اليمن: مقتل نجل مدير أمن المكلا الأسبق واعتقال المشتبه به

- قُتل الشاب محمد أحمد الحامدي في المكلا إثر إطلاق نار، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشتبه به خلال ساعة من وقوع الجريمة، وتواصل التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة ودوافعها. - في سيئون، ضبطت الشرطة ثلاثة أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة، بينهم امرأة، وتواصل حملاتها لمكافحة المخدرات، داعية المواطنين للتعاون والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة. - تشهد حضرموت حوادث جنائية متفرقة، وتكثف السلطات جهودها لمكافحة انتشار المخدرات، خاصة مادة "الشبو"، وسط مطالبات بتشديد العقوبات وتعزيز برامج التوعية.

قُتل شاب في مدينة المكلا، مركز محافظة حضرموت شرقي اليمن، مساء الأحد، إثر تعرضه لإطلاق نار، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية ضبط المشتبه به في تنفيذ الجريمة بعد أقل من ساعة على وقوعها. وقالت مصادر محلية لـ"العربي الجديد" إن الشاب محمد أحمد الحامدي، نجل مدير أمن المكلا الأسبق اللواء الراحل أحمد الحامدي، أصيب بعيار ناري في الرأس بعد أن أطلق عليه مسلح النار بالقرب من منزله في منطقة ديس المكلا. وأضافت المصادر أن الحامدي نُقل إلى مستشفى البرج لتلقي العلاج، لكنه توفي متأثراً بإصابته.

ونقل الصحافي أمين بارفيد عن مصادر أمنية أن فرق البحث الجنائي باشرت تحرياتها فور تلقي البلاغ، وتمكنت من تعقب المشتبه به وتوقيفه خلال وقت قصير، فيما تواصل السلطات المختصة التحقيقات لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها واستكمال الإجراءات القانونية. وأكدت المصادر أن شرطة المكلا حددت هوية المشتبه به بعد عمليات تحرٍ ومتابعة ميدانية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ما زالت جارية لمعرفة خلفيات الحادثة.

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وفي سياق أمني منفصل، أعلنت شرطة مديرية سيئون بوادي حضرموت ضبط ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، في عمليتين منفصلتين بتهمة حيازة مواد مخدرة. وقالت الشرطة إن دورية أمنية اشتبهت بامرأة ورجل كان برفقتها، وعثرت بحوزتهما على كمية من مادة "الشبو" المخدرة، فيما أوقفت، في عملية أخرى، شخصاً ثالثاً وبحوزته نحو غرامين من المادة نفسها. وأكدت شرطة سيئون استمرار حملاتها لمكافحة المخدرات وملاحقة المتورطين في ترويجها وتعاطيها، داعية المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.

وتشهد محافظة حضرموت الغنية بالنفط بين الحين والآخر حوادث جنائية متفرقة تدفع الأجهزة الأمنية إلى تنفيذ حملات لتعقب المشتبه بهم وضبطهم، في وقت تكثف فيه السلطات المحلية جهودها لمكافحة انتشار المخدرات، لا سيما مادة "الشبو" التي باتت تمثل تحدياً أمنياً واجتماعياً متنامياً في عدد من المحافظات اليمنية، وسط مطالبات بتشديد العقوبات وتعزيز برامج التوعية والوقاية.