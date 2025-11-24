اليمن: 7 قتلى في اشتباكات بين مسلحين قبليين ومرافقي محافظ تعز 

- اندلعت اشتباكات في منطقة نجد البرد بين مسلحين قبليين ومرافقي محافظ تعز وجنود اللواء الرابع، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، بينهم خمسة من مرافقي المحافظ واثنان من المسلحين القبليين. - تتهم القبائل شقيق قائد اللواء الرابع بقتل وديع المقطري، وترفض تسليمه للجهات الأمنية، بينما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الجناة. - في حادث منفصل، قُتلت امرأة وأصيب آخرون في قصف طائرة مسيرة حوثية على قرية في مديرية حيس، رغم الهدنة المعلنة في أبريل 2022.

قُتل سبعة أشخاص، الاثنين، في اشتباكات بين مسلحين قبليين من جهة، ومرافقي محافظ تعز وجنود اللواء الرابع مشاة جبلي من جهة أخرى في منطقة نجد البرد بهيجة العبد التابعة لمديرية المقاطرة، شمالي محافظة لحج جنوب غربي اليمن. وأكدت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" أن اشتباكات مسلحة اندلعت عقب تحرك قوات اللواء لإزالة نقطة تفتيش تتبع أسرة القتيل وائل وديع سلطان المقطري، الذي سبق أن قُتل داخل معسكر اللواء، قبل نحو ثلاثة أشهر".

وأضافت المصادر أن اشتباكات مسلحة اندلعت خلال مرور موكب محافظ تعز نبيل شمسان الذي كان متوجها إلى عدن، ما أسفر عن مقتل خمسة من مرافقيه، بالإضافة إلى قتيلين من المسلحين القبليين، بينهم باسم سلطان، عم القتيل وديع وائل سلطان، إضافة إلى إصابة عدد آخر".

وأكدت المصادر أن المسلحين القبليين يتهمون شقيق قائد اللواء الرابع مشاة أبوبكر الجبولي بقتل وديع المقطري داخل مقر اللواء، وأن الجبولي يرفض تسليم شقيقه إلى الجهات الأمنية". ودانت قيادة محافظة تعز استهداف المحافظ، مشددة، في بيان، على أن الأجهزة الأمنية، وبالتنسيق الكامل مع محور طور الباحة، تواصل جهودها المكثفة لضبط الجناة وإحالتهم إلى العدالة.

في سياق آخر، قُتلت امرأة في الثلاثينيات من عمرها الاثنين، نتيجة استهداف طائرة مسيرة تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إحدى القرى في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة الساحلية غربي اليمن. وأكدت مصادر "العربي الجديد" أن زينب علي جناح، وهي أم لطفلة، تم استهدافها بقصف الطيران المسير وهي داخل منزلها في قرية الجربة شرق مديرية حيس الواقعة ضمن نفوذ المقاومة الوطنية الموالية للقوات الحكومية.

وأضافت المصادر أن القصف أدّى أيضا إلى سقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين من أبناء القرية". وتستهدف جماعة الحوثي بين الحين والآخر مواقع عسكرية ومدنية واقعة تحت سيطرة القوات الحكومية على الرغم من الهدنة المعلنة في إبريل/ نيسان 2022 برعاية أممية.