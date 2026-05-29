اليمن يودّع الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي بتشييع رسمي وشعبي

- شُيّع جثمان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في الرياض بحضور رسمي وشعبي كبير، مع إقامة صلاة الغائب في عدة محافظات يمنية، مما يعكس رمزيته بين أنصاره. - أشاد رشاد العليمي بدور هادي في الحفاظ على الدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية خلال ظروف صعبة، مشيراً إلى إيمانه بوحدة اليمن ودوره في مؤتمر الحوار الوطني الشامل. - أعلن هادي تنحيه عن السلطة في أبريل 2022 بعد مسيرة سياسية طويلة، حيث برز دوره بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء في 2015، مما أدى إلى بدء عمليات التحالف بقيادة السعودية.

شيّعت حشود رسمية وشعبية، اليوم الجمعة، جثمان الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي إلى مثواه الأخير في مقبرة العود في العاصمة السعودية الرياض، عقب الصلاة عليه في جامع الإمام تركي بن عبد الله، وسط حضور واسع من قيادات الدولة اليمنية ومسؤولين سعوديين وآلاف المشيعين من أبناء الجالية اليمنية. وتقدّم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، ومعه أعضاء المجلس سلطان العرادة وطارق صالح وعبد الله العليمي وعثمان مجلي، جموع المصلين والمشيعين، بحضور عدد من أعضاء الحكومة ومجلسي النواب والشورى وهيئة التشاور، وعدد من القيادات العسكرية.

وجرت مراسم الدفن وسط حضور رسمي وشعبي كبير، فيما أدى مواطنون في عدد من المحافظات اليمنية صلاة الغائب على روح الرئيس الراحل عقب صلاتي الجمعة والعصر، بمشاركة مسؤولين محليين وأعضاء في الحكومة ومجلس النواب، بحسب بيانات صادرة عن السلطات المحلية. وفي محافظة أبين، توافد آلاف المواطنين إلى مديرية الوضيع، مسقط رأس هادي، للمشاركة في صلاة الغائب ومراسم العزاء الشعبية، في مشهد عكس الحضور الرمزي للرئيس الراحل في منطقته وبين أنصاره.

في مشهد مهيب جسّد الوفاء لرجل الدولة والمناضل الوطني، تقدّم فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، ومعه أعضاء المجلس سلطان العرادة، وطارق صالح، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، جموع المصلين والمشيعين لجثمان رئيس الجمهورية السابق المشير الركن…

وقال العليمي، في كلمة نعى فيها الرئيس السابق، إن اليمن خسر واحداً من أبرز رجالاته وقادته الشجعان الذين ارتبطت أسماؤهم بالدفاع عن الدولة والنظام الجمهوري والتمسك بالثوابت الوطنية، معتبراً أن هادي قاد البلاد في "ظروف استثنائية بالغة الصعوبة"، وتمكن من الحفاظ على الاعتراف الإقليمي والدولي بالدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية. وأضاف رئيس مجلس القيادة الرئاسي أن الرئيس الراحل ظل مؤمناً بوحدة اليمن وسيادته ومدافعاً عن الشرعية الدستورية ومشروع الدولة الاتحادية، مشيراً إلى دوره في رعاية مؤتمر الحوار الوطني الشامل خلال المرحلة الانتقالية.

وكانت الرئاسة اليمنية قد أعلنت، أمس الخميس، وفاة الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي في العاصمة السعودية الرياض. وقال بيان النعي الصادر عن الرئاسة اليمنية إن "هادي انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس، بعد مسيرة وطنية طويلة تقلد خلالها أرفع المسؤوليات العسكرية والسياسية، وجسد في محطات فاصلة من تاريخ اليمن المعاصر نموذجاً لرجل الدولة الذي انحاز للجمهورية، والشرعية الدستورية، ووحدة اليمن، ومصلحة شعبه العليا في أشد الظروف والمنعطفات تعقيداً". واستحضرت رئاسة الجمهورية "في هذا المصاب الجلل الأدوار الوطنية للرئيس الراحل في قيادة المرحلة الانتقالية، وإسهامه في تحقيق انتقال سلمي للسلطة جنّب اليمن الانزلاق إلى صراعات أوسع".

وأعلن هادي تنحيه عن السلطة يوم 7 إبريل/ نيسان عام 2022، وسلّم صلاحياته لمجلس قيادة جديد برئاسة رشاد العليمي. وكان هادي يعاني من اعتلالات في القلب، واعتاد إجراء فحوصات سنوية في هذا الشأن. ويبرز هادي، وهو في العقد الثامن من العمر، حالة فريدة بعد أن أمضى عامه الثاني عشر في المنفى، في مقابل ثلاث سنوات فقط مارس خلالها مهامه من داخل القصور الرئاسية في الأراضي اليمنية، وذلك منذ انتخابه في 21 فبراير/ شباط عام 2012.

ويُعَد عبد ربه منصور هادي من أبرز الشخصيات في الحياة السياسية اليمنية خلال العقود الثلاثة الماضية، إذ شغل منصب نائب الرئيس بين عامي 1994 و2012، قبل أن يتولى رئاسة البلاد عقب احتجاجات 2011 بصفته مرشحاً توافقياً ضمن المرحلة الانتقالية. وخلال فترة حكمه، قاد عملية لإعادة هيكلة الجيش والأجهزة الأمنية، في محاولة لإعادة توزيع مراكز النفوذ داخل المؤسسة العسكرية.

وبرز اسم هادي بشكل أكبر بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء مطلع عام 2015، وفرضها الإقامة الجبرية عليه قبل أن يغادر إلى عدن ويعلن التراجع عن استقالته، مطالباً بدعم إقليمي ودولي لاستعادة السلطة. وفي مارس/ آذار من العام نفسه، بدأ التحالف بقيادة السعودية عملياته العسكرية في اليمن دعماً لحكومته، قبل أن يعلن هادي في إبريل/ نيسان 2022 نقل صلاحياته إلى مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي.