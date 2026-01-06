اليمن | وفد من "الانتقالي الجنوبي" برئاسة الزبيدي يتوجه إلى السعودية

رحبت سلطات الأمن في محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي اليمن، بالتزام التحالف العربي بحماية استقرار المحافظة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة تعد تحولا لافتا. جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الأمنية في محافظة شبوة نشرته عبر "فيسبوك"، الاثنين، عقب اجتماع عقدته برئاسة المحافظ عوض محمد بن الوزير.
وأوضح البيان أن اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة رئيسها المحافظ عوض محمد بن الوزير، صباح الاثنين، وناقشت خلاله مستجدات الأوضاع الأمنية في عموم مديريات المحافظة.
وأعربت اللجنة عن ترحيبها ببيان التحالف العربي - بقيادة السعودية - الصادر بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني الجاري "والمتضمن التزامه بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها، والتأكيد على عدم دخول أي قوات إلى المحافظة إلا بالتنسيق مع محافظ محافظة شبوة، رئيس اللجنة الأمنية".