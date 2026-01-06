اليمن | وفد من "الانتقالي الجنوبي" برئاسة الزبيدي يتوجه إلى السعودية

06 يناير 2026
قال مصدران لوكالة رويترز، مساء الاثنين، إن وفدا بقيادة عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن سيتوجه إلى السعودية. وكان المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن أبدى استعداده للمشاركة بفاعلية لإنجاح مؤتمر الرياض المرتقب لعقد حوار بين مكونات الجنوب اليمني، مشيداً في الوقت ذاته بجهود السعودية بهذا الخصوص. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة رئاسة "الانتقالي الجنوبي" في مدينة عدن (جنوب)، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس.

وفي الاجتماع، أعرب رئيس المجلس عيدروس الزبيدي وأعضاء هيئة رئاسة المجلس عن "إشادتهم بالجهود التي تقودها السعودية للإعداد لعقد مؤتمر حوار جنوبي شامل لبحث سبل حل قضية شعب الجنوب". كما أعرب المجتمعون عن "استعداد المجلس الانتقالي الجنوبي للمشاركة بفاعلية في إنجاح المؤتمر، بما يسهم في بلورة رؤية جنوبية جامعة، تتسق مع نضالات وتطلعات شعب الجنوب في حقه تقرير مصيره وفق إطار زماني محدد، تحت إشراف أممي ودولي".

وأمس الاثنين، أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبد الرحمن المحرمي، أنه التقى وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان. وبحسب ما قال المحرمي على حسابه في "فيسبوك"، "فقد جرى خلال اللقاء، الذي سادته روح الأخوّة والتفاهم، تبادلُ وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في اليمن، وفي مقدمتها القضية الجنوبية العادلة، ومناقشةُ سبل تنسيق وتعزيز الجهود المشتركة بما يسهم في دعم الاستقرار في اليمن، والحفاظ على أمن المنطقة".

ترحيب بالتزام التحالف بحماية شبوة

رحبت سلطات الأمن في محافظة شبوة النفطية جنوب شرقي اليمن، بالتزام التحالف العربي بحماية استقرار المحافظة الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، في خطوة تعد تحولا لافتا. جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الأمنية في محافظة شبوة نشرته عبر "فيسبوك"، الاثنين، عقب اجتماع عقدته برئاسة المحافظ عوض محمد بن الوزير.

وأوضح البيان أن اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة رئيسها المحافظ عوض محمد بن الوزير، صباح الاثنين، وناقشت خلاله مستجدات الأوضاع الأمنية في عموم مديريات المحافظة.

وأعربت اللجنة عن ترحيبها ببيان التحالف العربي - بقيادة السعودية - الصادر بتاريخ 3 يناير/ كانون الثاني الجاري "والمتضمن التزامه بحماية ودعم استقرار محافظة شبوة والقوات المتواجدة فيها، والتأكيد على عدم دخول أي قوات إلى المحافظة إلا بالتنسيق مع محافظ محافظة شبوة، رئيس اللجنة الأمنية".

الحكومة اليمنية تقبض على متورطين بتهريب أسلحة من حضرموت

أعلنت القوات الحكومية اليمنية، الاثنين، إلقاء القبض على متورطين في محاولة تهريب كمية من الأسلحة خارج محافظة حضرموت شرقي البلاد. وقالت قوات "درع الوطن" التابعة للحكومة الشرعية باليمن، في بيان نشرته عبر منصة شركة إكس الأميركية، إنها ألقت القبض على "متورطين في محاولة تهريب كمية من الأسلحة خارج محافظة حضرموت، كانت قد نُهبت من معسكرات تابعة للمجلس الانتقالي"، وفق قناة اليمن الفضائية الرسمية.

وأوضحت أن "عملية التهريب نفذها عدد من الخارجين عن القانون، وتم إحباطها والقبض على المتورطين أثناء محاولتهم نقل الأسلحة خارج نطاق المحافظة، ضمن مناطق المسؤولية الأمنية للقوات الحكومية"، دون ذكر مزيدا من التفاصيل حول هوية الأشخاص الموقوفين أو عددهم. وأكدت أن "هذه العملية تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد ومنع انتشار السلاح خارج إطار الدولة".

أكثر من 400 سائح عالقون في جزيرة سقطرى بعد إلغاء الرحلات

أفاد مسؤولان وكالة فرانس برس بأن مئات السياح عالقون في جزيرة سقطرى اليمنية بعدما توقفت الرحلات الجوية. وقال وكيل محافظة سقطرى لشؤون الثقافة والسياحة يحيى بن عفرار "لدينا أكثر من 400 سائح أجنبي"، مشيراً إلى أن الرحلات متوقفة، فيما أكّد مسؤول حكومي محلي آخر أن 416 أجنبياً من جنسيات مختلفة عالقون في الجزيرة.

 

