اليمن.. مقتل 5 مدنيين بانفجار عبوة ناسفة ولغم في الحديدة

- انفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي في مديريتي الدريهمي والجراحي بمحافظة الحديدة أدى إلى مقتل خمسة مدنيين، بينهم أربعة من أسرة واحدة، وإصابة ستة آخرين، مما يعكس خطورة الألغام ومخلفات الحرب في المنطقة. - محافظة الحديدة تُعَدّ من أكثر المناطق تلوثاً بالألغام والعبوات الناسفة، حيث تتكرر حوادث الانفجارات، مسببة سقوط ضحايا بين المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال. - مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن أعلن عن إزالة 578,226 لغماً وذخيرة غير منفجرة منذ يونيو 2018، مما يبرز الجهود المستمرة لتقليل المخاطر على السكان.

قتل خمسة مدنيين، بينهم أربعة من أسرة واحدة، وأصيب ستة آخرون، الاثنين، من جراء انفجار عبوة ناسفة ولغم أرضي في مديريتي الدريهمي والجراحي، جنوبي محافظة الحديدة غربي اليمن، في أحدث حوادث الألغام ومخلفات الحرب التي تحصد أرواح المدنيين.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الجهة المسؤولة عن نشر الألغام والعبوات الناسفة في محافظة الحديدة؟ ما هي أبرز أنواع الألغام والذخائر التي تم انتزاعها من قبل مشروع "مسام" في يوليو 2026؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقال مكتب الإعلام في محافظة الحديدة، نقلاً عن مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي، إنّ أربعة مدنيين لقوا حتفهم وأصيب ستة آخرون، جميعهم من أسرة واحدة، إثر انفجار عبوة ناسفة في محيط بئر الزعفران، شمالي مديرية الدريهمي، في أثناء وجودهم في المنطقة، واصفاً الحادثة بأنها من أكثر الوقائع دموية التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وفي حادثة منفصلة، أفادت مصادر حقوقية لـ"العربي الجديد" بمقتل مدني آخر إثر انفجار لغم أرضي في أقصى شمال مديرية الجراحي، لترتفع حصيلة ضحايا الحادثتين إلى خمسة قتلى وستة جرحى. وتُعَدّ محافظة الحديدة من أكثر المحافظات اليمنية تلوثاً بـالألغام والعبوات الناسفة ومخلفات الحرب، إذ تتكرر حوادث انفجارها بصورة مستمرة، مسببة سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في ظل استمرار المخاطر التي تهدد السكان في المناطق المتضررة.

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وكان مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن قد أعلن انتزاع 1448 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة خلال الأسبوع الأخير من يوليو/ تموز 2026، بينها 83 لغماً مضاداً للدبابات، و17 لغماً مضاداً للأفراد، و1310 ذخائر غير منفجرة، و38 عبوة ناسفة. وأوضح المشروع أن فرقه نزعت خلال شهر يوليو وحده 7101 من الألغام والذخائر غير المنفجرة والعبوات الناسفة، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء أعماله في يونيو/ حزيران 2018 وحتى 31 يوليو/ تموز 2026 إلى 578 ألفاً و226 لغماً وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة.