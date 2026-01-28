اليمين المتطرف في إسبانيا يستفيد من الفراغ ويعيد صياغة السياسة

- شهدت إسبانيا تحولاً سياسياً مع صعود اليمين المتطرف، حيث أصبح حزب فوكس لاعباً مؤثراً في السياسة الداخلية والخارجية، مستفيداً من مناخ سياسي استقطابي. - يترجم هذا الصعود إلى تمثيل ملموس في البرلمان، حيث يشغل حزب فوكس 33 مقعداً، مما يعزز وزنه في موازين القوى البرلمانية بجانب الحزب الشعبي وقوى يمينية أخرى. - يعكس صعود فوكس نمطاً أوروبياً، حيث يعزز تكيّف الأحزاب المحافظة مع خطاب اليمين المتطرف شرعيته، مما يثير تساؤلات حول قدرة الديمقراطية الإسبانية على احتواء هذا التحول.

لم يعد الحديث عن اليمين المتطرف في إسبانيا مقتصراً على ظاهرة انتخابية عابرة أو مجرد حزب يحتلّ مكاناً في المشهد السياسي الداخلي. وخلال سنوات قليلة، انتقل هذا التيار السياسي من هامش المشهد إلى متن النقاش العام، وأصبح لاعباً مؤثراً في تحديد أجندة سياسة البلاد الداخلية والخارجية، وفي رسم حدود اللغة السياسية، خصوصاً في ما يتعلق بقضايا الهوية والهجرة والإسلام. ويعدُّ حزب فوكس التعبير الأوضح عن هذا التحوّل في المشهد السياسي الإسباني، والذي لا يمكن قراءته بمعزل عن سياقه الأوروبي، وعن مناخ خطاب سياسي استقطابي بات يطبع الحياة العامة الإسبانية. مع ذلك، ليس اليمين المتطرف في إسبانيا كياناً واحداً ومتجانساً، فهو، على العكس، معسكر سياسيّ متعدّد المستويات تتقاطع داخله عناصر قومية محافظة ونزعات سلطوية وخطاب سياسي إقصائي، ويتموضع حزب فوكس في مركزه، باعتباره القوة الأكثر تنظيماً وحضوراً انتخابياً ومؤسّسياً.

معسكر اليمين المتطرف في إسبانيا

يترجم هذا الحضور السياسي لليمين، بشقّيه المتطرّف والتقليدي، إلى تمثيل ملموس داخل البرلمان الإسباني. في مجلس النواب المكوّن من 350 مقعداً، يشغل حزب فوكس اليميني المتطرف حالياً 33 مقعداً، مقابل 137 مقعداً للحزب الشعبي، الذي يشكّل العمود الفقري لليمين التقليدي. وإلى جانب هذين الحزبين، تتمثّل قوى يمينية ومحافظة ذات طابع إقليمي بعدد محدود من المقاعد، من بينها الحزب القومي الباسكي (PNV) بستة مقاعد، وحزب جونتس الكتالوني (Junts) بستة مقاعد، إضافة إلى تحالف كناريا بمقعدين. ورغم أنّ هذه القوى لا تندرج جميعها ضمن معسكر اليمين المتطرف في إسبانيا إلا أن حضورها يمنح اليمين الإسباني، بمختلف أطيافه، وزناً مؤثّراً في موازين القوى البرلمانية، خصوصاً في ظل غياب أغلبيات مطلقة.



أنطونيو ماييّو: الخطاب حول الهجرة والإسلام مرتبط بأبعاد واسعة

وتشير أحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة "كي داتا" إلى احتمال تعزيز حضور اليمين المتطرف في إسبانيا خلال أي استحقاق انتخابي مقبل، إذ يُتوقع أن يحافظ الحزب الشعبي على موقعه قوة أولى بنحو 137 مقعداً، فيما يسجّل حزب فوكس تقدّماً لافتاً قد يرفع تمثيله إلى ما بين 60 و65 مقعداً، أي بمعدل 30 مقعداً إضافياً. ووفق هذه التقديرات، قد يقترب مجموع مقاعد اليمين التقليدي والمتطرف من عتبة الأغلبية البرلمانية (176 مقعداً)، ما يجعل سيناريو تشكيل حكومة يمينية مشتركة مطروحاً حسابياً، وإن ظلّ مشروطاً بتوازنات سياسية وتحالفات معقّدة، لا سيما مع الأحزاب الإقليمية.

يوضح السياسي الإسباني أنطونيو ماييّو، منسق حزب اليسار الموحد، النائب السابق في البرلمان الأندلسي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ معسكر اليمين المتطرف في إسبانيا يستند إلى جذور محلية عميقة لا يمكن فصلها عن تاريخ إسبانيا السياسي. ويعتبر أن "اليمين المتطرف في إسبانيا يحمل مكوّناً داخلياً قائماً على تقاليد سلطوية ارتبطت تاريخياً بالملكية والكنيسة والجيش، وبلغت ذروتها في مرحلة (الجنرال فرانشيسكو) فرانكو (بين عامي 1939 و1975)، وظلّت حاضرة في بنية الدولة والمجتمع حتى بعد الانتقال الديمقراطي، وهي من أحدث التجارب السلطوية في أوروبا الغربية". ويضيف ماييّو أنّ هذه الخلفية المحلية تداخلت في السنوات الأخيرة مع موجة عالمية صاعدة، تتغذى من نماذج سلطوية جديدة، يتقدّمها التيار الذي برز مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما يحمله من نزعة قومية وشعبوية هجومية، ونظرة تقنية للسلطة تميل إلى تركيز القرار وتهميش الوسائط الديمقراطية، وهو ما منح اليمين المتطرف أدوات خطابية جديدة، ووسّع دائرة تأثيره الاجتماعي.

كما يلفت ماييّو إلى "أن الخطاب الداخلي حول الهجرة والإسلام لا يمكن فصله عن أبعاد خارجية وأيديولوجية أوسع، إذ يجري توظيفه لتقوية هوية وطنية متخيلة، وتمرير رسالة مفادها أنّ اليمين المتطرف في إسبانيا لم يعد مجرد قوة انتخابية هامشية، بل لاعب مؤثر في صياغة السياسات والقيم". ويربط ماييّو هذا التحوّل أيضاً بتغير موقف اليمين الإسباني من فلسطين وإسرائيل، معتبراً أن "الانتقال من مستويات تعاطف تقليدية مع القضية الفلسطينية إلى خطاب أكثر قرباً من إسرائيل يعكس تأثير الشعبويات العالمية على السياسة الداخلية الإسبانية".

تأسّس حزب فوكس عام 2013 على يد سانتياغو أباسكال وعدد من المنشقين عن الحزب الشعبي، في سياق تراجع الثقة بالأحزاب التقليدية عقب الأزمة الاقتصادية، وتصاعد السخط الاجتماعي تجاه النخب السياسية. ولسنوات، بقي الحزب محدود الحضور، قبل أن يحقق اختراقه الكبير بدءاً من عام 2018، مستفيداً من أزمة كتالونيا وتصاعد النقاش حول الهجرة والهوية الوطنية.

في السياق، تشير الباحثة والمحللة السياسية الإسبانية آنا لوبيز أورتيغا، مؤلّفة كتاب "اليمين المتطرف في أوروبا"، في حديث لـ"العربي الجديد"، إلى أن "التحوّل الأبرز الذي حققه حزب فوكس لا يتمثل فقط في عدد المقاعد التي حصدها، بل في قدرته على فرض موضوعاته على النقاش العام، وتحويل أفكاره إلى نقاط ارتكاز في الجدل السياسي والإعلامي، حتى في الفترات التي لم يكن فيها شريكاً مباشراً في الحكم". وتضيف أن التجربة الإسبانية "تؤكد نمطاً أوروبياً متكرّراً، إذ يؤدي تكيّف الأحزاب المحافظة مع خطاب اليمين المتطرف، أو التحالف معه باسم الاستقرار، إلى تعزيز شرعيته السياسية وتحويله من استثناء إلى شريك قابل للتطبيع داخل النظام". كما توضح أن حزب فوكس يخوض ما تصفه بـ"حروب اللغة السياسية والثقافية"، من خلال استهداف قضايا مثل حقوق المرأة، والتعليم، والذاكرة التاريخية، والسياسات البيئية، والهجرة، والإسلام، ومجتمعات الميم، إضافة إلى مواقفه من السياسة الخارجية، ولا سيّما ما يتعلق بفلسطين، بهدف إعادة تعريف ما هو مقبول سياسياً وإجبار بقية الفاعلين على العمل داخل هذا الإطار الخطابي.

إلى جانب الحزب الشعبي وفوكس، يضم المشهد السياسي الإسباني قوى يمينية ومحافظة ذات طابع إقليمي، تختلف في خطابها وأولوياتها عن اليمين المتطرف. من أبرزها الحزب القومي الباسكي (PNV)، وهو حزب محافظ اقتصادياً، قومي التوجه، يتبنى مقاربة براغماتية في قضايا الهجرة والاندماج، ويتجنب الانخراط في حروب الهوية، إضافة إلى تحالف كناريا الذي يركّز على القضايا التنموية والمصالح المحلية، وقوى كتالونية مثل "جونتس"، المصنفة يمينياً من حيث السياسات الاقتصادية، من دون اعتماد الخطاب الإقصائي لليمين المتطرف.



آنا تيرّون: اليمين المتطرف في إسبانيا استغل الهجرة لتسويق خطاب سياسي إقصائي

خطاب إقصائي لليمين المتطرف

في هذا الإطار، تؤكد آنا تيرّون، عضوة الحزب الاشتراكي في كتالونيا، النائبة السابقة بالبرلمان الأوروبي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اليمين المتطرف في إسبانيا "استغل ملف الهجرة لتسويق خطاب سياسي إقصائي، تُصوَّر فيه المجموعات المهاجرة، ولا سيما ذات الأصل الإسلامي، بوصفها تهديداً للهوية الوطنية والنظام الاجتماعي". وتضيف أن هذا الخطاب لا يقتصر على الحملات الانتخابية فقط، كما أنه يسعى إلى التأثير العميق في الوعي الاجتماعي والقيم الثقافية، بما يعزز مركزية اليمين المتطرف في النقاش العام.

تُظهر التجربة الإسبانية أن اليمين المتطرف بات قوة مؤثرة في تشكيل النقاش السياسي، حتى من دون السيطرة المباشرة على الحكم. وصعود حزب فوكس مكّنه من إدراج قضايا الهجرة والهوية وموقع المسلمين بالمجتمع في صلب الجدل العام، مستفيداً من الفراغات التي تتركها الأحزاب التقليدية، ومن الحرب الثقافية لتثبيت موقعه. وعلى الصعيد الدولي، يعكس التحول في مواقف اليمين الإسباني من فلسطين مدى تأثر السياسة الداخلية بالتيارات الشعبوية العالمية. وبينما لا تزال موازين القوى الانتخابية مفتوحة على أكثر من سيناريو، يبقى السؤال المركزي هو ما إذا كانت الديمقراطية الإسبانية قادرة على احتواء هذا التحوّل من دون أن تعيد إنتاج لغته ومنطقه، أو أن التطبيع التدريجي مع خطابه سيحوّله من ظاهرة سياسية إلى جزء ثابت من الثقافة السياسية اليومية.