فكانت بزي أزرق خلال نزوله من الطائرة التي نقلته مع زوجته إلى نيويورك مساء السبت. وانتشرت بعدها صور وفيديو، ظهر فيها مرتدياً ثياباً رياضية سوداء، تلك التي وجّه فيها التهنئة بمناسبة الأعياد. وبدا الرجل مرتاحاً إلى درجة رفعه في إحدى الصور إبهامَيه. أمام هذه المعادلات، لا يبدو موقف ترامب واضحاً حول حكم فنزويلا، رغم استعجاله طلب محاكمة مادورو، بل إنّ كل المعطيات تشير إلى أنّ أمام واشنطن، وفق المسار الحالي، فترة طويلة من الضبابية وغياب الحسم وعدم اتضاح الرؤية. وبعد ساعات من اختطاف الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، من العاصمة كاراكاس، بدأت السلطات في فنزويلا ملء الفراغ عبر تكليف نائبة الرئيس ديلسي رودريغيز، بتولي القيادة المؤقتة، وذلك في انتظار حسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب موقفه بشأن إدارة فنزويلا، التي تطرق إليها في مؤتمره الصحافي في فلوريدا، مساء السبت، خلال الحديث عن العملية العسكرية التي شنّتها وحدة "دلتا فورس" في فنزويلا.

وبدا واضحاً أن ترامب يدرس احتمالات عدّة بشأن حكم فنزويلا، عبر البحث عن متعاونين مع واشنطن لذلك، لكنه قرّر منح الفرصة لرودريغيز للقيادة، مشيراً إلى أنها أجرت اتصالاً معه ومع وزير الخارجية ماركو روبيو. في المقابل، قلّل ترامب من حظوظ زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، في حكم البلاد بوصفها "لا تحظى باحترام داخل فنزويلا" على حدّ تعبيره. وشدّد أيضاً على أنّ روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال دان كاين، سيديرون فنزويلا. ووسط كل هذه التطورات، حسم الجيش الفنزويلي قراره، اليوم الأحد، باعترافه برودريغيز رئيسة بالوكالة، فيما أكد وزير الدفاع فلاديمير بادرينو استنفار الجيش "في أنحاء البلاد لضمان السيادة"، كاشفاً أن "عدداً كبيراً من الفريق الأمني للرئيس نيكولاس مادورو قتل في العملية الأميركية". وطالب "العالم بالتحرك ضد العدوان الأميركي على سيادة فنزويلا ودستورها وأراضيها".

وقال مساء السبت: "تحدثت معها للتو، وهي في الأساس مستعدة للقيام بما نراه ضرورياً لجعل فنزويلا عظيمة مرة أخرى، بكل بساطة"، وهو ما أكده روبيو، اليوم الأحد، بالقول عن "واشنطن ستعمل مع القادة الفنزويليين الحاليين إن اتّخذوا قرارات صائبة". وأضاف في تصريحات لشبكة "سي بي أس" الإخبارية أن موقف الولايات المتحدة سيتحدّد "بناء على ما يفعلونه (القادة الفنزويليون)، وسنرى ماذا سيفعلون". وأضاف: "ما أعرفه هو أنه إن لم يتّخذوا القرار الصائب، فإنّ الولايات المتحدة ستحتفظ بأدوات ضغط عدّة". وشدّد على أنّ "الإدارة لن تستبعد خيار القوات البرية في فنزويلا ولكنها تعتمد الضغط بالحظر النفطي"، مشيراً إلى أن "الحظر النفطي سيبقى مفروضاً على فنزويلا حتى نشهد تغييرات تخدم مصالحنا والشعب الفنزويلي".

وأكد روبيو أن "انتشارنا العسكري الواسع في منطقة الكاريبي سيستمر". كذلك، اعتبر وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث في حديثٍ لقناة "سي.بي.إس نيوز" الأميركية، اليوم الأحد، أن التدخل الأميركي في فنزويلا واعتقال مادورو "هو على النقيض تماماً" من الغزو الأميركي للعراق، في عام 2003. وقال هيغسيث: "لقد أمضينا عقوداً وعقوداً واشترينا بالدماء ولم نحصل على أي شيء اقتصادياً في المقابل، ثم يأتي الرئيس ترامب ليقلب الطاولة"، وأضاف أنه من خلال العمل الاستراتيجي، يمكن للولايات المتحدة ضمان حصولها على "ثروات وموارد إضافية مما يمكن أي بلد من إطلاق العنان لذلك، من دون الحاجة إلى إراقة دماء الأميركيين".

وتابع "أعني أنها كانت خطوة جريئة ومتهورة، لكنها كانت مدروسة جيداً، لقد كانت محكمة التخطيط، كان لدى جيشنا الوقت الكافي للإعداد لها وتوفير الموارد، ثم قام (ترامب) بتلك الخطوة الجريئة ومن خلالها، قلبنا هذا الوضع رأساً على عقب وسيستفيد الأميركيون من ذلك". وتدرك إدارة ترامب صعوبة البحث عن متعاونين متمكّنين من الأرض، وهو ما عبرت عنه رودريغيز التي ردت على كلام ترامب بالمطالبة بالإفراج الفوري عن مادورو، ووصفته بـ"الرئيس الوحيد" لفنزويلا، معتبرة أن الهجوم الأميركي "وصمة عار رهيبة" في العلاقات الثنائية، وبعد تكليفها من المحكمة العليا بتولي القيادة المؤقتة للبلاد، مساء السبت، حسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، قالت: "لن نكون عبيداً مرة أخرى أبداً".

هيغسيث: تدخلنا في فنزويلا نقيض التدخل في العراق



ورودريغيز كانت وزيرة للخارجية بين عامَي 2014 و2017، وصاغت مسار المواجهة ضد الولايات المتحدة، وهو المسار الذي واصلته بصفتها نائبة للرئيس. وبموجب الدستور الفنزويلي، تصبح رودريغيز القائم بأعمال الرئيس حال غياب مادورو. وخلال ظهورها بعد فترة وجيزة من تصريحات ترامب، على التلفزيون الرسمي برفقة شقيقها رئيس الجمعية الوطنية خورخي رودريغيز، ووزير الداخلية ديوسدادو كابيو، ووزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، أكدت أن مادورو لا يزال الرئيس الوحيد لفنزويلا. وترأست رودريغيز اجتماعَين، فجر اليوم الأحد. ضمّ الأول كبار المسؤولين في الدولة، فيما خُصص الثاني لمجلس الأمن القومي، الذي ضم إلى جانبها وزيرَي الدفاع والداخلية وجرى بحث خطة التعبئة العامة، والإجراءات الكفيلة بتأمين احتياجات المواطنين وسير الخدمات العامة، وأشار هذا الظهور المشترك إلى أن المجموعة التي تولت السلطة مع مادورو ستبقى متحدة على الأقل في الوقت الحالي.

في هذا السياق، ذكر تقرير لصحيفة نيويورك تايمز اليوم الأحد، أن مسؤولين أميركيين استقروا منذ أسابيع، على اختيار رودريغيز للحلول محلّ مادورو، بعد أن تركت انطباعاً إيجابياً لدى مسؤولي إدارة ترامب بسبب إدارتها قطاع النفط الحيوي في فنزويلا، واضعين قائمة شروط للرضا عنها. وقال أشخاص مشاركون في المناقشات لنيويورك تايمز، إنّ وسطاء أقنعوا الإدارة بأنّ رودريغيز ستحمي وتدعم الاستثمارات الأميركية المستقبلية في قطاع الطاقة بالبلاد، وقال مسؤول أميركي كبير للصحيفة: "كنت أتابع مسيرتها منذ فترة طويلة، لذلك لدي فكرة عن شخصيتها وما تمثله".

وأضاف: "لا أزعم أنها الحل الدائم لمشاكل البلاد، لكنها بالتأكيد شخص نعتقد أنّنا نستطيع العمل معه على مستوى أكثر مهنية بكثير مما كنّا قادرين عليه مع مادورو". مع ذلك، أكد مسؤولون أميركيون لـ"نيويورك تايمز"، أنّ علاقتهم مع الحكومة المؤقتة بقيادة رودريغيز ستعتمد على مدى التزامها بقواعدهم، مضيفين أنهم يحتفظون بحق اتخاذ إجراءات عسكرية إضافية إذا لم تحترم المصالح الأميركية. ورغم إدانة رودريغيز العلنية للهجوم، قال مسؤول أميركي رفيع إنه من المبكر استخلاص استنتاجات حول نهجها، وإنّ الإدارة لا تزال متفائلة بإمكانية العمل معها. ورودريغيز هي ابنة مقاتل ماركسي اشتهر بخطف رجل أعمال أميركي. وقد تلقت تعليمها جزئياً في فرنسا، إذ تخصّصت في قانون العمل. وشغلت مناصب حكومية متوسطة في عهد سلف مادورو، هوغو تشافيز، قبل أن تُرقّى إلى مناصب أكبر بفضل دعم شقيقها الأكبر خورخي رودريغيز، الذي أصبح لاحقاً كبير الاستراتيجيين السياسيين لمادورو. وتمكّنت رودريغيز من تحقيق استقرار في الاقتصاد الفنزويلي بعد سنوات من الأزمات، وزيادة إنتاج النفط تدريجياً رغم تشديد العقوبات الأميركية، وهو إنجاز أكسبها احتراماً متحفظاً حتى من بعض المسؤولين الأميركيين. ومع تعزيز سيطرتها على السياسة الاقتصادية وإقصاء منافسيها، بنت رودريغيز جسوراً مع النخب الاقتصادية والمستثمرين الأجانب والدبلوماسيين، وقدمت نفسها لهم خبيرة تكنوقراطية هادئة في قلب دائرة مادورو وسط مجموعة من المسؤولين الأمنيين الذين يشكلون معظم الدائرة المقربة من مادورو.

وحتى مساء السبت، استمرت مظاهر الولاء لمادورو خلال تسلمها مهامها بدلاً منه، مع استمرار التعريف عنها على التلفزيون الفنزويلي الرسمي بـ"نائبة الرئيس". وقال مقربون من الحكومة الفنزويلية لـ"نيويورك تايمز"، إن هذه المظاهر من الولاء كانت استراتيجية علاقات عامة ضرورية لتهدئة أنصار الحزب الحاكم، بما في ذلك داخل القوات المسلحة والجماعات شبه العسكرية، الذين كانوا في حالة صدمة من الإهانة العسكرية التي ألحقتها الولايات المتحدة ببلادهم ومن الدمار والضحايا الذين خلفهم الهجوم. ومع غياب أي موقف للجيش الفنزويلي، ذي السلطة القوية في البلاد، لا يزال الشارع الفنزويلي يعيش حالة الصدمة المشوبة بالتوتر الحذر. ودعا الحزب الاشتراكي الموحّد الحاكم أنصاره مساء السبت، إلى القيام بتجمعات شعبية في أنحاء البلاد، للتعبير عن شجبهم لما فعلته واشنطن، ولإبداء تضامنهم مع رئيسهم المختطف، والمطالبة بإعادته.

روبيو: لن نستبعد خيار القوات البرية في فنزويلا

تظاهرات في كاراكاس

وفي تجمّع في العاصمة ألقت عمدة المدينة كارمن ميلينديز الشخصية البارزة في الحزب كلمة باسم نساء فنزويلا، طالبت فيها ترامب بإطلاق سراح مادورو "الرئيس الشرعي المنتخب"، وإعادته إلى بلاده. وقضى بعض أنصار الحزب سهرتهم في الشارع إلى الصباح التالي في مبادرة لإشاعة الطمأنينة لدى السكان، كما ظهر أفراد الجيش والشرطة و"المليشيا الوطنية البوليفارية" التابعة للحزب الحاكم، الذين كانوا يشرفون على تأمين الأمن والنظام، وحماية المؤسّسات والمرافق العامة. ولم تسجل دوائر الشرطة أيّ حادثة مخلة بالأمن طيلة أمس السبت، رغم حالة الفراغ التي سادت الشوارع في الساعات الأولى بعد العملية العسكرية، التي سرعان ما جرى تخطيها بعد أن طُبِّقت حالة الطوارئ القصوى، وجرى توزيع الواجبات بين الوحدات العسكرية العاملة على حسب خطة التعبئة العامة. لكن الملاحظ أن الشارع الفنزويلي لم يشهد تظاهرات كبيرة على النحو الذي اعتدنا رصده عند وقوع أحداث كبيرة، وربما يرجع الأمر إلى هول الصدمة التي أصابت مواطني البلاد، وأيضاً لأن البيانات التي أطلقتها قيادة الدولة ممثلة في الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز وكذلك وزيرَي الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، والداخلية ديوسدادو كابيلو حثت الفنزويليين على التمسك بالهدوء الحذر، وعدم الانجرار إلى الفوضى، والالتزام بما يصدر من السلطات العليا من وصايا وتوجيهات، في نفس الوقت الذي دعت فيه شخصيات من الأحزاب التقليدية المعارضة لمادورو أنصارها إلى توخي اليقظة، وطالبت بنقل السلطة إلى إدموندو غونزاليس أوروتيا، الذي تقول إنّه حاز أكثرية الأصوات في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2024.

إلى ذلك، دفعت حالة القلق والترقب المواطنين للتبضّع، والحصول على المواد الغذائية على وقع تصوّر أن الأزمة قد تمتد أياماً، وربما أسابيع. وظهر المواطنون في طوابير طويلة على أبواب المتاجر ومخازن الغذاء والصيدليات التي استمرت في فتح أبوابها إلى ساعة متأخرة من مساء السبت، لكن عملية الحصول على ما يريدونه جرت بسلاسة وهدوء، ومن دون أن يعكر صفوها حادث ما.