اليمن: 7 قتلى وعدد من الجرحى باشتباكات قبلية في مأرب

- اندلعت اشتباكات قبلية عنيفة في وادي عبيدة بمحافظة مأرب، أسفرت عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، بسبب قضية ثأر قديمة بين قبيلتي "آل الحسن" و"آل شبوان"، مما أثار مخاوف من اتساع دائرة الصراع. - استخدمت في المواجهات أسلحة خفيفة ومتوسطة، وتركزت الاشتباكات في مناطق مأهولة بالسكان، مما زاد من القلق حول سلامة المدنيين، بينما فشلت الوساطات القبلية في احتواء الموقف. - تتكرر النزاعات القبلية في وادي عبيدة، وسط انتقادات لضعف تدخل الأجهزة الأمنية، مما يعكس هشاشة الوضع الأمني في المحافظة.

قُتل سبعة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، في اشتباكات قبلية عنيفة اندلعت من جراء قضية ثأر قديمة في منطقة وادي عبيدة بمحافظة مأرب الغنية بالنفط شمال شرقي اليمن. وبحسب مصادر قبلية ومحلية، فإن المواجهات التي بدأت السبت واستمرت حتى فجر اليوم الأحد، دارت بين مسلحين من قبيلتي "آل الحسن" و"آل شبوان" وسط مخاوف من اتساع دائرة الصراع في المحافظة.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن المواجهات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وسط حالة من التوتر والاستنفار القبلي في المنطقة، مشيرة إلى أن الاشتباكات تركزت في مناطق مأهولة بالسكان، ما أثار مخاوف واسعة من امتدادها إلى الأحياء السكنية وتعريض المدنيين للخطر.

وأكدت المصادر ذاتها، أن من بين القتلى ثلاثة أشقاء من أبناء علي بن جابر الشبواني، وهم فهد علي بن جابر الشبواني، وراشد علي بن جابر الشبواني، وجبران علي جابر الشبواني، فيما تحدثت المصادر عن سقوط قتلى وجرحى آخرين من الطرفين، لترتفع الحصيلة الأولية إلى سبعة قتلى على الأقل.

وأضافت المصادر أن وساطات قبلية عدة تدخلت منذ اندلاع المواجهات، في محاولة لاحتواء الموقف ووقف إطلاق النار، إلا أن تلك المساعي قوبلت بالرفض، فيما استمرت التحركات والاتصالات القبلية حتى ساعات فجر الأحد، سعياً لمنع اتساع دائرة الصراع.

وخيمت حالة من القلق على سكان وادي عبيدة مع استمرار دوي إطلاق النار حتى ساعات متأخرة، خصوصاً في ظل المخاوف من تجدد الاشتباكات واتساعها إلى مناطق مجاورة، في وقت دعا فيه وجهاء وشخصيات اجتماعية السلطة المحلية والأجهزة الأمنية في محافظة مأرب إلى التدخل العاجل لاحتواء النزاع وفرض الأمن.

تقارير عربية تجدّد النقاشات حول مستقبل مجلس القيادة الرئاسي اليمني

وتشهد مناطق وادي عبيدة بين الحين والآخر نزاعات قبلية وأعمال ثأر مسلحة، أوقعت خلال السنوات الماضية قتلى وجرحى، في ظل انتقادات متكررة لضعف تدخل الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للحكومة في فرض سلطة الدولة واحتواء النزاعات القبلية.